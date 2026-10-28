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Nơi nhiều dự án nhà ở xã hội mở bán nhiều lần vẫn chưa bán hết

Thanh Hiếu

TPO - Tại Thái Nguyên, có dự án nhà ở xã hội nhận hồ sơ đăng ký mua đến 9 lần vẫn chưa bán hết. Thậm chí, có dự án nhà ở xã hội có vị trí đẹp, nhưng trong đợt 1 chỉ có khoảng 30% hồ sơ đăng ký mua.

Mở bán 9 lần vẫn chưa hết

Hiện nay, Công ty Cổ phần TNG Land (chủ đầu tư) đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại TNG Việt Bắc (phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) đợt 2.

Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc gồm 2 tòa tháp cao 22 tầng với 1.029 căn hộ. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư.

Trong đợt 1, chủ đầu tư mở bán 515 căn hộ chung cư với giá tạm tính là 22,8 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Tuy nhiên, kết thúc đợt 1 chỉ có 188 hồ sơ đăng ký mua.

Tương tự, Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu dân cư Đại Thắng (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) cũng đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua. Đây là lần thứ 10 chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án này.

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Nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng đang nhận hồ sơ đăng ký mua lần thứ 10

Dự án gồm 1 toà nhà cao 18 tầng với 361 căn chung cư và 34 căn liền kề thấp tầng. Theo Sở Xây dựng Thái Nguyên, sau 9 lần tiếp nhận hồ sơ, hiện dự án còn 12 căn hộ để bán. Giá bán tạm tính là hơn 14.5 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm chi phí bảo trì 2%).

Ngoài các dự án trên, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai. Ví dụ như Dự án nhà ở xã hội Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng), Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị số 2 (phường Bách Quang)...

Giá bán quá cao so với thu nhập

Dù đang trong quá trình nhận hồ sơ đăng ký mua hoặc bắt đầu xây dựng, chủ đầu tư cũng đang lo cho đầu ra sản phẩm.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Thái Nguyên cho biết, cho rằng nhà ở xã hội chỉ "nóng" ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh... Còn ở các tỉnh, thành khác trong đó có Thái Nguyên người dân không mặn mà do đất vùng ven còn rộng, nhiều đối tượng thích mua đất dựng nhà hơn.

Bên cạnh đó, khi mua nhà ở xã hội, không phải ai cũng tiếp cận được gói tín dụng lãi suất thấp. Đó là chưa kể, chủ đầu tư cũng khó tiếp cận tín dụng đầu tư nhà ở xã hội, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

"Hiện nay, một loạt các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đang triển khai và sắp triển khai. Cùng với một số thông tin liên quan đến nhà ở xã hội đang được Quốc hội bàn thảo, chúng tôi lo ngại đầu ra cho loại hình căn hộ nhà ở xã hội ngày càng khó khăn hơn", vị đại diện này nói.

Đồng quan điểm, đại diện Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, giá bán nhà ở xã hội hiện nay còn quá cao so với thu nhập của công nhân, người lao động. Cụ thể, 1 căn hộ chung cư rộng khoảng 60m2 với 2 phòng ngủ tại trung bình cũng trên 1 tỷ đồng, chưa tính nội thất. Trong khi, thu nhập của công nhân, người lao động chỉ khoảng 10 triệu đồng/người/tháng nên tài chính là quá sức.

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Dự án nhà ở xã hội Túc Duyên đang nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua

Đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên được giao phát triển 58.846 căn nhà ở xã hội.

Để cụ thể hóa nghị quyết, tỉnh rà soát quỹ đất tại các dự án khu dân cư, khu đô thị kịp thời cập nhật, bổ sung vào kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Trong đó, tỉnh ưu tiên lựa chọn các khu đất có vị trí thuận lợi về giao thông, hạ tầng đồng bộ và những địa bàn có nhu cầu lớn về nhà ở của công nhân, người lao động.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng, cơ bản hoàn thành 1.592 căn nhà ở xã hội. Hiện, các chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn thành thêm 1.129 căn.

Tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng ngày 26/10, ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, tiến độ từng dự án. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng phân công, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đã đề ra.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng mong muốn Chính phủ hoàn thiện các cơ chế, chính sách về nguồn vốn và tín dụng ưu đãi để công nhân, người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội.

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#Nhà ở xã hội #Thái Nguyên #TNG Việt Bắc #Khu dân cư Đại Thắng #Giá nhà ở xã hội #Người lao động #Tín dụng ưu đãi

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