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Ngôi nhà ven biển Hội An 'nâng' toàn bộ phòng nghỉ để đón gió

Thúy Hiền

TPO - Nằm sát biển Hội An nhưng bị một đồi cát cao 3,5m che khuất tầm nhìn, công trình lưu trú được thiết kế với tầng một thông thoáng, các phòng nghỉ hướng ra biển và hệ đường dốc thay thế cầu thang. Giải pháp này giúp du khách cảm nhận được gió biển ngay từ khi bước vào, dù chưa nhìn thấy mặt nước.

Công trình nằm trong khu vực tương đối yên tĩnh, thu hút nhiều du khách nước ngoài lưu trú dài ngày và tìm hiểu văn hóa địa phương. Trong quá trình khảo sát, nhóm thiết kế nhận thấy một đặc điểm đáng chú ý: tại những khu đất trống, gió biển thổi mạnh dù tầm nhìn bị đồi cát chắn lại. Ngược lại, khi đi qua các công trình kinh doanh xây dựng khép kín, cảm giác về gió gần như biến mất.

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Từ quan sát này, phương án thiết kế được phát triển theo hướng giải phóng không gian tầng một, tạo điều kiện để gió biển đi sâu vào công trình. Thay vì bố trí các phòng nghỉ chiếm toàn bộ mặt bằng, tầng thấp nhất được dành cho những khoảng mở và các mặt sàn có cao độ tăng dần về phía đồi cát.

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Tuy nhiên, việc để trống tầng một đặt ra bài toán về số lượng phòng nghỉ. Công trình phải đồng thời đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, giới hạn mật độ xây dựng, chiều cao và quy định sử dụng mái dốc.

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Để giải quyết, các không gian được bố trí ở nhiều cao độ khác nhau, tận dụng phần diện tích dưới mái dốc. Hệ cầu thang thông thường được thay bằng một đường dốc kết nối các khu vực trong công trình với cảnh quan xung quanh.

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Mặt bằng hình chữ U cũng được lựa chọn để các phòng nghỉ đều có tầm nhìn hướng biển, khắc phục hạn chế về tầm nhìn từ lối vào ban đầu.

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Một chi tiết khác là bể bơi được tạo hình như con thuyền treo giữa không trung. Tại lối vào chính, hệ kết cấu vượt nhịp dài 14m tạo khoảng mở lớn, tương phản với hệ cột tròn ở phía trong.

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Từ một khu đất sát biển nhưng bị chắn tầm nhìn, công trình khai thác gió như yếu tố dẫn dắt trải nghiệm không gian. Du khách có thể cảm nhận không khí biển ngay từ tầng một, sau đó dần tiếp cận cảnh quan qua các đường dốc, khoảng mở và phòng nghỉ trên cao.

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Một số góc nhìn khác về công trình
Vigonarchitects
#Hội An #công trình ven biển #phòng nghỉ #gió biển #thiết kế kiến trúc #khách sạn #du lịch

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