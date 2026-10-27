Chưa bán được nhà vẫn nhận lương cứng, không bị nợ hoa hồng: “Phao an toàn” cho môi giới BĐS mới vào nghề

Nỗi lo “đói” giao dịch trong những tháng đầu tiên, gánh nặng chi phí sinh hoạt cùng cảm giác “đơn độc tự bơi” khiến không ít môi giới mới vào nghề đứt gánh giữa chừng. Song, nếu đầu quân cho các đại lý độc quyền của Vinhomes, môi giới sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ chưa từng có, từ lương cứng tới 8,5 triệu đồng/tháng, không bị nợ hoa hồng, cho đến hệ thống tiếp sức toàn diện về nguồn khách, công cụ marketing để có thể yên tâm bám trụ với nghề và gặt hái thành công.

Hóa giải áp lực cơm áo bằng chế độ lương cứng chưa từng có trên thị trường

Tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh và từng có nhiều năm gắn bó với công việc ổn định, chị Lê Thị Ánh Diệp quyết định đổi hướng sang nghề môi giới bất động sản ở tuổi 36. Bước chân vào một thị trường hoàn toàn mới lạ, rào cản lớn nhất bủa vây chị không chỉ là kho kiến thức đồ sộ hay sự bỡ ngỡ khi tiếp cận tệp khách hàng cao cấp, mà chính là bài toán sinh tồn.

“Nỗi lo lớn nhất của người chuyển nghề ở độ tuổi đã có gia đình là chi phí sinh hoạt mỗi ngày. Những tháng đầu học việc chưa phát sinh giao dịch, nếu không có nguồn tích lũy đủ dày hoặc không có trợ lực tài chính kịp thời, áp lực cơm áo gạo tiền rất dễ bẻ gãy ý chí của người mới”, nữ môi giới thuộc đại lý Smart Property trải lòng.

Thực tế thị trường nhiều năm qua cho thấy, rào cản tài chính ngắn hạn chính là nguyên nhân hàng đầu khiến hàng loạt nhân sự chuyển nghề, từ dân văn phòng, mẹ bỉm sữa đến chuyên viên kinh doanh ô tô, bảo hiểm, tài chính, bỏ cuộc trước khi kịp hiểu sâu và thạo nghề môi giới bất động sản.

Nhằm tháo gỡ nút thắt này, Vinhomes đã đồng hành cùng mạng lưới đại lý độc quyền triển khai chương trình trợ lực chưa từng có trên thị trường: hỗ trợ chi phí hoạt động cho đại lý và chi trả lương cứng định kỳ từ 7 đến 8,5 triệu đồng/tháng cho môi giới cam kết độc quyền bán hàng Vinhomes.

Chế độ đãi ngộ có 1-0-2 này được duy trì trong 4 tháng. Sau thời gian đó, nếu chưa chốt được giao dịch, môi giới sẽ bước vào giai đoạn thử thách kéo dài 6 tháng. Quyền lợi lương cứng sẽ lập tức được khôi phục khi phát sinh giao dịch thành công.

Ước tính đang có khoảng 18.500 môi giới được hưởng chính sách chưa từng có tiền lệ này. Với chị Diệp, đây là những đãi ngộ vượt trội mà thời điểm vào nghề cách đây 5 năm, chị chưa từng có cơ hội nhận được.

Rẽ hướng sang bất động sản ở tuổi 36, chị Ánh Diệp từng bước vượt qua áp lực sinh kế ban đầu để xây dựng sự nghiệp vững chắc nhờ chọn đúng bệ phóng đại lý chuyên nghiệp.

Dưới góc nhìn quản trị nhân sự, ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Kinh doanh và Marketing Vùng 17, Công ty Cổ phần Vinhomes nhìn nhận, khoản ngân sách này không đơn thuần là chi phí hỗ trợ, mà giống như chiếc “phao cứu sinh” thiết thực cho người mới. Mức hỗ trợ 7 đến 8,5 triệu đồng/tháng tương đương, thậm chí nhỉnh hơn thu nhập cố định của nhiều vị trí văn phòng phổ thông, giúp người chuyển ngành cởi bỏ áp lực về sinh hoạt phí.

Quan trọng hơn, khi được bảo đảm sinh kế tối thiểu, người môi giới có trọn vẹn 100% thời gian và tâm trí để nghiền ngẫm bản đồ quy hoạch, nắm chắc cơ sở pháp lý dự án, thuộc tính sản phẩm và thiết kế giải pháp tài chính an toàn, bảo vệ tối đa quyền lợi cho người mua nhà.

Đòn bẩy tiếp sức từ chủ đầu tư và đại lý: Điểm tựa gầy dựng sự nghiệp lâu dài

Nếu chính sách lương cứng của Vinhomes là “tấm đệm” giải phóng nỗi lo trước mắt, thì hệ thống hỗ trợ toàn diện từ các đại lý độc quyền F1 chính là bệ phóng quyết định khả năng đi đường dài của người làm nghề.

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ lăn lộn trên thương trường, ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch HĐQT Vietstarland, chia sẻ: “14 năm trước, người làm môi giới phải đơn độc tự bơi đúng nghĩa. Chúng tôi phải tự bỏ tiền túi chạy quảng cáo, tự mò mẫm nguồn khách và tự nếm trải vô số thất bại mà không có ai chỉ đường. Nhưng tại hệ sinh thái đại lý độc quyền Vinhomes hiện nay, thế hệ tân binh được hưởng sự tiếp sức đồng bộ chưa từng có”.

Tại các đại lý chiến lược, gánh nặng chi phí marketing tìm kiếm khách hàng - khoản chi từng “bào mòn” tài chính của tân binh - được san sẻ tối đa thông qua ngân sách quảng cáo số hóa tập trung và hệ thống dữ liệu khách hàng tiềm năng.

Quy trình đào tạo thực chiến giúp các tân binh nhanh chóng làm chủ kiến thức dự án để tự tin tư vấn cho khách hàng

Bên cạnh đó, nguyên tắc đào tạo “cầm tay chỉ việc” và không giấu nghề trở thành cam kết cốt lõi. Người mới bước chân vào sàn lập tức được các Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng thực chiến đồng hành 1-1, hỗ trợ phân tích tâm lý khách hàng và cùng tháo gỡ vướng mắc trong từng thương vụ cụ thể.

Trợ lực càng được nhân lên nhờ quỹ hàng dồi dào, chất lượng của Vinhomes gối đầu xuyên suốt 5-10 năm tại hàng chục đại đô thị quy mô lớn trên cả nước, đi cùng tiến độ thi công thần tốc và nền tảng pháp lý minh bạch. Sale không còn phải thấp thỏm nỗi lo đứt nguồn hàng hay mất thời gian thuyết phục khách về tính pháp lý của dự án.

Đặc biệt, theo nhận xét của nhiều người trong nghề, Vinhomes nổi tiếng với việc luôn thực hiện chi trả hoa hồng sòng phẳng, nhanh chóng, giúp môi giới có ngay nguồn vốn tái đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bán hàng cho Vinhomes, môi giới quẳng gánh lo bị chậm trả hoa hồng, đồng thời có cơ hội nhận nhiều phần thưởng giá trị khi có thành tích đột phá.

Thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phục hồi và phát triển bền vững với những chuẩn mực khắt khe hơn. Nghề môi giới địa ốc hôm nay không còn là công việc thời vụ may nhờ rủi chịu, mà đã trở thành sự nghiệp đàng hoàng có thể gắn bó 20-30 năm cho những ai làm nghề bằng năng lực thực chất và sự tử tế.