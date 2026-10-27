Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Chưa bán được nhà vẫn nhận lương cứng, không bị nợ hoa hồng: “Phao an toàn” cho môi giới BĐS mới vào nghề

P.V

Nỗi lo “đói” giao dịch trong những tháng đầu tiên, gánh nặng chi phí sinh hoạt cùng cảm giác “đơn độc tự bơi” khiến không ít môi giới mới vào nghề đứt gánh giữa chừng. Song, nếu đầu quân cho các đại lý độc quyền của Vinhomes, môi giới sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ chưa từng có, từ lương cứng tới 8,5 triệu đồng/tháng, không bị nợ hoa hồng, cho đến hệ thống tiếp sức toàn diện về nguồn khách, công cụ marketing để có thể yên tâm bám trụ với nghề và gặt hái thành công.

Hóa giải áp lực cơm áo bằng chế độ lương cứng chưa từng có trên thị trường

Tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh và từng có nhiều năm gắn bó với công việc ổn định, chị Lê Thị Ánh Diệp quyết định đổi hướng sang nghề môi giới bất động sản ở tuổi 36. Bước chân vào một thị trường hoàn toàn mới lạ, rào cản lớn nhất bủa vây chị không chỉ là kho kiến thức đồ sộ hay sự bỡ ngỡ khi tiếp cận tệp khách hàng cao cấp, mà chính là bài toán sinh tồn.

Nỗi lo lớn nhất của người chuyển nghề ở độ tuổi đã có gia đình là chi phí sinh hoạt mỗi ngày. Những tháng đầu học việc chưa phát sinh giao dịch, nếu không có nguồn tích lũy đủ dày hoặc không có trợ lực tài chính kịp thời, áp lực cơm áo gạo tiền rất dễ bẻ gãy ý chí của người mới”, nữ môi giới thuộc đại lý Smart Property trải lòng.

Thực tế thị trường nhiều năm qua cho thấy, rào cản tài chính ngắn hạn chính là nguyên nhân hàng đầu khiến hàng loạt nhân sự chuyển nghề, từ dân văn phòng, mẹ bỉm sữa đến chuyên viên kinh doanh ô tô, bảo hiểm, tài chính, bỏ cuộc trước khi kịp hiểu sâu và thạo nghề môi giới bất động sản.

Nhằm tháo gỡ nút thắt này, Vinhomes đã đồng hành cùng mạng lưới đại lý độc quyền triển khai chương trình trợ lực chưa từng có trên thị trường: hỗ trợ chi phí hoạt động cho đại lý và chi trả lương cứng định kỳ từ 7 đến 8,5 triệu đồng/tháng cho môi giới cam kết độc quyền bán hàng Vinhomes.

Chế độ đãi ngộ có 1-0-2 này được duy trì trong 4 tháng. Sau thời gian đó, nếu chưa chốt được giao dịch, môi giới sẽ bước vào giai đoạn thử thách kéo dài 6 tháng. Quyền lợi lương cứng sẽ lập tức được khôi phục khi phát sinh giao dịch thành công.

Ước tính đang có khoảng 18.500 môi giới được hưởng chính sách chưa từng có tiền lệ này. Với chị Diệp, đây là những đãi ngộ vượt trội mà thời điểm vào nghề cách đây 5 năm, chị chưa từng có cơ hội nhận được.

Rẽ hướng sang bất động sản ở tuổi 36, chị Ánh Diệp từng bước vượt qua áp lực sinh kế ban đầu để xây dựng sự nghiệp vững chắc nhờ chọn đúng bệ phóng đại lý chuyên nghiệp.
Rẽ hướng sang bất động sản ở tuổi 36, chị Ánh Diệp từng bước vượt qua áp lực sinh kế ban đầu để xây dựng sự nghiệp vững chắc nhờ chọn đúng bệ phóng đại lý chuyên nghiệp.

Dưới góc nhìn quản trị nhân sự, ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Kinh doanh và Marketing Vùng 17, Công ty Cổ phần Vinhomes nhìn nhận, khoản ngân sách này không đơn thuần là chi phí hỗ trợ, mà giống như chiếc “phao cứu sinh” thiết thực cho người mới. Mức hỗ trợ 7 đến 8,5 triệu đồng/tháng tương đương, thậm chí nhỉnh hơn thu nhập cố định của nhiều vị trí văn phòng phổ thông, giúp người chuyển ngành cởi bỏ áp lực về sinh hoạt phí.

Quan trọng hơn, khi được bảo đảm sinh kế tối thiểu, người môi giới có trọn vẹn 100% thời gian và tâm trí để nghiền ngẫm bản đồ quy hoạch, nắm chắc cơ sở pháp lý dự án, thuộc tính sản phẩm và thiết kế giải pháp tài chính an toàn, bảo vệ tối đa quyền lợi cho người mua nhà.

Đòn bẩy tiếp sức từ chủ đầu tư và đại lý: Điểm tựa gầy dựng sự nghiệp lâu dài

Nếu chính sách lương cứng của Vinhomes là “tấm đệm” giải phóng nỗi lo trước mắt, thì hệ thống hỗ trợ toàn diện từ các đại lý độc quyền F1 chính là bệ phóng quyết định khả năng đi đường dài của người làm nghề.

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ lăn lộn trên thương trường, ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch HĐQT Vietstarland, chia sẻ: “14 năm trước, người làm môi giới phải đơn độc tự bơi đúng nghĩa. Chúng tôi phải tự bỏ tiền túi chạy quảng cáo, tự mò mẫm nguồn khách và tự nếm trải vô số thất bại mà không có ai chỉ đường. Nhưng tại hệ sinh thái đại lý độc quyền Vinhomes hiện nay, thế hệ tân binh được hưởng sự tiếp sức đồng bộ chưa từng có”.

Tại các đại lý chiến lược, gánh nặng chi phí marketing tìm kiếm khách hàng - khoản chi từng “bào mòn” tài chính của tân binh - được san sẻ tối đa thông qua ngân sách quảng cáo số hóa tập trung và hệ thống dữ liệu khách hàng tiềm năng.

Quy trình đào tạo thực chiến giúp các tân binh nhanh chóng làm chủ kiến thức dự án để tự tin tư vấn cho khách hàng
Quy trình đào tạo thực chiến giúp các tân binh nhanh chóng làm chủ kiến thức dự án để tự tin tư vấn cho khách hàng

Bên cạnh đó, nguyên tắc đào tạo “cầm tay chỉ việc” và không giấu nghề trở thành cam kết cốt lõi. Người mới bước chân vào sàn lập tức được các Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng thực chiến đồng hành 1-1, hỗ trợ phân tích tâm lý khách hàng và cùng tháo gỡ vướng mắc trong từng thương vụ cụ thể.

Trợ lực càng được nhân lên nhờ quỹ hàng dồi dào, chất lượng của Vinhomes gối đầu xuyên suốt 5-10 năm tại hàng chục đại đô thị quy mô lớn trên cả nước, đi cùng tiến độ thi công thần tốc và nền tảng pháp lý minh bạch. Sale không còn phải thấp thỏm nỗi lo đứt nguồn hàng hay mất thời gian thuyết phục khách về tính pháp lý của dự án.

Đặc biệt, theo nhận xét của nhiều người trong nghề, Vinhomes nổi tiếng với việc luôn thực hiện chi trả hoa hồng sòng phẳng, nhanh chóng, giúp môi giới có ngay nguồn vốn tái đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bán hàng cho Vinhomes, môi giới quẳng gánh lo bị chậm trả hoa hồng, đồng thời có cơ hội nhận nhiều phần thưởng giá trị khi có thành tích đột phá.
Bán hàng cho Vinhomes, môi giới quẳng gánh lo bị chậm trả hoa hồng, đồng thời có cơ hội nhận nhiều phần thưởng giá trị khi có thành tích đột phá.

Thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phục hồi và phát triển bền vững với những chuẩn mực khắt khe hơn. Nghề môi giới địa ốc hôm nay không còn là công việc thời vụ may nhờ rủi chịu, mà đã trở thành sự nghiệp đàng hoàng có thể gắn bó 20-30 năm cho những ai làm nghề bằng năng lực thực chất và sự tử tế.

#Vinhomes #Môi giới bất động sản #Lương cứng #Đại lý bất động sản #Đào tạo nhân sự

Cùng chuyên mục

Vì sao người trúng đấu giá SVĐ Chi Lăng phải nộp thêm hơn 139 tỷ đồng?

Vì sao người trúng đấu giá SVĐ Chi Lăng phải nộp thêm hơn 139 tỷ đồng?

TPO - Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc giảm 10% tiền sử dụng đất khi giao đất sân vận động (SVĐ) Chi Lăng là không đúng quy định, cần thu hồi hơn 139 tỷ đồng. Khoản tiền này đến nay chưa được khắc phục và được đưa vào nghĩa vụ tài chính mà người trúng đấu giá phải thực hiện.

Hơn 18.000 căn hộ sai quy hoạch của Mường Thanh được định đoạt theo tiêu chí nào?

Hơn 18.000 căn hộ sai quy hoạch của Mường Thanh được định đoạt theo tiêu chí nào?

TPO - UBND TP Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 công trình, dự án của Tập đoàn Mường Thanh. Theo dự thảo nghị quyết, các công trình được xem xét tồn tại có điều kiện phải đáp ứng những tiêu chí cụ thể về an toàn, hạ tầng, khoảng cách giữa các khối nhà và chỉ giới xây dựng...

Hải Phòng đấu giá khu 'đất vàng', giá khởi điểm gần 2.000 tỷ đồng

Hải Phòng đấu giá khu 'đất vàng', giá khởi điểm gần 2.000 tỷ đồng

TPO - Thành phố Hải Phòng vừa duyệt phương án đấu giá khu đất vàng rộng 6,2ha gần Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, tại KĐT Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên. Giá khởi điểm là gần 2.000 tỷ đồng với mục đích để xây dựng tòa nhà hỗn hợp cao tầng, dịch vụ thương mại và cây xanh, bãi đỗ xe.

Ecopark ra mắt Rừng Hồng – trung tâm của Mùa Lễ Hội tại Eco Retreat

Ecopark ra mắt Rừng Hồng – trung tâm của Mùa Lễ Hội tại Eco Retreat

Đại đô thị Eco Retreat được khởi công từ tháng 4/2025, lần lượt ra mắt thị trường các phân khu nhà phố, biệt thự, căn hộ cao tầng. Mới đây nhất, phân khu thấp tầng tại vị trí trung tâm đại đô thị, giữ vai trò là tâm điểm của các kết nối đặc sắc về không gian cảnh quan, quảng trường, xã hội mang tên Rừng Hồng được Ecopark chính thức ra mắt.

Địa ốc 24H: Dự án tòa tháp 88 tầng KĐT Thủ Thiêm sắp đổi chủ; giá căn hộ mới mở bán vẫn neo cao

Địa ốc 24H: Chấn chỉnh đấu giá đất; dự báo giao dịch BĐS cuối năm 'bùng nổ'

TPO - Giao dịch bất động sản cuối năm dự báo 'bùng nổ' nhưng phân hoá mạnh; TP.HCM chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất; Lãi suất 'hạ nhiệt', bất động sản có đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới?; Dự kiến thời gian cưỡng chế di dời 250 hộ dân ở cư xá Thanh Đa;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 27/10.

TPHCM quy định chi tiết thời gian bán hàng từng dự án bất động sản

TPHCM quy định chi tiết thời gian bán hàng từng dự án bất động sản

TPO - Dự án nhà ở cao tầng, dự án có diện tích sàn dưới 50.000 m2 được áp dụng thời gian bán hàng 2 năm, dự án từ 50.000 m2 đến dưới 150.000 m2 có thời gian bán hàng 3 năm và tối đa 11 năm đối với dự án có diện tích sàn từ 1,2 triệu m2 trở lên. Đối với dự án nhà phố liên kế, biệt thự, thời gian bán hàng dao động từ 1 - 9 năm, tùy số lượng sản phẩm.

Khải Hoàn Land đưa 'chuẩn sống sang' đến Thuận An

Khải Hoàn Land đưa 'chuẩn sống sang' đến Thuận An

Khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm và hạ tầng kết nối phát triển mạnh mẽ, bất động sản hạng sang không còn bó hẹp trong khu lõi trung tâm TP.HCM mà đang mở rộng ra các khu vực lân cận. Thuận An là một ví dụ điển hình với sự xuất hiện của Khải Hoàn Imperial.

Dân thấp thỏm sống trong chung cư 50 năm tuổi như nhà hoang

Dân thấp thỏm sống trong chung cư 50 năm tuổi như nhà hoang

TPO - Sau gần 50 năm sử dụng, khu chung cư 5 tầng trên đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình xuống cấp nghiêm trọng. Tường bong tróc, trần nứt toác, nhiều hạng mục hư hỏng khiến những hộ dân còn bám trụ tại đây luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ, chẳng khác nào sống trong những căn nhà hoang.

Vì sao lãi suất hạ nhiệt, người mua nhà vẫn khó vay vốn?

Vì sao lãi suất hạ nhiệt, người mua nhà vẫn khó vay vốn?

TPO - Lãi suất huy động và cho vay tại nhiều ngân hàng đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, người vay mua nhà vẫn phải đối mặt với mức lãi suất cao, trong khi dòng vốn nhất là vốn vay ưu đãi chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Ngôi nhà 6x16m 'đón' nắng gió qua sân trong và giếng trời

Ngôi nhà 6x16m 'đón' nắng gió qua sân trong và giếng trời

TPO - Bị bao quanh bởi nhà hàng xóm ở ba phía, ngôi nhà trên khu đất 6x16m được thiết kế với sân trong, giếng trời và những khoảng vườn nhỏ, giúp đưa ánh sáng, gió tự nhiên vào không gian sống của một gia đình trẻ.

'Buộc' doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội

'Buộc' doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội

TPO - Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), tập trung vào công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà, đất và hoạt động liên doanh, góp vốn, thoái vốn. Mới đây, Thanh tra TP Hà Nội đã chỉ ra nhiều tồn tại ở các cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp này quản lý.

Lãi suất 'hạ nhiệt', bất động sản có đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới?

Lãi suất 'hạ nhiệt', bất động sản có đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới?

TPO - Khi lãi suất đảo chiều sẽ kích thích dòng tiền nhàn rỗi dịch chuyển từ kênh tiết kiệm sang các kênh đầu tư sinh lời cao hơn. Trong đó, bất động sản là một “bến đỗ” chiến lược có độ trễ nhất định và cuộc chơi sẽ chuyển dịch sang trạng thái chuẩn bị đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới.

Vinhomes Ocean Park 3: Chọn nhà thấp tầng giữa đô thị nghỉ dưỡng

Vinhomes Ocean Park 3: Chọn nhà thấp tầng giữa đô thị nghỉ dưỡng

Công viên nước, vịnh biển và các không gian vui chơi tạo nên nét riêng cho Vinhomes Ocean Park 3. Cùng với quy hoạch đồng bộ và không gian sống giàu trải nghiệm, dự án mang đến lựa chọn an cư chất lượng cho người mua đang tìm kiếm nhà thấp tầng gần Hà Nội.

Giao dịch bất động sản cuối năm dự báo 'bùng nổ' nhưng phân hoá mạnh

Giao dịch bất động sản cuối năm dự báo 'bùng nổ' nhưng phân hoá mạnh

TPO - Dù chịu áp lực không nhỏ từ biến số lãi suất, lượng giao dịch nhà đất cuối năm 2026 vẫn được dự báo tăng gấp 2 lần quý III, nhờ nhu cầu mua nhà đi lên vào cuối năm và nguồn cung nhà ở xã hội mở bán dồi dào. Tuy nhiên, dòng tiền đang có sự chọn lọc khắt khe, khiến sự phục hồi diễn ra không đồng đều giữa các phân khúc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe