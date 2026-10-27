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Đà Nẵng:

Đề xuất hỗ trợ mua nhà ở đến 800 triệu đồng để thu hút nhân tài

Nguyễn Thành

TPO - Dự thảo chính sách thu hút nhân tài của Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ mua nhà tối đa 800 triệu đồng/người, tiền thuê nhà đến 15 triệu đồng/tháng và chi phí lưu trú đến 20 triệu đồng/tháng.

Hỗ trợ thuê nhà tối đa 5 năm

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy định chính sách hỗ trợ chi phí thuê, mua nhà ở, lưu trú đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng làm việc trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng, TP Đà Nẵng đề xuất 3 chính sách hỗ trợ về nhà ở và lưu trú, gồm hỗ trợ chi phí thuê nhà, mua nhà ở và lưu trú trong thời gian công tác. Đối tượng áp dụng là chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng là người Việt Nam, bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài, và người nước ngoài làm việc, cống hiến tại Đà Nẵng, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

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Một dự án nhà ở tại TP Đà Nẵng. Ảnh: GT

Các lĩnh vực ưu tiên thu hút nhân tài gồm công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, trung tâm tài chính quốc tế, công nghệ tài chính, khu thương mại tự do, logistics hiện đại, y tế chuyên sâu…

Đối với chính sách thuê nhà ở, dự thảo đề xuất hỗ trợ tối đa 70% chi phí thuê nhà thực tế, nhưng không quá 15 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm đối với mỗi cá nhân. Để được hưởng chính sách, người đề nghị phải làm việc thường xuyên tại Đà Nẵng theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc có quyết định tuyển dụng, tiếp nhận.

Tại thời điểm đề nghị hỗ trợ, cá nhân và vợ hoặc chồng không đứng tên sở hữu nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở tại Đà Nẵng; đồng thời chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở khác có cùng mục đích từ ngân sách nhà nước.

Hỗ trợ đến 800 triệu đồng khi mua nhà

Với chính sách hỗ trợ mua nhà ở, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ tối đa 15% giá trị hợp đồng mua nhà, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, nhưng không vượt quá 800 triệu đồng/người. Mỗi cá nhân chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ mua nhà ở một lần duy nhất từ ngân sách thành phố trong suốt quá trình công tác. Đổi lại, người được hỗ trợ phải cam kết làm việc, cống hiến liên tục tại Đà Nẵng tối thiểu 5 năm và không chuyển nhượng nhà ở trong thời gian thực hiện cam kết.

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Đà Nẵng lấy ý kiến về quy định chính sách hỗ trợ chi phí thuê, mua nhà ở cho nhân tài.

Bên cạnh hai chính sách trên, Đà Nẵng dự kiến hỗ trợ chi phí lưu trú cho những người được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mời hoặc ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, tư vấn, nghiên cứu, giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật hoặc tham gia dự án có thời gian làm việc tại thành phố dưới 12 tháng. Mức hỗ trợ lưu trú tối đa 50% chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ, nhưng không quá 20 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa một năm cho mỗi đợt công tác hoặc thực hiện nhiệm vụ.

Kinh phí thực hiện các chính sách dự kiến được bảo đảm từ ngân sách thành phố, bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định.

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#Đà Nẵng #Chính sách thu hút nhân tài #Hỗ trợ nhà ở #Chuyên gia và nhà khoa học #Ngân sách địa phương #nhà ở #nhân tài

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