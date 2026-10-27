Dân thấp thỏm sống trong chung cư 50 năm tuổi như nhà hoang

Đối với giới thượng lưu, một căn biệt thự đẹp có thể dễ dàng sở hữu bằng tài chính, nhưng một dải bờ biển riêng ngay sau nhà lại là đặc quyền hữu hạn không thể sao chép. Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, những ngôi nhà có bờ biển riêng và cách Bến Thành chỉ khoảng 13 phút di chuyển thiết lập một vị thế hoàn toàn mới cho những chủ nhân thượng lưu.