Dân thấp thỏm sống trong chung cư 50 năm tuổi như nhà hoang

TPO - Sau gần 50 năm sử dụng, khu chung cư 5 tầng trên đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình xuống cấp nghiêm trọng. Tường bong tróc, trần nứt toác, nhiều hạng mục hư hỏng khiến những hộ dân còn bám trụ tại đây luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ, chẳng khác nào sống trong những căn nhà hoang.
Khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm và hạ tầng kết nối phát triển mạnh mẽ, bất động sản hạng sang không còn bó hẹp trong khu lõi trung tâm TP.HCM mà đang mở rộng ra các khu vực lân cận. Thuận An là một ví dụ điển hình với sự xuất hiện của Khải Hoàn Imperial.
TPO - Lãi suất huy động và cho vay tại nhiều ngân hàng đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, người vay mua nhà vẫn phải đối mặt với mức lãi suất cao, trong khi dòng vốn nhất là vốn vay ưu đãi chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.
TPO - Bị bao quanh bởi nhà hàng xóm ở ba phía, ngôi nhà trên khu đất 6x16m được thiết kế với sân trong, giếng trời và những khoảng vườn nhỏ, giúp đưa ánh sáng, gió tự nhiên vào không gian sống của một gia đình trẻ.
TPO - Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), tập trung vào công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà, đất và hoạt động liên doanh, góp vốn, thoái vốn. Mới đây, Thanh tra TP Hà Nội đã chỉ ra nhiều tồn tại ở các cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp này quản lý.
TPO - Khi lãi suất đảo chiều sẽ kích thích dòng tiền nhàn rỗi dịch chuyển từ kênh tiết kiệm sang các kênh đầu tư sinh lời cao hơn. Trong đó, bất động sản là một “bến đỗ” chiến lược có độ trễ nhất định và cuộc chơi sẽ chuyển dịch sang trạng thái chuẩn bị đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới.
Công viên nước, vịnh biển và các không gian vui chơi tạo nên nét riêng cho Vinhomes Ocean Park 3. Cùng với quy hoạch đồng bộ và không gian sống giàu trải nghiệm, dự án mang đến lựa chọn an cư chất lượng cho người mua đang tìm kiếm nhà thấp tầng gần Hà Nội.
TPO - Dù chịu áp lực không nhỏ từ biến số lãi suất, lượng giao dịch nhà đất cuối năm 2026 vẫn được dự báo tăng gấp 2 lần quý III, nhờ nhu cầu mua nhà đi lên vào cuối năm và nguồn cung nhà ở xã hội mở bán dồi dào. Tuy nhiên, dòng tiền đang có sự chọn lọc khắt khe, khiến sự phục hồi diễn ra không đồng đều giữa các phân khúc.
TPO - Để chuẩn bị cho công tác cưỡng chế di dời, UBND phường Bình Quới đã có văn bản báo cáo Công an TPHCM triển khai công tác phối hợp thực hiện. UBND phường Bình Quới đang tính toán thời gian cưỡng chế trong tháng 11, phân công cụ thể cho từng đơn vị để thực hiện cưỡng chế.
UBND TP.HCM yêu cầu rà soát toàn bộ danh mục khu đất dự kiến đấu giá năm 2026, làm rõ tình trạng pháp lý, điều kiện tổ chức đấu giá, nguyên nhân chậm tiến độ, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng khu đất.
Đối với giới thượng lưu, một căn biệt thự đẹp có thể dễ dàng sở hữu bằng tài chính, nhưng một dải bờ biển riêng ngay sau nhà lại là đặc quyền hữu hạn không thể sao chép. Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, những ngôi nhà có bờ biển riêng và cách Bến Thành chỉ khoảng 13 phút di chuyển thiết lập một vị thế hoàn toàn mới cho những chủ nhân thượng lưu.
Nằm tại khu vực An Phú, TP Thủ Đức, The Global City được quy hoạch như một tổ hợp nhà ở, thương mại và không gian công cộng quy mô lớn. Sự quan tâm dành cho dự án gắn với khả năng kết nối khu Đông và quá trình hình thành các điểm đến thương mại. Với người cân nhắc mua căn hộ, cần đặt những lợi thế này cạnh tiến độ hạ tầng, mức giá rao và khả năng sử dụng thực tế.
Sở hữu lợi thế về hạ tầng, cảnh quan và dịch vụ du lịch, Đà Nẵng có nhiều điều kiện phát triển xu hướng “workcation” – kết hợp làm việc và nghỉ dưỡng. Đón đầu nhu cầu này, Capital Square kiến tạo chuẩn sống Work – Live – Resort tại trung tâm thành phố, mang đến trải nghiệm sống tích hợp cùng tiềm năng khai thác cho thuê dài hạn.
TPO - Khi phát hiện hai sổ đỏ liền kề ghi chéo số thửa, diện tích, người dân cần phối hợp với tổ công tác địa phương để rà soát thông tin. Việc đính chính phải thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.
Tọa lạc tại lõi trung tâm Thủ Thiêm, Lotte Eco Smart City Thu Thiem được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc và tổ hợp đô thị đa chức năng hiện đại, góp phần định hình diện mạo trung tâm hành chính và tài chính mới của TP.HCM.
TPO - Môi giới bất động sản 'gồng mình' khi thị trường gặp khó; Siêu khu đô thị thể thao được huy động 237.000 tỷ đồng cho công trình nhà ở; TPHCM di dời khẩn cấp 141 hộ dân ở chung cư chờ sập; Tạm bàn giao mặt bằng làm công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 26/10.
TPO - Ngôi nhà rộng 185m² được thiết kế với mong muốn giữ lại hai cây dừa cổ thụ hơn 50 năm tuổi. Cảnh quan sẵn có cùng lợi thế đón gió và tầm nhìn hướng sông trở thành những yếu tố quan trọng định hình ý tưởng kiến trúc.