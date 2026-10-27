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Địa ốc

Gamuda Land và dấu ấn kiến tạo chuẩn sống mới tại đất Cảng

P.V

Vị thế khác biệt của một nhà kiến tạo đô thị không dừng lại ở kiến trúc, quy hoạch mà còn được mở rộng qua chiều sâu của phong cách sống và tầm vóc cộng đồng được nuôi dưỡng qua thời gian.

Hơn 3 thập kỷ vun đắp bản lĩnh “Best Developer”

Trong kỷ nguyên mà giới tinh hoa ngày càng khắt khe hơn với không gian sống, giá trị của một dự án bất động sản cao cấp không còn đo lường bằng quy mô xây dựng hay mức độ xa hoa của vật liệu. Xa xỉ thực thụ trong quy hoạch hiện đại nằm ở khả năng kiến tạo một hệ sinh thái sống toàn diện, nơi con người, thiên nhiên và sự gắn kết văn hóa cùng hoà nhịp, cộng hưởng.

Đó cũng chính là kim chỉ nam mà Gamuda Land kiên định theo đuổi suốt ba thập kỷ. Thành lập từ năm 1995 với tư cách nhánh phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Gamuda Berhad (Malaysia), thương hiệu đã khắc ghi dấu ấn đậm nét qua những đô thị và dự án bền vững, tích hợp toàn diện tại các thành phố lớn tại Việt Nam như Celadon City (TP.HCM), Eaton Park (khu Đông TP.HCM), The Meadow (phía Tây TP.HCM), Artisan Park (TP.HCM), Elysian (TP.HCM), Norton Park (TP.HCM), eNesta (TP.HCM), Springville (Đồng Nai), Gamuda City (Hà Nội).

Dấu ấn riêng trong mỗi dự án của Gamuda Land bắt nguồn từ sự thấu hiểu bản sắc địa phương. Tại Singapore, GEM Residences và OLÁ đề cao lối sống cân bằng giữa kiến trúc và cảnh quan nhiệt đới. Còn ở Malaysia, ghi dấu chuẩn mực sống xanh với tư duy kiên định: “Đặt công viên trước khi đặt nhà”. Khác biệt về văn hóa, khí hậu và phong cách sống, nhưng tất cả cùng triết lý: lấy con người làm trọng tâm, đưa chuẩn mực quốc tế hòa vào bản sắc từng vùng đất, thay vì nhân rộng một khuôn mẫu phát triển.

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Celadon City - Đô thị bền vững phía Tây TP.HCM (Ảnh: Gamuda Land)

Tâm niệm cốt lõi của Gamuda Land trong triết lý "Making a Good Town" (Kiến tạo một khu đô thị đáng sống) là xây dựng những cộng đồng bền vững, nơi con người và thiên nhiên hòa hợp.

Từ sự tĩnh tại giữa thiên nhiên trong lành, những giây phút sum vầy quý giá của gia đình, đến chuỗi trải nghiệm sống thời thượng, giải trí và mua sắm, tất cả hòa điệu thành một vòng tròn sinh thái liền mạch. Chính cách tiếp cận “quốc tế về tiêu chuẩn, bản địa về tinh thần, bền vững về giá trị” giúp Gamuda Land liên tục được vinh danh ở hạng mục Best Developer (Nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam) trong nhiều năm liền tại PropertyGuru Vietnam Property Awards.

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Giải thưởng Best Developer tại PropertyGuru Vietnam Property Awards (Ảnh: Gamuda Land)

Ambience by Gamuda Land: Khúc hoan ca của chuẩn sống đa tầng và kiến trúc Biophilic, viết tiếp tầm nhìn vun đắp cộng đồng thịnh vượng tại Hải Phòng

Hải Phòng hôm nay mang âm hưởng của những hải cảng phát triển như Singapore hay Rotterdam. Sự bứt phá về logistics, công nghiệp, công nghệ cao kéo theo làn sóng định cư của tầng lớp chuyên gia quốc tế và cộng đồng tinh hoa bản địa - những người khao khát một chuẩn mực sống tương xứng với vị thế, phong cách cá nhân. Trong dòng chảy đó, Ambience xuất hiện như một lời hồi đáp chuẩn mực của Gamuda Land trên cương vị nhà phát triển cộng đồng (Community Developer).

Tại Ambience, mô hình sống quốc tế Vertical Living được hiện thực hóa qua hơn 50 tiện ích phân bổ thành 6 miền sống theo chiều cao tòa nhà. Từ không gian riêng tư đến tiện ích vận động, thủy trị liệu, thư giãn và giao lưu, mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch, giúp cư dân cân bằng thời gian cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Cách tổ chức này khơi mở những tương tác tự nhiên, nuôi dưỡng sự gắn kết trong đời sống thường nhật.

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Mô hình sống quốc tế Vertical Living (Ảnh: Gamuda Land)

Không dừng lại ở tiện nghi hiện đại, Ambience đánh dấu sự tiên phong tại Hải Phòng với ngôn ngữ kiến trúc sinh thái Biophilic, dành trọn 30% diện tích cho mảng xanh. Cây xanh và ánh sáng tự nhiên không chỉ là yếu tố trang trí ngoại cảnh mà trở thành một phần của nhịp thở cư gia, đưa thiên nhiên len lỏi vào từng ban công, góc nhìn và hành lang sinh hoạt. Hướng tới chứng chỉ công trình xanh quốc tế EDGE, dự án minh chứng cho tầm nhìn phát triển bền vững song hành cùng sự thụ hưởng xa xỉ đích thực: sự gắn kết với thiên nhiên.

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Đặc quyền sống hòa cùng thiên nhiên (Ảnh: Gamuda Land)

Những nỗ lực kiến tạo của Ambience đã được giới chuyên môn ghi nhận với 4 giải thưởng danh giá tại PropertyGuru Vietnam Property Awards: Dự án căn hộ xuất sắc (Miền Bắc), Dự án thương mại phong cách sống xuất sắc, Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc và Dự án phức hợp xuất sắc. Đây là cột mốc ghi nhận nỗ lực đưa các tiêu chuẩn phát triển quốc tế đến Hải Phòng.

Vượt lên trên định nghĩa về một chốn an cư cao cấp, Ambience đại diện cho phong cách sống thời thượng và di sản của Gamuda Land: nơi kiến tạo một cộng đồng thịnh vượng gắn kết, cùng chung nhịp đập kiêu hãnh với khát vọng hòa nhịp toàn cầu của Thành phố Cảng.

Được thành lập vào năm 1995, Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của Tập đoàn Gamuda Berhad (Malaysia) đã kiến tạo các khu đô thị và dự án trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Gamuda Land không ngừng mở rộng dấu ấn ở các thành phố lớn với 11 dự án tọa lạc tại những trung tâm phát triển đầy tiềm năng như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai.
Tiếp nối hành trình kiến tạo, Gamuda Land đến Hải Phòng để hiện thực hóa chuẩn sống quốc tế qua dự án Ambience. Không chỉ mang đến trải nghiệm sống hiện đại giữa lòng Thành phố Cảng, Ambience còn mở ra cơ hội sở hữu căn hộ với chính sách chiết khấu lên đến 11,5% cho các chủ nhân tương lai.
Hotline: 0589 086 868.
Website: ambience.com.vn.
#Gamuda Land #Ambience #Bất động sản #Kiến trúc Biophilic #Phát triển bền vững

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