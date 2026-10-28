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Thái Nguyên: Đấu giá khu đất bị thu hồi do chậm tiến độ

Thanh Hiếu

TPO - Tỉnh Thái Nguyên sẽ đấu giá lô đất rộng 0,299 ha được thu hồi từ Công ty Cổ phần Trung Tín do chậm tiến độ nhiều năm. Hiện trạng khu đất là tòa nhà 3 tầng dang dở.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt kế hoạch giá quyền sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, 5 khu đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất có tổng diện tích 3,0657ha gồm: Khu đất thực hiện Dự án Khu Thương mại Dịch vụ Chợ Chè (xã Phú Lương) có diện tích 0,468ha để chọn nhà đầu tư dự án thương mại, dịch vụ.

Lô đất CC-02 thuộc Dự án Khu tái định cư liên tổ 19, 20 phường Trung Thành (phường Tích Lương) với diện tích 0,3646ha để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ.

Lô đất TM thuộc Dự án Khu dân cư liền kề phường Hương Sơn, TP. Thái Nguyên (nay là phường Gia Sàng) có diện tích 0,3111ha nhằm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ.

Khu đất của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao (phường Phan Đình Phùng) với diện tích 1,623ha. Khu đất đấu giá nhằm lựa chọn nhà đầu tư dự án đất ở và đất thương mại, dịch vụ.

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Khu đất thu hồi từ Công ty Cổ phần Trung Tín tại phường Phan Đình Phùng

Đáng chú ý có khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý (phường Phan Đình Phùng) có diện tích 0,299ha (thu hồi từ Công ty Cổ phần Trung Tín). Khu đất được đưa ra đấu giá lựa chọn nhà đầu tư dự án sau khi được thu hồi lại. Đây là khu đất đã bị UBND tỉnh Thái Nguyên thu hồi đầu năm 2026 do chủ đầu tư chậm triển khai dự án.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu việc tổ chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

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#Đấu giá đất #Thái Nguyên #Đất thu hồi #Dự án #Phường Phan Đình Phùng #Quyền sử dụng đất

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