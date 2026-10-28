Giải mã 750 tỷ đồng đổ về Hà Nội từ cú nổ Big Bang

TPO - Hai đêm concert Big Bang tại Mỹ Đình thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, tổng thu du lịch Hà Nội dịp sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chuyên gia, nếu du khách chỉ đến xem biểu diễn rồi rời đi, thành phố mới khai thác được một phần cơ hội. Bài toán đặt ra là làm thế nào để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và đưa lợi ích kinh tế lan tỏa ra ngoài khu vực sân vận động.

Hai đêm diễn của Big Bang vào ngày 24 và 25/10 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình tạo sức hút đối với thị trường du lịch, dịch vụ Thủ đô.

Theo số liệu thống kê được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP Hà Nội công bố, riêng hai ngày 23-24/10, Hà Nội đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng.

Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp bốn lần. Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3-5 sao đạt từ 75% đến 100%.

Không chỉ đến Hà Nội xem concert

Hiệu ứng kinh tế từ một concert có thể chỉ kéo dài trong vài ngày nếu phần lớn khán giả rời thành phố ngay sau khi chương trình kết thúc.

Đây cũng là vấn đề đặt ra đối với Hà Nội khi hướng tới mục tiêu phát triển du lịch âm nhạc và thu hút thêm những sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Big Bang có hai đêm diễn bùng nổ ở Hà Nội, khiến hàng chục nghìn khán giả lưu luyến sau khi rời đi.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Mẫn - Phó Tổng giám đốc VinaGroup Travel - cho rằng các doanh nghiệp du lịch cần thay đổi cách tiếp cận, không chỉ bán tour đến Hà Nội mà phải thiết kế hành trình dựa trên động cơ thực tế của du khách.

"Với người hâm mộ âm nhạc, concert là lý do để khởi hành, nhưng văn hóa, ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm địa phương mới là những yếu tố có thể giữ chân họ lâu hơn. Một khán giả có thể quyết định đặt vé máy bay và khách sạn vì muốn xem nghệ sĩ yêu thích, nhưng việc họ ở lại thêm bao lâu còn phụ thuộc vào những trải nghiệm mà điểm đến có thể cung cấp", ông Mẫn nói.

Nếu Hà Nội chỉ tập trung đáp ứng nhu cầu ăn ở, đi lại trong hai ngày diễn ra concert, cơ hội gia tăng chi tiêu của du khách sẽ bị giới hạn. Ngược lại, khi có những sản phẩm phù hợp, chuyến đi xem biểu diễn có thể trở thành kỳ nghỉ kết hợp tham quan, mua sắm và khám phá văn hóa.

Nhóm khán giả từ Quảng Ninh đến Hà Nội xem Big Bang biểu diễn. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Vì vậy, chuyên gia đề xuất doanh nghiệp lữ hành xây dựng các sản phẩm 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm, kết hợp concert với trải nghiệm di sản, phố cổ, ẩm thực Hà Nội và những điểm đến lân cận.

Chẳng hạn, du khách có thể dành một ngày tham quan Hà Nội trước đêm diễn, sau đó tiếp tục khám phá các địa điểm văn hóa, thưởng thức ẩm thực hoặc mua sắm thay vì lập tức rời khỏi Thủ đô.

Đối với khách từ các tỉnh, thành khác và khách quốc tế, những hành trình kết hợp nhiều hoạt động cũng giúp tối ưu chi phí di chuyển, đồng thời tạo thêm lý do để kéo dài chuyến đi. Điều quan trọng là các sản phẩm này phải được giới thiệu sớm, đồng bộ với thời điểm mở bán vé concert và đặt dịch vụ, thay vì chờ đến sát ngày biểu diễn mới bắt đầu quảng bá.

"Nếu khách chỉ đến xem concert rồi rời đi, thành phố mới khai thác được một phần cơ hội. Nếu họ ở lại trải nghiệm, lợi ích kinh tế sẽ lan tỏa rộng hơn", ông Mẫn nhấn mạnh.

Biến vé concert thành cơ hội tăng chi tiêu du lịch

Một trong những vấn đề cần giải quyết là làm thế nào để dòng khách đến xem concert không chỉ tập trung ở khu vực Mỹ Đình mà còn sử dụng dịch vụ tại những địa điểm khác của Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, điểm mấu chốt là xây dựng chuỗi liên kết giữa ban tổ chức concert, hãng hàng không, khách sạn, doanh nghiệp lữ hành và các nhà cung cấp dịch vụ địa phương.

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Phó Tổng giám đốc VinaGroup Travel - nói về tiềm năng của du lịch concert.

Thay vì để du khách tự tìm kiếm từng dịch vụ riêng lẻ, các doanh nghiệp có thể phối hợp thiết kế những gói trải nghiệm kết hợp lưu trú, vận chuyển, tham quan, ăn uống và mua sắm.

Việc đặt dịch vụ thuận tiện, thông tin rõ ràng và lịch trình phù hợp với thời gian diễn ra concert sẽ giúp du khách dễ dàng lựa chọn ở lại lâu hơn.

Các sản phẩm cần được thiết kế theo đặc điểm của từng nhóm khách. Người hâm mộ trẻ có thể quan tâm đến các hoạt động mua sắm, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa đô thị.

Khách quốc tế hoặc du khách đi theo gia đình có thể ưu tiên các điểm tham quan di sản và những hành trình dài ngày.

Từ đó, Hà Nội có cơ hội mở rộng phạm vi hưởng lợi từ một concert. Không chỉ khách sạn quanh sân Mỹ Đình, các cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm, nhà hàng, điểm tham quan và doanh nghiệp dịch vụ khác cũng có thể tiếp cận dòng khách này.

Để tăng chi tiêu du lịch, chuyên gia cho rằng cần quan tâm đến giá trị thực tế mà du khách nhận được, thay vì chỉ tận dụng thời điểm nhu cầu tăng cao để nâng giá dịch vụ.

Khả năng giữ chân khách phụ thuộc vào chất lượng trải nghiệm, sự thuận tiện trong di chuyển và mức độ hấp dẫn của sản phẩm. Nếu các dịch vụ thiếu liên kết, khách có thể lựa chọn lưu trú ngắn ngày dù điểm đến sở hữu nhiều tài nguyên du lịch.

Đại diện doanh nghiệp lữ hành lưu ý không nên đồng nhất toàn bộ doanh thu du lịch trong dịp diễn ra concert với giá trị kinh tế do riêng sự kiện tạo ra.

"Thước đo quan trọng hơn là lượng khách tăng thêm, mức chi tiêu thực tế, thời gian lưu trú và tỷ lệ giá trị được giữ lại trong nền kinh tế địa phương", ông Mẫn nói.

Cần chiến lược dài hạn thay vì chờ cơn sốt concert

Từ hiệu ứng của BlackPink năm 2023 đến Big Bang năm 2026, Hà Nội cho thấy khả năng thu hút các sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn. Tuy nhiên, để duy trì dòng khách và phát triển các sản phẩm du lịch đi kèm, thành phố cần có sự chuẩn bị dài hạn.

Muốn thu hút concert thường xuyên, thành phố phải chứng minh được năng lực tổ chức chứ không chỉ chứng minh được lượng khán giả. Ảnh: Duy Phạm, Hoàng Tuyên.

Tiến sĩ Vladimir Antchak - Trưởng bộ môn Concert và Giải trí (Trường Đại học Anh Quốc) - cho rằng Việt Nam có tiềm năng phát triển kinh tế trải nghiệm nhờ sức hấp dẫn ngày càng tăng đối với khách du lịch quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh di sản và văn hóa truyền thống, Việt Nam cần giới thiệu rõ hơn diện mạo đương đại, đời sống giới trẻ và những xu hướng sáng tạo mới.

Cần ưu tiên xây dựng một ngành công nghiệp sáng tạo có khả năng phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau thay vì để các đơn vị hoạt động riêng lẻ trong những khuôn khổ khác nhau. Concert vì thế không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn có thể trở thành kênh quảng bá hình ảnh Việt Nam đương đại". Tiến sĩ Vladimir Antchak - Trưởng bộ môn Concert và Giải trí (Trường Đại học Anh Quốc).

Đó là những gì Việt Nam có thể làm với sự trợ giúp của các lễ hội, hòa nhạc và lĩnh vực văn hóa nói chung, để thể hiện một đất nước Việt Nam sôi động, đầy những cơ hội và trải nghiệm thú vị dành cho du khách.

Ông Nguyễn Minh Mẫn đánh giá Hà Nội có nhiều lợi thế về văn hóa, di sản, ẩm thực và thị trường khán giả trẻ. Đây là nền tảng để kết hợp concert với du lịch trải nghiệm, tạo sự khác biệt so với những điểm đến chỉ cung cấp không gian biểu diễn.

Dù vậy, các nhà tổ chức quốc tế còn cân nhắc nhiều yếu tố như chất lượng địa điểm, tiêu chuẩn kỹ thuật, chi phí, thủ tục, an ninh và khả năng vận hành chuyên nghiệp.

"Muốn thu hút concert thường xuyên, thành phố phải chứng minh được năng lực tổ chức chứ không chỉ chứng minh được lượng khán giả", ông Mẫn nhận định.

Để phát triển loại hình du lịch này, cần có sự phân công rõ ràng giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Nhà nước tập trung hoàn thiện hạ tầng, cơ chế và môi trường tổ chức sự kiện. Doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản phẩm và liên kết dịch vụ theo nhu cầu thị trường.

Cần chiến lược dài hạn để giữ chân du khách thay vì chờ những cơn sốt concert.



Nếu có kế hoạch tổ chức sự kiện được công bố từ sớm, doanh nghiệp du lịch sẽ chủ động hơn trong việc xây dựng chương trình, liên kết với hàng không, khách sạn và quảng bá đến các thị trường khách tiềm năng.

"Không nên lấy số lượng concert hay quy mô sân khấu làm thước đo duy nhất. Điều quan trọng là hình thành được một hệ sinh thái có khả năng tạo doanh thu bền vững, nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam và gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến", ông Mẫn nhấn mạnh.