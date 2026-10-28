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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Chiều 28/10, tại TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Buổi làm việc tập trung các nội dung về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Cùng với đó là tình hình giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại của thành phố trong nhiều năm qua như ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường. Việc xây dựng TPHCM văn minh, không có ma túy, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và người dân để giải quyết căn cơ tệ nạn ma túy, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong báo cáo, Thành ủy đã ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và gắn kết quả thực hiện với đánh giá cán bộ theo KPI.

Các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Thành phố tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và xử lý những nội dung chậm tiến độ, tồn đọng.

Thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, TPHCM tập trung 3 đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Đến nay, HĐND TPHCM đã ban hành 25/125 nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị. Thành phố triển khai “Chiến dịch 30 ngày đêm khai thông thể chế”, kiểm soát tiến độ nhằm sớm đưa các cơ chế mới vào thực tiễn.

Về phát triển kinh tế, TPHCM kiên trì mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Theo kịch bản điều hành, thành phố phấn đấu GRDP quý IV tăng 12,3%, đưa mức tăng trưởng cả năm đạt 10,2%.

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#buổi làm việc #Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM #trao đổi #Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm

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