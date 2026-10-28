Sà lan dài gần 56m bị đứt neo, mắc cạn ở vùng biển Lâm Đồng

TPO - Do sóng to, một sà lan dài gần 56m bị đứt dây neo, gãy láp, trôi dạt vào bờ và mắc cạn tại khu vực cách cửa cảng La Gi, tỉnh Lâm Đồng khoảng 2 hải lý về phía Nam.

Sáng 28/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Phước Lộc - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, khoảng 22h30 ngày 27/10, ông C.H.L. (SN 1981, trú TP Hải Phòng), thuyền viên trên sà lan máy BN 14XX đã đến đơn vị trình báo vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, sà lan gặp nạn dài 55,7m, rộng 8,6m và có trọng tải 865 tấn (thuộc cấp phương tiện VR-SII). Trên phương tiện có 3 thuyền viên và do ông D.V.N. (SN 1989, trú TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Sà lan máy mắc cạn ở vùng biển Phước Hội. Ảnh: CTV.

Khoảng 12h ngày 26/10, sà lan không chở hàng hoá rời cảng Cần Giờ (TPHCM) đi TP Hải Phòng. Đến khoảng 17h ngày 27/10, phương tiện neo đậu tại tọa độ 10°38’N - 107°46’E, cách cửa biển La Gi khoảng 0,5 hải lý về phía Nam để tránh gió.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, sóng to, gió lớn khiến sà lan bị đứt dây neo, gãy láp, trôi dạt vào bờ và mắc cạn tại khu vực cách cửa cảng La Gi khoảng 2 hải lý về phía Nam. Thời điểm xảy ra sự cố, trên sà lan còn khoảng 2.000 lít dầu DO. Các van đã được khóa an toàn, cả 3 thuyền viên đều vào bờ an toàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Phước Lộc chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi tiếp tục nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng theo dõi, hỗ trợ xử lý sự cố.

Lực lượng biên phòng duy trì theo dõi, sẵn sàng ứng phó khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn người và phương tiện, đồng thời phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường biển.