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Siêu dự án tái thiết 22.200 tỷ: Đề nghị làm rõ sức chịu tải của khu vực hồ Hoàn Kiếm

Trần Hoàng

TPO - Liên quan đến dự án tái thiết khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 22.200 tỷ đồng, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ sức chịu tải tổng thể của khu vực, trong đó có tổng diện tích sàn xây dựng nổi và ngầm, chiều cao công trình, khối tích và mật độ các chức năng.

Hạn chế gia tăng các công trình quy mô lớn

Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã xem xét các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực đô thị, trong đó, nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 22.200 tỷ đồng.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố Hà Nội Trần Hợp Dũng cho biết, đây là dự án nhận được sự quan tâm lớn của cử tri, chuyên gia và người dân, với nhiều ý kiến đóng góp trong quá trình lập quy hoạch.

Do đó, Ban Đô thị đề nghị UBND Thành phố đánh giá, làm rõ sức chịu tải tổng thể của khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, bao gồm tổng diện tích sàn xây dựng nổi và ngầm, chiều cao công trình, khối tích và mật độ các chức năng.

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Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố Hà Nội Trần Hợp Dũng. Ảnh: HNM

UBND TP Hà Nội cũng cần xem xét, làm rõ phương án hạn chế việc gia tăng các công trình quy mô lớn; đồng thời nghiên cứu phân bổ một số chức năng tại các trung tâm phát triển mới.

Ban Đô thị cũng đề nghị UBND Thành phố xem xét, đánh giá làm rõ tác động của dự án đến cảnh quan đô thị, môi trường và người dân khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận để làm cơ sở xác định đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của dự án. Đồng thời đề nghị làm rõ sự phù hợp số lượng ô đất làm giá trị đối ứng.

Làm rõ tác động của dự án đến cảnh quan đô thị

Giải trình về nội dung trên, lãnh đạo UBND Thành phố cho biết, sẽ chỉ đạo đánh giá làm rõ tác động của dự án đến cảnh quan đô thị, môi trường và người dân khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận để làm cơ sở xác định đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của dự án trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án.

UBND Thành phố cũng sẽ chỉ đạo làm rõ phạm vi, ranh giới của dự án, quy mô hạng mục, tổng mức đầu tư dự án, đánh giá, làm rõ tổng thể sức chịu tải của khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Đồng thời, làm rõ phương án hạn chế gia tăng các công trình quy mô lớn, phân bố một số chức năng tại các trung tâm phát triển mới; quy định thống nhất về tầng cao, chiều cao, phạm vi các khu vực không gian ngầm...

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Phối cảnh không gian quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, việc xây dựng chủ trương đầu tư dự án được triển khai trên cơ sở nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực Hồ Gươm và phụ cận) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000.

Ông Tuấn cho biết thêm, quy mô nghiên cứu quy hoạch 66,82 ha, quy mô sử dụng đất 30,82 ha (không bao gồm một số ô đất thực hiện theo dự án riêng). Theo lãnh đạo UBND thành phố, quy mô đầu tư và sơ bộ tổng mức đầu tư nêu trong chủ trương đầu tư mới là tính toán ban đầu. Các nội dung này còn phụ thuộc vào quy hoạch chi tiết và từng hạng mục, dự án thành phần trong tổng thể dự án.

Về cơ chế tài chính, ông Tuấn cho biết việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và quy đổi thành kinh phí sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đất đai và các nghị định của Chính phủ.

Để thanh toán cho dự án BT, Hà Nội dự kiến sử dụng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và giá trị cho thuê đất khai thác, sử dụng không gian ngầm của dự án thành phần 2. Phương án khác là thanh toán bằng ngân sách từ nguồn thu sau đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản công.

Thành phố dự kiến 6 quỹ đất có tổng diện tích khoảng 7,31ha, giá trị khoảng 4.878 tỷ đồng, gồm: khu đất tại Tràng Tiền thuộc các ô quy hoạch B4.5-TM1, B4.5-TM2, B4.5-TM3, rộng 0,77 ha; khu đất hai bên bưu điện thuộc các ô B4.3-TM1, B4.3-TM2, rộng 0,52 ha; khu đất số 1-3 Tăng Bạt Hổ rộng 2,29 ha; số 5 Lê Thánh Tông rộng 0,34 ha; số 15 Hai Bà Trưng rộng 0,09 ha; khu đất tại thôn Mai Lâm, xã Đông Anh rộng 3,30 ha.

Theo UBND thành phố, đây mới là các quỹ đất dự kiến để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3. Thành phố có thể xem xét giao nhà đầu tư thực hiện dự án tại các khu đất hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lấy nguồn thanh toán hợp đồng BT.

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#Hồ Hoàn Kiếm #Tái thiết đô thị #Hà Nội #Dự án BT #Quỹ đất đối ứng #Quảng trường phía Đông

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