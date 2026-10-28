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Hà Nội thông qua việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ

Trần Hoàng

TPO - Theo UBND thành phố Hà Nội, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường, tổ chức vùng đệm phù hợp với quy hoạch và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Chiều 28/10, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Nghị quyết tán thành phương án điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên và 1.057 người (243 hộ) từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội, trong đó có 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường, tổ chức vùng đệm phù hợp với quy hoạch và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

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Vườn quốc gia Ba Vì trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phạm vi điều chỉnh gồm 2.171,15 ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, 742,32 ha thuộc xã Lương Sơn và 1.092,91 ha thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ; bổ sung 1.338 ha và 1.057 người vào xã Ba Vì, 2.668,38 ha vào xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội. Phần diện tích chuyển từ xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, cũng như phần diện tích xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân, không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, Vườn quốc gia Ba Vì là rừng đặc dụng có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, nguồn nước và môi trường sinh thái; gắn với không gian văn hóa Tản Viên - Ba Vì và phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Thủ đô.

Vì thế, việc điều chỉnh địa giới nhằm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm trực tiếp liên quan; nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng, quốc phòng, an ninh; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

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#Hà Nội #Phú Thọ #Điều chỉnh địa giới hành chính #Vườn quốc gia Ba Vì #HĐND Thành phố Hà Nội #sáp nhập Phú Thọ

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