Từ video triệu lượt xem đến giá trị thực của báo chí đa nền tảng

Một phóng sự về mô hình nuôi rắn ráo trâu ở miền núi Quảng Ngãi thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem, giúp chủ trang trại đón nhiều khách hàng từ khắp cả nước tìm đến mua con giống. Câu chuyện cho thấy hiệu quả của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi trong đổi mới sản xuất nội dung, đưa thông tin chính thống lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Phóng sự triệu lượt xem, khách hàng tìm đến tận nhà

Ở tuổi 61, bà Trần Thị Linh (trú xã miền núi Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) không khỏi ngờ mô hình nuôi rắn ráo trâu của gia đình lại được nhiều người biết đến trên phạm vi cả nước. Sự thay đổi bắt đầu khi phóng sự “Làm giàu từ rắn ráo trâu” được Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi đăng tải trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi.

Chỉ sau vài ngày, phóng sự cán mốc một triệu lượt xem. Gần hai tháng sau, con số này vượt 1,6 triệu lượt. Đáng chú ý, sức lan tỏa không chỉ dừng lại ở những lượt xem, bình luận hay chia sẻ trên mạng xã hội mà còn mang đến hiệu quả thiết thực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của gia đình bà Linh.

Kỹ thuật viên vận hành hệ thống điều khiển và xử lý hình ảnh, âm thanh tại phòng kỹ thuật hậu kỳ chương trình Thời sự.

Sau khi xem phóng sự, nhiều người từ Thanh Hóa, Hưng Yên và TPHCM đã tìm đến tận trang trại để tham quan, học hỏi kinh nghiệm và đặt mua rắn giống. Đặc biệt, có khách hàng đặt cọc hàng trăm triệu đồng để mua con giống.

“Tôi rất xúc động và bất ngờ khi nhiều khách đến từ tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên rồi TP HCM… sau khi xem phóng sự trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi đã lặn lội đến tận nhà để tham quan và mua con giống. Hiện, tôi đang nỗ lực sản xuất để đủ nguồn giống cung ứng cho các khách ngoài tỉnh này”, bà Linh chia sẻ.

Không riêng phóng sự về mô hình nuôi rắn ráo trâu, nhiều tác phẩm giàu tính nhân văn của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi cũng tạo sức hút lớn trên mạng xã hội.

Duyệt kịch bản cho chương trình “Quảng Ngãi ngày mới”.

Các phóng sự “Bí kíp ở làng trường thọ”, “Từ cô bé mồ côi đến thủ khoa đại học”, “Phát hiện một số di vật được an táng cùng liệt sĩ”, “Nguồn tin quý từ cuốn sổ ghi danh liệt sĩ” đều đạt từ 500.000 đến hơn một triệu lượt xem trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi.

Điểm chung của những tác phẩm này là khai thác các câu chuyện gần gũi đời sống, từ mô hình phát triển kinh tế, hành trình vượt khó đến những thông tin liên quan đến liệt sĩ. Mỗi câu chuyện có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Tòa soạn hội tụ, lan tỏa thông tin chính thống

Sức lan tỏa của những phóng sự triệu lượt xem là một trong những kết quả nổi bật của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi trong quá trình đổi mới phương thức sản xuất, phân phối nội dung theo hướng đa nền tảng.

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo và Phát thanh, Truyền hình tại phòng tòa soạn hội tụ.

Năm 2025, các nền tảng số của cơ quan báo chí này thu hút 710 triệu lượt xem. Từ tháng 1/2026 đến nay, tổng lượt xem tiếp tục tăng, đạt gần 750 triệu. Trong khi đó, Báo Quảng Ngãi điện tử ghi nhận gần 100.000 lượt truy cập mỗi ngày, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên Facebook, đơn vị hiện có 4 fanpage với tổng cộng hơn 831.000 người theo dõi. Riêng fanpage Truyền hình Quảng Ngãi có 647.000 người theo dõi. Trên TikTok, các kênh của đơn vị có tổng cộng 1,3 triệu người theo dõi, trong đó riêng kênh Truyền hình Quảng Ngãi đạt 1,2 triệu.

Hệ thống YouTube gồm 3 kênh, nổi bật là kênh Truyền hình Quảng Ngãi với gần 380.000 người đăng ký, tăng gần bốn lần so với thời điểm nhận Nút Bạc vào tháng 4/2023.

Những con số trên cho thấy khả năng tiếp cận công chúng ngày càng rộng của một cơ quan báo chí địa phương khi chủ động hiện diện trên các nền tảng số. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, yêu cầu đặt ra không đơn thuần là đưa các chương trình truyền hình hay bài báo lên mạng xã hội mà phải thay đổi cách tổ chức sản xuất, lựa chọn hình thức thể hiện và phân phối thông tin.

Ông Huỳnh Đức Minh - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị xác định mạng xã hội là kênh quan trọng để lan tỏa thông tin chính thống nhanh chóng, hiệu quả.

Trụ sở của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi (165 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi).

“Báo chí không thể đứng ngoài mạng xã hội. Báo chí cũng không cạnh tranh với mạng xã hội, mà là tận dụng sức lan tỏa của các nền tảng số để đưa thông tin chính thống đến công chúng nhanh hơn, rộng hơn, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi của báo chí là chính xác, khách quan và trách nhiệm”, ông Minh nhấn mạnh.

Theo ông Minh, định hướng này được cụ thể hóa thông qua mô hình tòa soạn hội tụ, vận hành trên 5 nền tảng gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nội dung số.

Điểm đáng chú ý là quy trình sản xuất “một đầu vào - đa đầu ra”. Theo đó, từ một nguồn thông tin ban đầu, tòa soạn tổ chức khai thác, phát triển thành nhiều sản phẩm phù hợp với từng nền tảng và nhóm công chúng.

Một sự kiện hoặc vấn đề thời sự có thể được thể hiện qua bài viết trên báo điện tử, phóng sự truyền hình, chương trình phát thanh, video ngắn, infographic, podcast, vodcast hoặc livestream. Mỗi sản phẩm có cách thể hiện riêng nhưng cùng bảo đảm sự thống nhất về thông tin cốt lõi.

“Cách làm này hướng tới khắc phục tình trạng sản xuất nội dung phân tán theo từng loại hình, đồng thời tận dụng tốt hơn nguồn lực và thông tin sẵn có. Một sự kiện hoặc vấn đề thời sự có thể được triển khai thành nhiều sản phẩm, tiếp cận các nhóm công chúng khác nhau mà vẫn bảo đảm sự thống nhất về nội dung cốt lõi”, ông Minh cho biết.

Ê kíp thực hiện truyền hình trực tiếp của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, sản xuất đa nền tảng không có nghĩa là nhân bản một nội dung rồi đăng tải đồng loạt trên nhiều kênh. Mỗi nền tảng có đặc điểm phân phối và thói quen tiếp nhận thông tin khác nhau.

“Các hình thức khác nhau phải bổ trợ cho nhau, thay vì chỉ tạo thêm số lượng sản phẩm”, ông Minh nói.

Cùng với đổi mới quy trình sản xuất, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi định hướng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ mới trong biên tập, sản xuất, phân phối nội dung, phân tích dữ liệu và đo lường hiệu quả truyền thông.

Theo ông Minh, mục tiêu là nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm báo chí, hiệu quả tuyên truyền, phấn đấu trở thành cơ quan báo chí địa phương nằm trong tốp chuyển đổi số xuất sắc.

Từ phóng sự “Làm giàu từ rắn ráo trâu” với hơn 1,6 triệu lượt xem đến những khách hàng tìm về tận trang trại đặt mua con giống, có thể thấy giá trị của báo chí đa nền tảng không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng. Quan trọng hơn, đó là khả năng đưa thông tin hữu ích đến đúng công chúng, kết nối những nhu cầu thực tế và tạo ra tác động tích cực đối với đời sống xã hội.