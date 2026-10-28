Tây Ban Nha: Hai tàu cao tốc đâm nhau, hơn 200 người thương vong

TPO - Hai đoàn tàu cao tốc đã va chạm trên tuyến đường nối Madrid với vùng Andalusia (miền nam Tây Ban Nha), khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 179 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: AP)

Trong một thông báo trên mạng xã hội X ngày 28/10, đơn vị vận hành Adif viết: "Giao thông trên tuyến đường sắt cao tốc Madrid - Andalusia đã bị đình chỉ sau một vụ va chạm giữa hai đoàn tàu".

Truyền thông địa phương dẫn lời các cơ quan dân sự cho biết, ít nhất 46 người đã thiệt mạng và hơn 179 người khác bị thương trong vụ tai nạn.

Người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha xác nhận, một đoàn tàu của hãng Renfe và một đoàn tàu của hãng Iryo đã va chạm lúc khoảng 9h sáng, khiến hai toa tàu của hãng Iryo bị trật bánh.

Đoàn tàu của Renfe, do Siemens sản xuất, khởi hành từ Madrid đi Seville lúc 8 giờ sáng với 147 hành khách trên tàu. Trong khi đó, đoàn tàu của Iryo, do Hitachi chế tạo, chở 397 người và đang di chuyển theo hướng ngược lại, theo thông tin từ tờ El Espanol.

Vụ tai nạn khiến nhiều toa tàu bị trật bánh. (Ảnh: AP)

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được xác định. Đáng chú ý, vụ va chạm xảy ra trong lúc tuyến đường sắt đang vận hành bằng hệ thống tín hiệu dự phòng, sau khi một sự cố khiến hệ thống kiểm soát tàu tự động thông thường - vốn được thiết kế để ngăn ngừa các tình huống nguy hiểm - bị vô hiệu hóa.

Hình ảnh từ đài truyền hình khu vực Castilla-La Mancha cho thấy một đoàn tàu bị trật bánh, với ít nhất một toa tàu vẫn nằm trên đường ray, trong khi các mảnh kim loại biến dạng, những tấm ốp vỡ vụn và các mảnh vỡ khác nằm rải rác bên dưới.

(Nguồn: RT)

Manuel Galan - Thị trưởng thị trấn Urda gần đó - chia sẻ với đài Cadena SER rằng các đơn vị ứng phó khẩn cấp đã yêu cầu chính quyền thị trấn chuẩn bị các cơ sở tạm thời, bao gồm một nhà thi đấu thể thao, để tiếp nhận hành khách và những người bị thương.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông “bàng hoàng trước vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng”, nói thêm rằng các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.