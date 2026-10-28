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Giải trí

Lưu Đào bị sàm sỡ

Minh Vũ

TPO - Khi tham gia sự kiện, Lưu Đào bị ông chủ thương hiệu liên tục đụng chạm cơ thể. Những ngôi sao như Trần Đô Linh, Cốc Ái Lăng, Kim Yoo Jung cũng không tránh khỏi bị quấy rối.

Ngày 28/7, Sina đưa tin Lưu Đào tham dự sự kiện của thương hiệu Brunello Cucinelli, bị CEO liên tục quấy rối. Người này cầm chặt cánh tay của Lưu Đào, một tay khác đặt giữa eo và ngực cô, vượt quá khoảng cách giao tiếp thông thường.

Trong video, Lưu Đào thể hiện sự ngượng ngùng, cố gắng quay người và giữ khoảng cách với vị CEO. Sự lúng túng của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả thấy thương cảm cho Lưu Đào và tức giận vì ông chủ thương hiệu đã có hành vi vượt quá giới hạn.

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Kim Yoo Jung, Lưu Đào, Trần Đô Linh bị chủ tịch Brunello Cucinelli động chạm cơ thể quá mức.

Đây không phải là lần đầu nhà sáng lập thương hiệu Brunello Cucinelli có hành vi đụng chạm quá mức với nghệ sĩ. Trong sự kiện này, ông đứng quá sát với Trần Đô Linh, Cốc Ái Lăng.

Trước đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), ông Brunello Cucinelli cũng khiến nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Yoo Jung cảm thấy không thoải mái khi liên tục ôm cô trong thời gian dài, chạm vào vai, lưng và eo.

Hiện nay chủ đề liên quan đến Lưu Đào và CEO Brunello Cucinelli thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả, đứng top một chủ đề nóng trên Weibo. Nhiều người cho rằng dù là chủ thương hiệu, nhưng hành vi của vị CEO đang coi thường nghệ sĩ, là "sự xúc phạm trá hình".

Lưu Đào sinh năm 1979, gia nhập làng giải trí từ năm 2000 với tư cách là một người mẫu quảng cáo. Sau khi lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim, Lưu Đào được biết đến qua nhiều bộ phim như Những cô con dâu nhà họ Khang, Hoàn Châu Cách Cách 3, Hoàng Phi Hồng và ngũ đại đệ tử,…

Năm 2003, tên tuổi của Lưu Đào được đưa lên tầm cao mới với vai diễn A Châu trong Thiên Long Bát Bộ. Ngoài khả năng diễn xuất ấn tượng, nữ diễn viên sinh năm 1979 còn sở hữu nhan sắc cuốn hút với những đường nét dịu dàng cùng nụ cười má lúm đồng tiền tươi tắn. Cô được mệnh danh là "A Châu đẹp nhất màn ảnh".

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lưu Đào kết hôn "thiếu gia" Vương Kha chỉ sau thời gian ngắn quen biết, bất chấp vướng phải những lời đồn rằng nữ diễn viên ham tiền, "đào mỏ" nhà chồng.

Năm 2010, ông xã Lưu Đào lâm vào cảnh phá sản, chịu khoản nợ lên đến 400 triệu NDT. Nữ diễn viên quay trở lại đóng phim và tham gia nhiều show truyền hình, nhận hợp đồng quảng cáo để gánh vác gia đình.

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Lưu Đào bối rối trước sự thân mật quá mức của chủ tịch thương hiệu, nhưng cô vẫn tỏ ra chuyên nghiệp.

Theo Sina, nhiều năm qua, chồng Lưu Đào liên tục đầu tư thua lỗ, vì vậy để lấp lỗ hổng kinh tế, Lưu Đào dấn thân vào con đường livestream, trở thành ngôi sao của các sàn thương mại điện tử.

Nhờ đó, cô được cho là sở hữu khối tài sản lên tới 4,5 tỷ NDT cũng nhiều bất động sản ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Cô được thống kê đang nắm quyền tại 7 doanh nghiệp, với giá trị tài sản cổ phần cá nhân vượt 1,2 tỷ NDT.

Lưu Đào sở hữu vẻ đẹp phúc hậu thuần khiết, sự nghiệp hơn 20 năm không có scandal. Không những vậy, cô còn được yêu thích vì nhiều năm gánh vác gia đình, trả nợ giúp chồng, trở thành "con dâu quốc dân" trong lòng khán giả.

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#Lưu Đào #A Châu #Thiên long bát bộ #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc #Trần Đô Linh #Cốc Ái Lăng #Kim Yoo Jung

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