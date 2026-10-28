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Tàu cá chìm trên biển Hà Tĩnh, 2 ngư dân mất tích

Hoài Nam

TPO - Khi đang đánh bắt hải sản cách bờ khoảng 2 hải lý, tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh bất ngờ gặp sự cố và bị chìm.

Ngày 28/10, thông tin từ UBND xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng và ngư dân tổ chức tìm kiếm hai ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá xảy ra trên vùng biển địa phương.

Theo đó, khoảng 6h cùng ngày, tàu cá mang số hiệu HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (trú thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung) làm chủ gặp sự cố hỏng máy khi đang khai thác hải sản trên biển, dẫn đến chìm tàu. Vị trí tàu gặp nạn gần đảo Bớc, cách bờ khoảng 2 hải lý.

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Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 5 ngư dân. Sau khi tàu chìm, 3 người được ứng cứu, hai người còn lại mất tích. Danh tính các nạn nhân đang mất tích được xác định là ông Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng) và anh Lê Viết Hà (SN 1988, trú xã Cẩm Trung).

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng và tàu cá của ngư dân trên địa bàn triển khai công tác tìm kiếm người mất tích.

Theo chính quyền địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc, vùng biển Hà Tĩnh có mưa, sóng lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn. Hiện các lực lượng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hai ngư dân mất tích.

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#Hà Tĩnh #Tàu cá Hà Tĩnh chìm trên biển #2 ngư dân mất tích #tàu cá bị chìm trên biển #UBND xã Cẩm Trung

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