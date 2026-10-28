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Lâm Đồng thống nhất chủ trương chấm dứt 'siêu dự án' Đại Ninh 25.000 tỷ

Thái Lâm

TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh và TP Đồng Nai, đồng thời thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Đại Ninh (có tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng).

Ngày 28/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để cho ý kiến về các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Theo báo cáo tại hội nghị, kết quả lấy ý kiến người dân về dự thảo đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai có 787.366/802.682 hộ đồng ý, đạt 98,09%; 15.316 hộ không đồng ý, chiếm 1,91%.

Bên cạnh đó, người dân kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đất đai, nhận khoán bảo vệ rừng, giao thông, chính sách hỗ trợ và ổn định sinh kế.

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Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 17.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đề án, nghiên cứu, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân. Cùng với đó, việc triển khai phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, duy trì hiệu quả quản lý nhà nước và không làm gián đoạn hoạt động hành chính.

Thống nhất chủ trương chấm dứt dự án Đại Ninh

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cũng thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty CP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô gần 3.600ha, tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, nằm trên địa bàn huyện Đức Trọng trước đây. Dự án này từng gây chú ý bởi những sai phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai và quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư.

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Sau 13 năm triển khai, dự án Đại Ninh mới hoàn thành 10%.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu việc chấm dứt dự án phải có đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo quy định. Các cơ quan chức năng cần rà soát chặt chẽ hồ sơ, đất đai, tài sản, nghĩa vụ tài chính và những vấn đề phát sinh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các bên liên quan, tránh thất thoát, lãng phí hoặc phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: Yêu cầu không chủ quan, nóng vội nhưng cũng không né tránh và kéo dài việc xử lý những vấn đề đã đủ điều kiện giải quyết. Quá trình thực hiện phải phân công rõ trách nhiệm, xác định thời hạn hoàn thành và tuân thủ quy định pháp luật.

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#Lâm Đồng #TP Đồng Nai #điều chỉnh địa giới #dự án Đại Ninh #chấm dứt dự án

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