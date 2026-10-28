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Hà Nội xây mới trụ sở UBND thành phố và trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm

Trần Hoàng

TPO - Trung tâm thương mại ngầm với quy mô 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.608 m² sẽ được xây dựng tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm.

Ngày 28/10/2026, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt trời Thủ đô được chọn làm nhà đầu tư thực hiện một số dự án thành phần trọng điểm.

Theo Tờ trình của UBND TP Hà Nội và dự thảo Nghị quyết, dự án này có sơ bộ tổng mức đầu tư lên tới 22.229 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2029.

Mục tiêu của đợt tái thiết là hình thành một không gian quảng trường rộng lớn, liên kết hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đồng thời tổ chức lại hệ thống giao thông và mở rộng không gian ngầm.

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Phối cảnh toàn bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

Siêu dự án này được chia thành 3 dự án thành phần với các nhiệm vụ cụ thể:

Dự án thành phần 1: Tập trung giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực với quy mô sử dụng đất đề xuất khoảng 30,82 ha. Hạng mục này sơ bộ có mức đầu tư lớn nhất, lên tới 9.924 tỷ đồng và được chi trả hoàn toàn từ nguồn ngân sách Thành phố.

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại ngầm quy mô 4 tầng hầm tại khu vực Công viên, Quảng trường phía Đông và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm. Hạng mục trị giá 4.611 tỷ đồng này sẽ do Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô làm nhà đầu tư.

Dự án thành phần 3: Xây mới khu vực Trụ sở UBND Thành phố, cải tạo Trụ sở HĐND Thành phố và chỉnh trang cảnh quan khu vực phía Đông Nam hồ Hoàn Kiếm. Dự án thành phần này có tổng mức đầu tư 7.694 tỷ đồng, cũng do Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô thực hiện.

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Trụ sở UBND TP Hà Nội hiện tại

Trung tâm thương mại ngầm quy mô 4 tầng hầm

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự án là việc khai thác không gian dưới lòng đất ngay lõi hồ Hoàn Kiếm.

Cụ thể, tại dự án thành phần 2, nhà đầu tư sẽ rót khoảng 4.611 tỷ đồng để xây dựng trung tâm thương mại ngầm quy mô 4 tầng hầm với tổng diện tích sàn khoảng 82.608 m² tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông (lô B2.5) và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm (lô B1.3).

Dự kiến, tiền thuê đất từ việc khai thác không gian ngầm này sẽ thu về khoảng 1.604 tỷ đồng, được dùng làm nguồn thu ngân sách thanh toán đối ứng.

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Phối cảnh quảng trường phía Đông, nơi sẽ có trung tâm thương mại 4 tầng hầm bên dưới

Để có mặt bằng sạch triển khai dự án, Thành phố sẽ chi 9.924 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho dự án thành phần 1 do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, thực hiện giải phóng mặt bằng trên quy mô sử dụng đất khoảng 30,82 ha.

Đối với dự án thành phần 3 được thực hiện theo hợp đồng BT có tổng mức đầu tư 7.694 tỷ đồng, nhà đầu tư sẽ đảm nhận 3 hạng mục công trình lớn với mức phân bổ nguồn vốn cụ thể như sau:

Dành khoảng 3.518 tỷ đồng để xây mới khu vực Trụ sở UBND Thành phố; Dành khoảng 268 tỷ đồng để cải tạo, chỉnh trang Trụ sở HĐND Thành phố; Dành khoảng 3.908 tỷ đồng để đầu tư cải tạo, chỉnh trang Khu vực phía Đông Nam hồ Hoàn Kiếm.

Để thanh toán cho nhà đầu tư, Thành phố sẽ linh hoạt sử dụng nguồn ngân sách, tiền thuê đất ngầm và đặc biệt là hoán đổi bằng quỹ đất. Danh mục 6 khu đất dự kiến dùng để thanh toán BT đã được xác định với tổng diện tích 7,31 ha (giá trị sơ bộ khoảng 4.878 tỷ đồng).

Theo UBND thành phố, đây mới là các quỹ đất dự kiến để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3. Thành phố có thể xem xét giao nhà đầu tư thực hiện dự án tại các khu đất hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lấy nguồn thanh toán hợp đồng BT.

Nhằm minh bạch hóa quá trình triển khai, UBND TP Hà Nội đề nghị Kiểm toán Nhà nước vào cuộc ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án.

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#Hồ Hoàn Kiếm #Tái thiết đô thị #Đầu tư PPP #Trung tâm thương mại ngầm #Hà Nội #trung tâm thương mại #hồ Gươm #sungroup

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