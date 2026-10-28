Khánh Hòa truy điệu, an táng 25 hài cốt liệt sĩ

TPO - Ngày 28/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải), Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại các địa phương trong tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nghi thức thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với các anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa Trần Phong và lực lượng tiêu binh di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến ô mộ để an táng. (Ảnh: TH)

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân tìm kiếm thông tin, nhân chứng, xác minh các địa điểm có hài cốt liệt sĩ. Từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến nay, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, Khánh Hòa đã hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, sớm hơn thời hạn đề ra vào tháng 12/2026.

Toàn tỉnh đã lấy mẫu tại 2.124 phần mộ thuộc 7 nghĩa trang, trong đó có 1.240 mẫu đủ điều kiện giám định ADN. Kết quả này góp phần tạo cơ sở khoa học phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình; đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong đợt này, 25 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc tại 11 xã, phường, gồm: Phước Dinh, Phước Hà, Thuận Bắc, Vĩnh Hải, Bác Ái Tây, Thuận Nam, Công Hải, Cà Ná, Đông Hải, Ninh Chử và Đô Vinh, được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Sau lễ truy điệu và phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ, các đại biểu cùng lực lượng tham gia thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt, thu Quân kỳ, hạ huyệt và an táng theo chương trình. Những nén hương, cánh hoa và nắm đất được thành kính đặt xuống từng phần mộ, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.