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Pháp luật

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Người tình Mr Pips giữ tài sản nghìn tỷ nhưng ‘cha mẹ ở quê vẫn làm ruộng mưu sinh’

Hoàng An

TPO - Cựu cán bộ công an Nguyễn Thanh Phong (anh trai bị cáo Nguyễn Thanh Tâm - người tình của Mr Pips) khai, dù em gái giữ giúp Nguyễn Đức Nam khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng nhưng 'không mang gì về nhà'.

Cựu công an muốn đối chất với Mr Pips

Cuối ngày 28/10, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi 3 bị cáo trong “tổ cố vấn” giúp Phó Đức Nam (Mr Pips) lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Các bị cáo gồm: Nguyễn Bá Sơn (luật sư), Nguyễn Trường Sơn (cựu công an) và Nguyễn Thanh Phong (cựu công an).

Trong vụ án, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Bá Sơn là hai người bạn chơi thân với Nguyễn Thanh Phong. Còn Phong là anh trai của bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (người tình Mr Pips).

Trả lời từ điểm cầu Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội, bị cáo Phong phản bác hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo Phong, cáo trạng xác định bị cáo tư vấn giúp nhân viên của Nam tránh vi phạm pháp luật là không chính xác; bị cáo cũng không giới thiệu người làm việc cho Nam, việc tuyển dụng đều do Mr Pips quyết định.

Phong khai, do là người yêu của em gái, Phó Đức Nam đã chủ động làm quen với mình. Quá trình gặp mặt, Phong hỏi về công việc nhưng Nam chỉ nói đang làm môi giới chứng khoán quốc tế, rất cần luật sư như Đào Bá Sơn giúp tư vấn. “Nếu biết Nam vi phạm pháp luật, với bản tính tôi sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra”, bị cáo Phong nói.

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Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (em gái bị cáo Nguyễn Thanh Phong)

Cựu cán bộ công an cho rằng chỉ đến khi bị cáo Bùi Trung Đức bị Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) triệu tập, được Nam nhờ tìm hiểu thông tin, Phong mới nghi ngờ việc làm của Nam có thể "khuất tất".

“Bị cáo có nhận tiền của Nam không?”, Chủ tọa hỏi. Phong trả lời có nhận và được Nam cho biết đây là tiền của công ty ở nước ngoài gửi. Số tiền này, Phong chia cho 4 người: Bá Sơn và Trường Sơn mỗi người hơn 2 tỷ đồng, cá nhân Phong nhận hơn 2 tỷ nhưng chuyển lại một phần cho Nam.

Đối với hành vi “rửa tiền”, bị cáo Phong cảm thấy mình “oan ức”. Theo trình bày, Phong muốn mua đất nông nghiệp diện tích gần 1ha ở Tây Ninh đầu tư chờ dự án nhưng trong người chỉ có 1 tỷ đồng. Bị cáo Nam chuyển cho Phong hơn 1 tỷ góp vốn nhưng Phong không biết khoản tiền này của Nam là tiền "bẩn".

Bị cáo Phong kiến nghị HĐXX xem xét 3 vấn đề: Thứ nhất, Phong được đối chất với Nam làm rõ sự việc liên quan đến hai người bạn Trường Sơn, Bá Sơn; thứ hai, là xem xét lại tội “rửa tiền”; thứ ba, xem xét lại khoản tiền thực tế Phong nhận từ Nam vì có 3 lần Phong chuyển khoản lại.

“Lý do gì mà bị cáo cùng Trường Sơn, Bá Sơn nhận hơn 6 tỷ đồng của Nam?”, Chủ tọa hỏi tiếp. Bị cáo Phong cho rằng người yêu của em gái mình rất “phóng khoáng”, bảo có một khoản tiền chi cho anh em sử dụng. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng Phong hiểu là Nam chi để Phong và nhóm bạn giúp sàn Forex được Việt Nam cấp phép.

Nguyễn Thanh Phong cho biết, tuy em ruột là bạn gái của Nam, giữ giúp khối tài sản hàng nghìn tỷ nhưng không mang gì về nhà.

“Ba mẹ tôi ở quê vẫn đang làm ruộng mưu sinh, tôi không nhận hay giữ bất cứ tài sản, tiền bạc từ Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm. Vậy mà vẫn bị nghi ngờ trong suốt thời gian dài”, bị cáo nói.

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Bên trong hội trường xét xử chính.

Cựu luật sư nhận tội danh bị truy tố là đúng

Bị cáo Phạm Trường Sơn (cựu công an) khai, biết Nam thông qua Phong và được Nam nhờ giúp nghiên cứu vấn đề pháp lý của sàn Forex; hướng dẫn nhân viên tránh vi phạm pháp luật khi tư vấn cho nhà đầu tư.

Phạm Trường Sơn khai, gặp Nam 3 lần. Các lần gặp mặt Nam nhờ ông tìm hiểu việc của Bùi Trung Đức bị Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) điều tra và một vụ việc xảy ra tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ.

Về cáo buộc nhận hơn 2 tỷ đồng, Nguyễn Trường Sơn cho biết, được bị cáo Phong chuyển đến tài khoản, có khi hàng tháng nhận một lần, cũng có thời gian 3 - 4 tháng mới nhận.

Lúc Nam bị bắt, bị cáo Trường Sơn bày tỏ băn khoăn không biết hành vi của mình bị xử lý ở mức độ nào. Đến khi bị khởi tố, bị cáo cảm thấy đau xót, cho rằng không biết Nam vận hành "cỗ máy" lừa đảo. Nếu biết Nam vi phạm bị cáo phải tố giác mới đúng quy định.

“Bị cáo nhận tiền của Nam mỗi tháng để làm gì?”, Chủ tọa đặt câu hỏi tương tự. Bị cáo Phạm Trường Sơn trả lời quanh co một hồi mới “chốt” có thể Nam muốn giữ mối quan hệ để bị cáo giúp sàn Forex được pháp luật công nhận.

Trong 3 thành viên "tổ cố vấn", bị cáo Nguyễn Bá Sơn (cựu luật sư) là người duy nhất thừa nhận cáo trạng truy tố.

Sơn khai được Phong chuyển hơn 2 tỷ đồng. Trách nhiệm của Sơn là tư vấn pháp lý cho các công ty của Nam. Khi nhân viên vướng lao lý, bị cáo Sơn trực tiếp bào chữa. Sự thật là bị cáo đã bảo vệ pháp lý cho bị cáo Bùi Trung Đức; hỗ trợ một nhân viên “vướng mắc” ở Đà Nẵng.

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Bị cáo tại điểm cầu Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Tổ tư vấn hoạt động giúp "cỗ máy" lừa đảo chiếm đoạt 581 tỷ đồng

Theo cáo trạng, năm 2020, Nam quen Nguyễn Thanh Phong. Cũng từ Phong, Nam kết nối với Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn.

Năm 2021, khi ăn trưa, ăn tối tại một khách sạn 5 sao bên Hồ Tây, Nam kể đang vận hành ngoài vòng pháp luật các sàn Forex tại Việt Nam. Do nhiều nhân viên liên tục bị khách hàng khiếu kiện thua lỗ, Nam đặt vấn đề cần một bộ phận hướng dẫn nhân viên cách giao tiếp nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Nam còn cho hay, cấp dưới nhiều lần bị công an triệu tập làm việc do nạn nhân đâm đơn tố giác. Sau khi nghe chuyện, nhóm Mr Pips, Phong, Trường Sơn, Bá Sơn thống nhất lập "Trung tâm quản trị rủi ro" và "Tổ tư vấn xử lý sự cố".

Để vận hành Trung tâm và né tránh trách nhiệm hình sự ngay từ khâu tư vấn đầu tư, luật sư Nguyễn Bá Sơn phối hợp cùng Mr Pips xây dựng hai bộ quy tắc ứng xử nội bộ cho nhân viên. Theo đó, nhân viên phải lồng ghép các điều khoản miễn trừ trách nhiệm trước khi khách hàng chuyển tiền. Trường hợp “né tội” không thành và có nhân viên bị công an triệu tập, Tổ tư vấn tiếp tục hướng dẫn 3 bước chạy tội.

Từ 2021 - 2023, Mr Pips bị cáo buộc 13 lần chuyển tổng 6,4 tỷ đồng cho Phong để trả công cho Tổ tư vấn. Trong đó, Phong và luật sư Nguyễn Bá Sơn mỗi người hưởng 2,2 tỷ đồng, Phạm Trường Sơn nhận hơn 2 tỷ đồng.

Thời gian Tổ tư vấn hoạt động, hệ thống của Mr Pips đã lừa đảo 296 bị hại với tổng số tiền 581 tỷ đồng.

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