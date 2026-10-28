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Pháp luật

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Truy tố vắng mặt Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh

Hoàng An

TPO - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh bị cáo buộc điều hành hệ thống doanh nghiệp gian lận đấu thầu tại 1.218 dự án, gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi cá nhân hơn 264 tỷ đồng.

Ngày 28/10, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Trong đó, bị can Nguyễn Công Minh (sinh năm 1972, quê quán Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh) bị truy tố vắng mặt về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Do bị can bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã theo quyết định số 534 ngày 8/4/2025.

Viện Kiểm sát cũng truy tố 46 bị can khác cùng tội danh với bị can Minh ra trước TAND TP HCM để xét xử; đồng thời, phân công Viện KSND TP HCM thực hành quyền công tố.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2023, Nguyễn Công Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây Xanh Công Minh) đã thành lập, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh, tiếp cận các cá nhân có thẩm quyền ở địa phương tác động để được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố cũ.

Viện Kiểm sát kết luận, Nguyễn Công Minh trực tiếp hoặc chỉ đạo thành viên HĐQT, các Giám đốc Khu vực, Trưởng Ban pháp lý, Trưởng phòng kỹ thuật Khu vực, Giám đốc Chi nhánh và nhân viên được giao đứng tên giám đốc công ty trong hệ thống câu kết với chủ đầu tư trước, trong quá trình thực hiện dự án để can thiệp từ quá trình khảo sát địa bàn, lựa chọn loại cây trồng, mức giá, lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

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Bị can Nguyễn Công Minh đang bỏ trốn.

Sau khi trúng thầu, công ty và nhân sự theo hồ sơ dự thầu không thực hiện việc dự án, mà giao cho Giám đốc Chi nhánh tại địa bàn có dự án trực tiếp tổ chức thi công hoặc thuê nhân sự khác thi công.

Bằng thủ đoạn trên, các công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố, gây thiệt hại tổng số tiền 790,7 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân số tiền hơn 264,8 tỷ đồng.

Như tại Quảng Trị cũ, để hệ thống Cây xanh Công Minh có thể trúng cả ngàn gói thầu, có sự tiếp tay từ các bị can là đại diện chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong. Nhóm cán bộ này đã tạo điều kiện cho phía doanh nghiệp được phối hợp với đơn vị tư vấn từ giai đoạn lập dự toán, tham gia cuộc họp thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật, tiếp cận thông tin, tài liệu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Trong đó, bị can Phan Văn Linh với vai trò Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cũ, đã can thiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện 5 dự án, gây thiệt hại gần 6,2 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 260 triệu đồng.

Bị can Đặng Trọng Vân, với vai trò Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cũ, can thiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện 3 dự án, gây thiệt hại gần 3,7 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng.

Bị can Võ Đắc Hóa với vai trò Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cũ, đã can thiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện 4 dự án, gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Ngoài 3 cựu chủ tịch huyện, hàng loạt bị can là các giám đốc ban quản lý, lãnh đạo phòng kinh tế thuộc UBND huyện, cùng bị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

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#Cây xanh công minh #Truy tố vắng mặt #Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh #Nguyễn Công Minh

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