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Pháp luật

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Nửa đêm đột kích vườn chuối, phát hiện nhóm người đang làm chuyện mờ ám

Nguyễn Tiến

TPO - Trong lúc kiểm tra địa bàn vào đêm khuya, Công an phường Thuận Giao (TPHCM) phát hiện 6 người đang đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền, cùng 2 người có hành vi cảnh giới.

Theo thông tin từ Công an phường Thuận Giao (TPHCM), lúc 23h ngày 23/10, lực lượng chức năng kiểm tra khu vực vườn chuối đối diện nhà số C13/18, khu phố Bình Thuận 2.

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Tang vật gồm bộ dụng cụ lắc bầu cua và 7,3 triệu đồng được sử dụng vào mục đích đánh bạc. Ảnh: Công an phường Thuận Giao

Tại đây, công an phát hiện 6 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền. Ngoài ra, 2 người khác được xác định có hành vi cảnh giới nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ dụng cụ lắc bầu cua và 7,3 triệu đồng được sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Theo Công an phường Thuận Giao, nhóm người này lợi dụng đêm khuya, chọn địa điểm khuất và bố trí người cảnh giới để che giấu hoạt động đánh bạc. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc.

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Công an phường Thuận Giao đang hoàn tất hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật. Ảnh: Công an phường Thuận Giao

Hiện Công an phường Thuận Giao đang hoàn tất hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Công an phường Thuận Giao khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc có hành vi tiếp tay, cảnh giới cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để kiểm tra, xử lý.

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#lắc bầu cua #đánh bạc #Công an Thuận Giao #vườn chuối #đánh bạc ăn tiền #người cảnh giới #TP HCM

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