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Pháp luật

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Hăm dọa đòi nợ thuê, tiện tay bắt luôn 3 con gà

Cảnh Kỳ

TPO - Ba đối tượng đến tìm anh L.T.P (Vĩnh Long) đe doạ để đòi nợ cho người khác, rồi bắt 3 con gà của anh P. để trừ nợ, bị chủ nhà ngăn cản thì các đối tượng đã dùng vũ lực rồi rời đi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1999, trú TPHCM), Bùi Văn Đạt (SN 2006, trú Vĩnh Long) và Lê Hải Minh Đường (SN 2004, trú Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

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Công an thi hành các quyết định đối với Đạt, Đường và Thiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 23/7/2025, Thiện rủ Đạt và Đường đến tìm anh L.T.P (ngụ xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long) để đòi nợ cho người khác, khi đòi được nợ sẽ được trả tiền công.

Sau khi bàn bạc, thống nhất, cả 3 đã đến nhà anh P. Tại đây, Thiện đã dùng lời lẽ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của anh P, đồng thời bắt 3 con gà của anh P đang nuôi để trừ nợ. Mặc dù gia đình đã ngăn cản nhưng các đối tượng vẫn dùng vũ lực lấy gà rồi bỏ đi.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Qui khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hải Minh Đường và Nguyễn Ngọc Thiện. Riêng Bùi Văn Đạt đang chấp hành quyết định cai nghiện ma túy.

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#đòi nợ thuê #cưỡng đoạt tài sản #khởi tố bị can #Công an Vĩnh Long #bắt gà trừ nợ #Nguyễn Ngọc Thiện #Lê Hải Minh Đường

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