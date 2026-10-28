Hành khách kể khoảnh khắc bị hất văng khi hai đoàn tàu đâm nhau ở Tây Ban Nha

TPO - Eduarda - một hành khách may mắn sống sót trong vụ tai nạn tàu hỏa khiến hơn 200 người thương vong ở Tây Ban Nha - kể lại rằng rằng cô cảm nhận được một cú va chạm "rất mạnh" khiến cô bị hất văng về phía trước, và nhiều hành khách khác trong toa bị thương.

Sáng 28/10, một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực nằm giữa hai thị trấn Los Yebenes và Urda (Tây Ban Nha) khiến 64 người thiệt mạng. Số người bị thương hiện chưa được thống kê cụ thể, nhưng theo RT, con số này là hơn 179 người.

Vụ tai nạn có liên quan đến một đoàn tàu của công ty Renfe và một đoàn tàu của công ty Iryo. Cụ thể, đoàn tàu của Renfe, do Siemens sản xuất, khởi hành từ Madrid đi Seville lúc 8h sáng với 147 hành khách trên tàu. Trong khi đó, đoàn tàu của Iryo, do Hitachi chế tạo, chở 397 người và đang di chuyển theo hướng ngược lại.

(Thực hiện: Minh Hạnh)

Trả lời truyền thông Tây Ban Nha sau khi may mắn sống sót trong vụ tai nạn, nữ hành khách Eduarda trên tàu Iryo cho biết, ban đầu cô tưởng rằng tàu chỉ dừng khẩn cấp, nhưng sau đó mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn khi nhìn thấy những người bị thương và được yêu cầu sơ tán.

Leo xuống khỏi toa tàu để đến nơi an toàn, Eduarda chứng kiến ​​một khung cảnh mà cô mô tả là thảm khốc: một phần đoàn tàu treo lơ lửng trên sườn dốc, còn một toa tàu thì đang bốc cháy.

Eduarda cho biết, các lực lượng ứng cứu khẩn cấp - bao gồm trực thăng, cảnh sát và xe cứu thương - đã có mặt tại hiện trường chỉ trong khoảng 20 phút. "Tôi đã nhìn thấy nhiều người thiệt mạng”, Eduarda nói.

Hai đoàn tàu va chạm khiếm 3 toa tàu rơi xuống khỏi đường ray. (Ảnh: AP)

Patricia - một hành khách khác đang mang thai - kể lại trên đài phát thanh COPE: "Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một toa tàu đã rơi ra ngoài và bị thiêu rụi hoàn toàn”.

"Tôi thấy rất nhiều người ở đây. Trong tình huống đó, những người trên toa tàu đã giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc và họ đã giúp tôi thoát ra ngoài. Tất cả chúng tôi vẫn đang cố gắng trấn tĩnh lại sau những gì vừa xảy ra”.

Các hành khách bàng hoàng sau vụ tai nạn. (Ảnh: AP)

Cũng chia sẻ với đài COPE về trải nghiệm kinh hoàng, một nam hành khách tên Miguel cho biết anh đang ở một toa cuối của một trong hai đoàn tàu thì "đột nhiên nghe thấy một tiếng va chạm cực lớn, kéo dài suốt 10 giây, cứ như thể đoàn tàu sắp trật bánh vậy”.

"Ngay bên cạnh chúng tôi, qua cửa sổ phía bên phải, có thể thấy một đoàn tàu bị hư hại nặng nề. Tôi đoán đó chính là đoàn tàu còn lại, vì chúng tôi thấy rất nhiều mảnh kính vỡ”, anh nói thêm.

"Đoàn tàu bị nghiêng một phần, ít nhất là ba toa cuối, nơi tôi đang ngồi cùng vài đồng nghiệp. Chúng tôi đã thoát ra ngoài qua các cửa sổ và cửa ra vào”.

"Chúng tôi thực sự vô cùng may mắn, có thể nói như vậy, bởi vì ở phía trước, mọi thứ trông như bị phá hủy hoàn toàn”.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. (Ảnh: AP, Reuters)

Jesús Pérez Martín - thị trưởng Los Yébenes, một thị trấn nhỏ nằm gần hiện trường vụ tai nạn - cho biết các đơn vị ứng phó khẩn cấp đã triển khai lực lượng quy mô lớn ngay sau vụ va chạm, với nhiều trực thăng và xe cứu thương được điều động đến hiện trường.

Mô tả tình hình là "kinh hoàng", ông cho biết thông tin nhận được từ phía cảnh sát cho thấy đây là một thảm kịch tồi tệ.

"Họ báo với tôi về những trường hợp thi thể bị biến dạng cùng nhiều chấn thương vô cùng nghiêm trọng", ông chia sẻ với đài RTVE.

Các hành khách được sơ tán khỏi hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là do lỗi tín hiệu. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN, chính quyền vùng Castilla-La Mancha đã kêu gọi người dân địa phương hiến máu tại các địa điểm Alcázar de San Juan, Ciudad Real và Toledo để hỗ trợ công tác cấp cứu cho những người bị thương.

“Hãy hiến máu”, một bài đăng trên nền tảng X viết. “Sự đoàn kết của các bạn vào lúc này là vô cùng quan trọng".

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Nhưng theo thông tin ban đầu, vụ va chạm xảy ra trong lúc tuyến đường sắt đang vận hành bằng hệ thống tín hiệu dự phòng, sau khi một sự cố khiến hệ thống kiểm soát tàu tự động thông thường - vốn được thiết kế để ngăn ngừa các tình huống nguy hiểm - bị vô hiệu hóa.

Một nguồn tin nắm rõ thông tin về vụ tai nạn cho biết, đoàn tàu của công ty Iryo đang dừng lại chờ đèn tín hiệu thì bị đoàn tàu của công ty Renfe đâm trúng.

Người phát ngôn chính phủ Tây Ban Nha thông báo, Thủ tướng Pedro Sánchez đang trên đường đến Urda - thị trấn gần hiện trường vụ tai nạn nhất - để thị sát công tác cứu hộ.