Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Hành khách kể khoảnh khắc bị hất văng khi hai đoàn tàu đâm nhau ở Tây Ban Nha

Minh Hạnh

TPO - Eduarda - một hành khách may mắn sống sót trong vụ tai nạn tàu hỏa khiến hơn 200 người thương vong ở Tây Ban Nha - kể lại rằng rằng cô cảm nhận được một cú va chạm "rất mạnh" khiến cô bị hất văng về phía trước, và nhiều hành khách khác trong toa bị thương.

Sáng 28/10, một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực nằm giữa hai thị trấn Los Yebenes và Urda (Tây Ban Nha) khiến 64 người thiệt mạng. Số người bị thương hiện chưa được thống kê cụ thể, nhưng theo RT, con số này là hơn 179 người.

Vụ tai nạn có liên quan đến một đoàn tàu của công ty Renfe và một đoàn tàu của công ty Iryo. Cụ thể, đoàn tàu của Renfe, do Siemens sản xuất, khởi hành từ Madrid đi Seville lúc 8h sáng với 147 hành khách trên tàu. Trong khi đó, đoàn tàu của Iryo, do Hitachi chế tạo, chở 397 người và đang di chuyển theo hướng ngược lại.

(Thực hiện: Minh Hạnh)

Trả lời truyền thông Tây Ban Nha sau khi may mắn sống sót trong vụ tai nạn, nữ hành khách Eduarda trên tàu Iryo cho biết, ban đầu cô tưởng rằng tàu chỉ dừng khẩn cấp, nhưng sau đó mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn khi nhìn thấy những người bị thương và được yêu cầu sơ tán.

Leo xuống khỏi toa tàu để đến nơi an toàn, Eduarda chứng kiến ​​một khung cảnh mà cô mô tả là thảm khốc: một phần đoàn tàu treo lơ lửng trên sườn dốc, còn một toa tàu thì đang bốc cháy.

Eduarda cho biết, các lực lượng ứng cứu khẩn cấp - bao gồm trực thăng, cảnh sát và xe cứu thương - đã có mặt tại hiện trường chỉ trong khoảng 20 phút. "Tôi đã nhìn thấy nhiều người thiệt mạng”, Eduarda nói.

ap26301448918434.jpg
ap26301443424696.jpg
ap26301423518834.jpg
Hai đoàn tàu va chạm khiếm 3 toa tàu rơi xuống khỏi đường ray. (Ảnh: AP)

Patricia - một hành khách khác đang mang thai - kể lại trên đài phát thanh COPE: "Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một toa tàu đã rơi ra ngoài và bị thiêu rụi hoàn toàn”.

"Tôi thấy rất nhiều người ở đây. Trong tình huống đó, những người trên toa tàu đã giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc và họ đã giúp tôi thoát ra ngoài. Tất cả chúng tôi vẫn đang cố gắng trấn tĩnh lại sau những gì vừa xảy ra”.

ap26301466470402.jpg
Các hành khách bàng hoàng sau vụ tai nạn. (Ảnh: AP)

Cũng chia sẻ với đài COPE về trải nghiệm kinh hoàng, một nam hành khách tên Miguel cho biết anh đang ở một toa cuối của một trong hai đoàn tàu thì "đột nhiên nghe thấy một tiếng va chạm cực lớn, kéo dài suốt 10 giây, cứ như thể đoàn tàu sắp trật bánh vậy”.

"Ngay bên cạnh chúng tôi, qua cửa sổ phía bên phải, có thể thấy một đoàn tàu bị hư hại nặng nề. Tôi đoán đó chính là đoàn tàu còn lại, vì chúng tôi thấy rất nhiều mảnh kính vỡ”, anh nói thêm.

"Đoàn tàu bị nghiêng một phần, ít nhất là ba toa cuối, nơi tôi đang ngồi cùng vài đồng nghiệp. Chúng tôi đã thoát ra ngoài qua các cửa sổ và cửa ra vào”.

"Chúng tôi thực sự vô cùng may mắn, có thể nói như vậy, bởi vì ở phía trước, mọi thứ trông như bị phá hủy hoàn toàn”.

ap26301433345431.jpg
kwtsufd2ofkanbkpyrxp5akkiq.jpg
enmbrknrcfpd5euze2h7ab4s54.jpg
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. (Ảnh: AP, Reuters)

Jesús Pérez Martín - thị trưởng Los Yébenes, một thị trấn nhỏ nằm gần hiện trường vụ tai nạn - cho biết các đơn vị ứng phó khẩn cấp đã triển khai lực lượng quy mô lớn ngay sau vụ va chạm, với nhiều trực thăng và xe cứu thương được điều động đến hiện trường.

Mô tả tình hình là "kinh hoàng", ông cho biết thông tin nhận được từ phía cảnh sát cho thấy đây là một thảm kịch tồi tệ.

"Họ báo với tôi về những trường hợp thi thể bị biến dạng cùng nhiều chấn thương vô cùng nghiêm trọng", ông chia sẻ với đài RTVE.

lip4byzu5biqdo6ndk44ij5vnq.jpg
vos2lwhucjpedp6bkjqswcse5y.jpg
Các hành khách được sơ tán khỏi hiện trường. (Ảnh: Reuters)
5shab5hwevknjn4fhlveoxls2i.jpg
Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là do lỗi tín hiệu. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN, chính quyền vùng Castilla-La Mancha đã kêu gọi người dân địa phương hiến máu tại các địa điểm Alcázar de San Juan, Ciudad Real và Toledo để hỗ trợ công tác cấp cứu cho những người bị thương.

“Hãy hiến máu”, một bài đăng trên nền tảng X viết. “Sự đoàn kết của các bạn vào lúc này là vô cùng quan trọng".

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Nhưng theo thông tin ban đầu, vụ va chạm xảy ra trong lúc tuyến đường sắt đang vận hành bằng hệ thống tín hiệu dự phòng, sau khi một sự cố khiến hệ thống kiểm soát tàu tự động thông thường - vốn được thiết kế để ngăn ngừa các tình huống nguy hiểm - bị vô hiệu hóa.

Một nguồn tin nắm rõ thông tin về vụ tai nạn cho biết, đoàn tàu của công ty Iryo đang dừng lại chờ đèn tín hiệu thì bị đoàn tàu của công ty Renfe đâm trúng.

Người phát ngôn chính phủ Tây Ban Nha thông báo, Thủ tướng Pedro Sánchez đang trên đường đến Urda - thị trấn gần hiện trường vụ tai nạn nhất - để thị sát công tác cứu hộ.

Reuters, CNN

Xem thêm

#tai nạn tàu hỏa #Tây Ban Nha #thương vong #hành khách #nguyên nhân tai nạn tàu hỏa Tây Ban Nha

Cùng chuyên mục

Tây Ban Nha: Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc, hé lộ nguyên nhân ban đầu

TPO - Một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng đã xảy ra ngày 28/10 tại khu vực nằm giữa hai thị trấn Los Yebenes và Urda (Tây Ban Nha), khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và 179 người khác bị thương. Vụ va chạm xảy ra trong lúc tuyến đường sắt đang vận hành bằng hệ thống tín hiệu dự phòng, sau khi một sự cố khiến hệ thống kiểm soát tàu tự động thông thường - vốn được thiết kế để ngăn ngừa các tình huống nguy hiểm - bị vô hiệu hóa.

Bầu cử Brazil: Thượng nghị sĩ Bolsonaro bí mật sang Mỹ sau khi thua Tổng thống Lula

Bầu cử Brazil: Thượng nghị sĩ Bolsonaro bí mật sang Mỹ sau khi thua Tổng thống Lula

TPO - Truyền thông Brazil đưa tin, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro đã bí mật di chuyển sang Mỹ sau khi thất bại trong cuộc bầu cử trước Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva. Trước đó, ông Bolsonaro từng tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử, đồng thời khẳng định ông không có kế hoạch rời khỏi đất nước.

Thủ tướng Israel hứng đòn đau

Thủ tướng Israel hứng đòn đau

TPO - Cử tri Israel vừa giáng đòn mạnh vào Thủ tướng Benjamin Netanyahu, khi các cuộc thăm dò sau bầu cử cho thấy họ trao cho các đối thủ của ông đa số đáng kể tại quốc hội khóa mới.

Nguy cơ Mỹ - Israel nối lại tấn công: Quan chức an ninh Iran họp với Lãnh tụ Tối cao

Nguy cơ Mỹ - Israel nối lại tấn công: Quan chức an ninh Iran họp với Lãnh tụ Tối cao

TPO - Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Mohsen Rezaei đã có cuộc gặp với Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei - nhân vật vốn không xuất hiện trước công chúng kể từ khi kế nhiệm người cha quá cố vào tháng 3. Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi ông Rezaei tiến hành các cuộc đàm phán với đại diện từ Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe