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Tin mới vụ cầu chữ S ở Cà Mau bị sà lan đâm lệch

Tân Lộc

TPO - Từ 5h đến 17h ngày 30/10, giao thông thủy trên sông Đầm Dơi, đoạn qua khu vực cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S), xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau sẽ bị hạn chế, nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công sửa chữa cầu sau vụ sà lan đâm lệch dầm.

Ngày 28/10, UBND xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau thông báo, hạn chế giao thông thủy nội địa trên tuyến sông Đầm Dơi - đoạn khu vực thi công sửa chữa cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S), bị sà lan đâm lệch nhịp giữa xảy ra ngày 26/10.

Theo thông báo, phạm vi hạn chế giao thông thủy kéo dài khoảng 200 m về phía hạ lưu và 300 m về phía thượng lưu tính từ cầu chữ S. Thời gian áp dụng từ 5h đến 17h ngày 30/10/2026.

UBND xã Đầm Dơi đề nghị các phương tiện thuỷ khi lưu thông qua khu vực thi công phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo, hướng dẫn của lực lượng điều tiết, khống chế bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ được bố trí tại hiện trường.

Đồng thời, các phương tiện phải chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện trong quá trình lưu thông.

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Giao thông thủy trên sông Đầm Dơi bị hạn chế từ 5h đến 17h ngày 30/10/2026 để sửa cầu chữ S bị sà lan đâm lệch.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, chiều 26/10, tàu kéo sà lan số hiệu VR09029320 thuộc Công ty Xây dựng Tuấn Hiền, do ông T.V.S. - thuyền trưởng điều khiển, chở theo cẩu và vật tư xây dựng khi lưu thông qua cầu chữ S đã va phải nhịp giữa của cầu, làm nhịp giữa bị xô lệch khỏi vị trí ban đầu trên mố cầu khoảng 70cm.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, bề mặt cầu, mặt dưới bản mặt cầu, dầm và đầu dầm chưa ghi nhận dấu hiệu nứt, hư hỏng kết cấu. Tuy nhiên, một số vị trí cạnh phía dưới của dầm bê tông dự ứng lực bị mẻ.

Trên cơ sở khảo sát, đoàn liên ngành đề xuất 3 phương án khắc phục hư hỏng cây cầu. Theo đó, có thể dùng sà lan, cần cẩu hoặc kích thủy lực để nâng nhịp bị xô lệch và đưa về vị trí ban đầu. Sau đó, khắc phục các hư hỏng liên quan, kiểm định, thử tải để đánh giá khả năng chịu tải theo thiết kế.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ tàu kéo và sà lan cam kết khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất khi phương án sửa chữa được duyệt, đồng thời chịu các chi phí liên quan đến khắc phục sự cố.

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#Cà Mau #cầu chữ S #sông Đầm Dơi #hạn chế giao thông thủy #sà lan đâm cầu #sửa chữa cầu #UBND xã Đầm Dơi

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