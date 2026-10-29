Trụ đường sắt, hầm chui Hà Nội 'lột xác' sau khi phủ cây xanh

TPO - Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nêu, chính sách nhà ở xã hội là vấn đề nhân văn của Đảng, Nhà nước với các đối tượng có khó khăn về chỗ ở. “Khi không muốn ở nữa mà muốn bán đi, thì cũng phải có những điều kiện, chứ không thì sẽ rơi vào việc trục lợi chính sách”, Bộ trưởng nêu.