Trụ đường sắt, hầm chui Hà Nội 'lột xác' sau khi phủ cây xanh

TPO - Việc đưa cây xanh phủ dọc hầm chui và leo kín trụ cầu cạn đang mang lại diện mạo mềm mại, xanh mát cho các trục cửa ngõ Hà Nội.
TP - “Tôi tin rằng, khi tinh thần dân tộc gặp thể chế tốt, khi khát vọng gặp tri thức và khi sự cống hiến được đáp lại bằng cơ hội công bằng, sức mạnh tinh thần Việt Nam sẽ trở thành sức mạnh kinh tế, sức mạnh văn hóa và năng lực cạnh tranh bền vững của quốc gia”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chia sẻ với Tiền Phong.
TPO - Hy sinh khi mới 22 tuổi nơi biên giới Tây Nam, liệt sĩ Phạm Duy Trinh đã trở về quê nhà Nghệ An sau gần 48 năm nằm lại nơi chiến trường.
TPO - Hôm nay (29/10), khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sẽ có các đợt mưa rào rải rác nhưng cường độ không lớn, nền nhiệt giảm nhẹ so với những ngày trước. Khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn diện rộng trong hôm nay.
TPO - HĐND thành phố Hà Nội thống nhất kéo dài thời gian kỳ họp để tiếp tục xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chiều 28/10, tại TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết các vấn đề tồn tại kéo dài của thành phố.
TPO - Sau khi đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm salbutamol ra thị trường bị triệt phá, UBND TPHCM yêu cầu siết toàn bộ khâu quản lý, từ chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ đến kinh doanh sản phẩm động vật và xử lý nghiêm các cá nhân bảo kê, tiếp tay sai phạm.
TPO - Từ 5h đến 17h ngày 30/10, giao thông thủy trên sông Đầm Dơi, đoạn qua khu vực cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S), xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau sẽ bị hạn chế, nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công sửa chữa cầu sau vụ sà lan đâm lệch dầm.
TPO - Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nêu, chính sách nhà ở xã hội là vấn đề nhân văn của Đảng, Nhà nước với các đối tượng có khó khăn về chỗ ở. “Khi không muốn ở nữa mà muốn bán đi, thì cũng phải có những điều kiện, chứ không thì sẽ rơi vào việc trục lợi chính sách”, Bộ trưởng nêu.
TPO - Ông Nguyễn Bá Út - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh và TP Đồng Nai, đồng thời thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Đại Ninh (có tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng).
TPO - Đồng tình với quy định sau 5 năm chỉ được bán lại nhà ở xã hội cho đúng đối tượng, nhưng các đại biểu lại băn khoăn về căn cứ xác định giá bán. Bởi nếu để theo thị trường, người thuộc diện chính sách có thể không đủ khả năng mua; ngược lại, khống chế giá quá thấp sẽ hạn chế quyền tài sản của chủ sở hữu.
TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương vùng trung du và miền núi phía bắc kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả.
TPO - Khi đang đánh bắt hải sản cách bờ khoảng 2 hải lý, tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh bất ngờ gặp sự cố và bị chìm.
TPO - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Trịnh Trường Huy-nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026, và bà Nguyễn Ngọc Thư-nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng.
TPO - Trung tâm thương mại ngầm với quy mô 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.608 m² sẽ được xây dựng tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm.
TPO - Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An nêu thực tế, các dự án nhà ở Mường Thanh tại Hà Nội, chủ đầu tư vi phạm về đất đai, quy hoạch xây dựng, nhưng người mua nhà đã trả tiền phải chờ đợi kéo dài về mặt pháp lý, đối diện với việc phải di dời, phá bỏ căn hộ vi phạm.