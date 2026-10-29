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Xã hội

Trụ đường sắt, hầm chui Hà Nội 'lột xác' sau khi phủ cây xanh

Phùng Linh

TPO - Việc đưa cây xanh phủ dọc hầm chui và leo kín trụ cầu cạn đang mang lại diện mạo mềm mại, xanh mát cho các trục cửa ngõ Hà Nội.

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Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành phương án thí điểm giải pháp thiết kế trồng, cải tạo và bổ sung mảng xanh tại một số công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trọng điểm trên địa bàn. Cụ thể, các vị trí thực hiện đợt này bao gồm: 3 trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi (đoạn trước Royal City); hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt tại các tuyến đường Lê Thánh Tông, Trần Phú và số 69 Lý Thường Kiệt.
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Ghi nhận của Tiền Phong tại khu vực cầu vượt Lê Văn Lương – Láng Hạ, công tác cải tạo và bổ sung mảng xanh đã hoàn tất.
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Toàn bộ phần cây trồng già cỗi trước đây được bóc tách, dọn sạch để thay thế bằng những hàng trúc xanh mướt chạy dọc hai bên mái taluy.
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Trong khi đó, khu vực hầm chui Lê Văn Lương – Tố Hữu, các chậu cây được bố trí thành từng cụm dọc mép trên thành hầm, chạy dài khoảng 300 m phía dưới hệ thống lan can.
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Cây được trồng để rủ xuống mặt trong thành hầm.
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Giai đoạn đầu, chiều dài phần cây rủ được khống chế khoảng 2-3 m và cắt tỉa định kỳ, bảo đảm không cản trở xe lưu thông, che khuất biển báo, hệ thống chiếu sáng hoặc thiết bị kỹ thuật.
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Ba trụ cầu đường sắt đô thị trên đường Nguyễn Trãi cũng vừa được thí điểm phủ xanh bằng cây leo.
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Để triển khai, đơn vị thi công lắp đặt hệ thống giàn thép bao quanh thân trụ. Các loại cây được trồng tại khu vực này chủ yếu là cỏ lan chi, bảy sắc cầu vồng, và đặc biệt là loại cây thân leo - sử quân tử.
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Theo Sở Xây dựng Hà Nội, những giàn thép được ôm quanh thân trụ, không khoan, đục vào kết cấu công trình. Giàn được đặt cách bề mặt bê tông một khoảng phù hợp để cây sinh trưởng và thuận tiện kiểm tra trụ cầu.
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Trước đợt thí điểm này, khu vực hầm chui Trung Hòa (đoạn nối đường Trần Duy Hưng với Đại lộ Thăng Long) cũng từng được phủ xanh với những dải cúc tần Ấn Độ rủ dọc theo thành hầm, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan cho cửa ngõ Thủ đô.
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Sau nhiều năm trồng, những dải cúc tần Ấn Độ nay đã phát triển xanh tốt, buông rủ dọc thành hầm chui Trung Hòa tạo mảng xanh mềm mại cho công trình.
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Việc thí điểm phủ xanh các công trình giao thông được triển khai trong bối cảnh Hà Nội mới ban hành Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước. Một trong những giải pháp của đề án là bổ sung cây xanh tại các công trình giao thông, kiến trúc và đường phố.

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#cây xanh Hà Nội #hầm chui Hà Nội #trụ đường sắt #Nguyễn Trãi #Lê Văn Lương #Sở Xây dựng Hà Nội

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