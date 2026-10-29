Người lính nằm lại chiến trường 48 năm, nay trở về đất mẹ

TPO - Hy sinh khi mới 22 tuổi nơi biên giới Tây Nam, liệt sĩ Phạm Duy Trinh đã trở về quê nhà Nghệ An sau gần 48 năm nằm lại nơi chiến trường.

Ngày 28/10, trong niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc, gia đình, dòng họ cùng chính quyền phường Vinh Phú (Nghệ An) tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Duy Trinh (sinh năm 1956, quê xã Nghi Ân, huyện Nghi Lộc cũ, nay là phường Vinh Phú).

Gần nửa thế kỷ kể từ ngày người con trai rời quê hương lên đường bảo vệ Tổ quốc, gia đình cuối cùng cũng đón được anh trở về. Chặng đường hàng nghìn cây số từ Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh, về với quê nhà khép lại hành trình tìm kiếm, chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ.

Dù thời tiết không thuận lợi, đông đảo đại diện lãnh đạo địa phương và người dân vẫn có mặt tại buổi lễ, tiễn đưa người lính năm xưa về an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Duy Trinh.

Tháng 4/1978, chàng trai Phạm Duy Trinh tạm biệt gia đình, quê hương, lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Anh được biên chế vào Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 977, Sư đoàn 31, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.

Ngày 23/9/1978, trong một trận đánh gần khu vực biên giới, người chiến sĩ trẻ anh dũng hy sinh. Anh ra đi khi tuổi đời vừa tròn 22, để lại phía sau gia đình và những người thân yêu cùng nỗi đau, niềm thương nhớ khôn nguôi.

Năm tháng trôi qua, chiến tranh đã lùi xa nhưng tin tức về người con chưa trở về vẫn là nỗi mong ngóng của gia đình. Mãi đến năm 2016, sau nhiều năm tìm kiếm, người thân mới biết liệt sĩ Phạm Duy Trinh đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Bức ảnh phục dựng liệt sĩ Phạm Duy Trinh.

Từ đó, mong ước đưa anh trở về quê nhà có thêm hy vọng. Và hôm nay, sau gần 48 năm nằm lại nơi chiến trường, hài cốt người lính trẻ đã được gia đình đón về, để anh được an nghỉ bên quê hương, nguồn cội.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Phan Thanh Sơn - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Vinh Phú, ôn lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng vẻ vang của liệt sĩ Phạm Duy Trinh. Ông nhấn mạnh, sự hy sinh của anh cùng biết bao Anh hùng liệt sĩ đã góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm nên truyền thống yêu nước và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Thân nhân liệt sĩ Phạm Duy Trinh khóc nghẹn đón hài cốt liệt sĩ trở về.

“Sự trở về của liệt sĩ Phạm Duy Trinh hôm nay không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi, nguyện vọng tha thiết của gia đình sau bao năm tháng chờ đợi, mà còn là niềm xúc động, niềm tự hào và sự tri ân sâu sắc của quê hương đối với người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ và cuộc đời mình cho Tổ quốc”, ông Sơn nhấn mạnh.

Đứng trước giờ phút thiêng liêng, anh Phạm Quang Cường - cháu ruột liệt sĩ Phạm Duy Trinh, xúc động khi tâm nguyện của gia đình sau hàng chục năm đã thành hiện thực. Người thân không còn phải ngóng trông từ phương xa, bởi hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quê nhà.

Sau 48 năm nằm lại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh, liệt sĩ Phạm Duy Trinh trở về với gia đình, quê hương.

Thay mặt gia đình, anh Cường gửi lời cảm ơn đến chính quyền các cấp, các đơn vị cùng đồng chí, đồng đội của liệt sĩ đã quan tâm, hỗ trợ để đưa anh vượt hàng nghìn cây số trở về đoàn tụ với gia đình.

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Phạm Duy Trinh được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh (Nghệ An).