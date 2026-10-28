Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nóng: Bắt được Võ Hoàng Duy, phạm nhân thứ hai trong vụ trốn Trại giam A2

Phùng Quang

TPO - Võ Hoàng Duy - một trong bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Phạm nhân Võ Hoàng Duy sau khi bị bắt giữ tại khu vực rừng núi xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa tối 28/10

Tối ngày 28/10, nguồn tin của phóng viên Báo Tiền Phong cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ được Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú tỉnh Gia Lai) - phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 vào chiều ngày 21/10.

1793201343724-2315053569456232928-g5524456080963682154-84c98a97809bc2e6705fcf1eb5785fe5.jpg
Võ Hoàng Duy được cho ăn uống ngay sau lúc bị bắt giữ
1793200455985-1581470969539411506-3248276023067107540-119b37e811962a34367e0279e98a3c17.jpg
Võ Hoàng Duy khi bị bắt và ảnh Duy bị truy nã.

Theo nguồn tin, Duy bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Hiện Duy đang chấp hành án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, rạng sáng ngày 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C.

Sau khi bắt được phạm nhân Lê Văn Cường và Võ Hoàng Duy, Công an tỉnh Khánh Hòa và lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an vẫn đang ráo riết cả ngày lẫn đêm truy lùng 2 phạm nhân trốn trại còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

1793200545868-1581470969539411506-3248276023067107540-09ca2fa0ac003ad028896471166080b0.jpg
Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn hiện vẫn đang lẩn trốn.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1 thuộc Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Sau vụ việc, Trại giam A2 thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Xem thêm

#trại giam A2 #lẩn trốn #Công an tỉnh Khánh Hòa #Bắt được Võ Hoàng Duy

Cùng chuyên mục

Ba đối tượng bị khởi tố tại Vĩnh Long sau khi đe dọa chủ nhà, dùng vũ lực bắt 3 con gà để trừ nợ. Hai bị can bị bắt tạm giam để điều tra.

Hăm dọa đòi nợ thuê, tiện tay bắt luôn 3 con gà

TPO - Ba đối tượng đến tìm anh L.T.P (Vĩnh Long) đe doạ để đòi nợ cho người khác, rồi bắt 3 con gà của anh P. để trừ nợ, bị chủ nhà ngăn cản thì các đối tượng đã dùng vũ lực rồi rời đi.

Truy tố vắng mặt Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh

Truy tố vắng mặt Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh

TPO - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh bị cáo buộc điều hành hệ thống doanh nghiệp gian lận đấu thầu tại 1.218 dự án, gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi cá nhân hơn 264 tỷ đồng.

Nhóm đồng phạm của Mr Pips và Mr Hunter.

Luân phiên 'ốp' nạn nhân nạp thêm tiền, cấp dưới của Mr Pips hỏi: 'Chị muốn đau đầu một ngày hay nhiều ngày?'

TPO - Khi bị đánh cháy tài khoản, bị hại van xin để lấy một nửa số tiền đầu tư nhưng cấp dưới của Mr Pips đã trấn an bằng cách yêu cầu nạp thêm tiền để gỡ. Khi khó thuyết phục, các đối tượng đã "chuyền" nạn nhân cho nhân viên khác để tiếp tục "ốp" nạn nhân.

Bắt tạm giam nhóm 'giang hồ mạng' Cọp đen làm phim bạo lực ‘Thành phố sói’, ‘Ơn đền oán trả’ tung lên mạng

Bắt tạm giam nhóm 'giang hồ mạng' Cọp đen làm phim bạo lực ‘Thành phố sói’, ‘Ơn đền oán trả’ tung lên mạng

TPO - Theo cơ quan điều tra, những phim ngắn về bạo lực nói trên không được cấp phép, nhưng các đối tượng sau khi sản xuất đã đăng tải trên mạng xã hội Youtube, Facebook, Tiktok để câu “view”, câu “like” và tìm lợi nhuận quảng cáo, đồng thời đánh bóng tên tuổi “giang hồ mạng".

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe