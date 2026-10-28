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Xã hội

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HĐND Hà Nội kéo dài kỳ họp để xem xét cơ chế đặc thù cho 5 tuyến Metro 1 triệu tỷ đồng

Trần Hoàng

TPO - HĐND thành phố Hà Nội thống nhất kéo dài thời gian kỳ họp để tiếp tục xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, HĐND thành phố đã biểu quyết thống nhất kéo dài thời gian kỳ họp thêm một buổi vào tuần tới để tiếp tục xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, ngày 22/6/2026, thành phố đã khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14. Đây là các dự án có quy mô đặc biệt lớn, được triển khai theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay, mô hình chưa có tiền lệ áp dụng đối với dự án đường sắt đô thị.

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Một tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội

Do đó, việc ban hành nghị quyết thí điểm là yêu cầu khách quan, cấp bách nhằm giải quyết những vướng mắc pháp lý liên quan đến mô hình hợp đồng này, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, đáp ứng tiến độ triển khai, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa các dự án vào khai thác ngay trong năm 2030.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Trần Hợp Dũng nhấn mạnh, đây là nội dung chưa có tiền lệ, liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù và việc sử dụng nguồn lực ngân sách rất lớn.

Do đó, Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố làm rõ phạm vi áp dụng, phạm vi thí điểm của từng cơ chế, chính sách; đồng thời, bổ sung mục tiêu, kết quả thí điểm và tiêu chí đánh giá cụ thể, tạo cơ sở kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện.

Đối với quản lý tài chính, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định cụ thể các biện pháp kiểm soát nguồn lực, chi phí và hiệu quả sử dụng vốn; làm rõ cơ chế bảo lãnh, tạm ứng, thu hồi vốn tạm ứng và điều kiện thanh toán. Việc quản lý dòng tiền phải chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình triển khai dự án.

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Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Trần Hợp Dũng trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Thành Thái Hùng

Về chuyển giao công nghệ, Ban Đô thị đề nghị xác định rõ danh mục, phạm vi công nghệ phải chuyển giao ngay từ bước lựa chọn công nghệ và nhà thầu; quy định lộ trình, quyền, nghĩa vụ của các bên cũng như biện pháp xử lý khi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ chuyển giao...

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, đây là dự án đặc biệt lớn, chưa có tiền lệ, nhiều vấn đề đại biểu nêu về căn cứ pháp lý, nguồn vốn, điều khoản hợp đồng, nhân công, vận hành, nguồn lực, nhân lực, kiểm soát quản lý chi phí, trách nhiệm chưa được giải đáp đầy đủ, thấu đáo; chưa đáp ứng yêu cầu thẩm tra của Ban Đô thị HĐND thành phố.

Vì vậy, HĐND thành phố đã biểu quyết thống nhất kéo dài thời gian kỳ họp thêm một buổi vào tuần tới để tiếp tục xem xét nội dung này.

Trước đó vào chiều 15/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ký kết hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14, tổng chiều dài 253 km, nhu cầu vốn khoảng một triệu tỷ đồng.

Tuyến số 1 dài 59 km, từ khu liên hiệp thể thao quốc tế Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - khu đô thị Thư Lâm - sân bay Nội Bài, tổng chiều dài khoảng 59 km.

Tuyến số 2 từ sân bay dài khoảng 60 km, từ Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thượng Phúc/khu liên hiệp thể thao quốc tế Hùng Vương.

Tuyến số 8 dài 64 km, lộ trình Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An.

Tuyến số 10 dài 38,7 km, lộ trình Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Times City/Vĩnh Tuy - Cổ Loa/Đông Anh.

Cuối cùng là tuyến số 14, từ cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park/Gia Lâm, dài 31,8 km.

Cả 5 tuyến metro được khởi công vào trung tuần tháng 6/2026, dự kiến hoàn thành năm 2030.

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#Hà Nội #Đường sắt đô thị #Cơ chế chính sách đặc thù #Đầu tư hạ tầng giao thông #Chuyển giao công nghệ #metro 1 triệu tỷ #hà nội hoãn metro #Vingroup #5 tuyến metro

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