Ông Zelensky muốn đàm phán với ông Trump và ông Putin trước thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Ukraine, Mỹ và Nga tại Abu Dhabi trước thềm cuộc đàm phán dự kiến giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga. Ông đồng thời cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên nhượng bộ các yêu cầu an ninh của Moscow khi xung đột Ukraine chưa được giải quyết.

Tổng thống Zelensky muốn đàm phán với Mỹ, Nga trước thượng đỉnh ba bên

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev mong muốn tổ chức cuộc gặp giữa các phái đoàn Ukraine, Mỹ và Nga tại Abu Dhabi trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo ông Zelensky, hiện chưa rõ nội dung cụ thể của cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo, nhưng Trung Đông và cuộc xung đột tại Ukraine có thể là những chủ đề trọng tâm.

Tổng thống Ukraine cảnh báo cuộc gặp này không nên trở thành một phiên bản mới của Hội nghị Yalta, nơi các cường quốc phân chia phạm vi ảnh hưởng. Ông cho rằng thế giới hiện nay đã thay đổi căn bản so với thời kỳ trước và sau Thế chiến II, đặc biệt dưới tác động của công nghệ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Tôi thực sự không muốn điều này trở thành Yalta 2, 3, 4, nơi ảnh hưởng được phân bổ lại. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới khác. Thế giới này rất khác so với thế giới trước và sau Thế chiến II. Đó là một thế giới công nghệ hoàn toàn khác biệt", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky nhận định Nga có thể hưởng lợi lớn về ngoại giao nếu cuộc gặp diễn ra theo hướng Moscow mong muốn, tạo tiền đề cho một thỏa thuận phân chia ảnh hưởng giữa các cường quốc.

"Tôi muốn nhấn mạnh đến đối tượng mong muốn cuộc gặp này nhất. Tôi tin rằng, sau thỏa thuận Alaska, đây sẽ là một lợi thế ngoại giao lớn khác cho Nga nếu mọi việc diễn ra đúng như những gì phía Nga đang đề xuất. Tôi nghĩ Nga muốn điều này hơn bất kỳ ai khác", ông nói.

Ông Zelensky nói NATO không nên nhượng bộ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên xem xét các yêu cầu an ninh của Nga khi Moscow vẫn đang tiến hành cuộc chiến tại Ukraine và các điều kiện chấm dứt xung đột chưa được xác định rõ ràng.

Theo ông Zelensky, Nga nhiều lần yêu cầu các bảo đảm an ninh theo điều kiện riêng, lập luận rằng nếu Ukraine được bảo đảm an ninh thì Moscow cũng phải nhận được những bảo đảm tương tự.

"Họ nói, nếu các ông muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine, thì chúng tôi cũng muốn điều đó cho Nga. Chúng ta cần hiểu Nga muốn nói gì. Vấn đề không chỉ đơn thuần là Ukraine không tấn công Nga. Đối với họ, đây là một vấn đề rộng lớn và cụ thể hơn nhiều", ông Zelensky giải thích.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng yêu cầu của Nga không chỉ dừng ở việc Ukraine cam kết không tấn công lãnh thổ Nga, mà còn liên quan đến một thỏa thuận rộng hơn với NATO hoặc Mỹ.

"Chúng ta không thể thảo luận về bất kỳ bảo đảm an ninh toàn cầu nào cho Nga cho đến khi rõ ràng cuộc xung đột với Ukraine sẽ kết thúc như thế nào, theo những điều kiện nào và Ukraine sẽ nhận được những bảo đảm an ninh gì", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, những yêu cầu của Moscow có thể tác động trực tiếp đến cấu trúc an ninh tại châu Âu và trên toàn thế giới. Ông cho biết Nga từng nêu vấn đề này với cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

"Khi họ nêu vấn đề này một lần nữa, chắc chắn đó cũng là về vai trò của NATO. Các quốc gia thành viên NATO biết rõ lập trường của mình. Họ không cần phải thảo luận điều này với Nga, một quốc gia không phải là thành viên NATO. Nhưng Nga có thể lại đặt câu hỏi: Liệu NATO có thể rút lui, hay liệu một số cơ sở hạ tầng của NATO có thể bị dỡ bỏ? Đây chắc chắn không phải là vấn đề dành cho Ukraine, bởi vì chúng tôi không phải là thành viên của liên minh. Nếu chúng tôi là thành viên, chúng tôi sẽ nói rằng chúng tôi không thể nhượng bộ về vấn đề này", ông Zelensky nhấn mạnh.

NATO sẽ tự đưa ra quyết định của mình

Trong bối cảnh những diễn biến gần đây, Tổng thống Ukraine lưu ý rằng việc rút quân NATO khỏi một lãnh thổ cụ thể hoặc dỡ bỏ một số cơ sở hạ tầng của liên minh là quyết định của các quốc gia thành viên NATO.

"Đây không phải là quyết định của Nga, cũng không phải của Ukraine. Tôi tin rằng bất kỳ sự rút lui nào, bất kỳ sự thụt lùi nào về an ninh, đều sẽ là dấu hiệu của sự yếu kém đối với liên minh", ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông Zelensky thừa nhận Washington đã phát đi những tín hiệu khác liên quan đến sự hiện diện của quân đội Mỹ tại châu Âu và khả năng cắt giảm lực lượng.

Trước đó, truyền thông đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể yêu cầu NATO khôi phục phạm vi triển khai quân sự về mức trước năm 1997 trong khuôn khổ các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến Ukraine.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine dự kiến tổ chức cuộc gặp với đại diện Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và NATO vào cuối tuần này.