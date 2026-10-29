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Miền Bắc đón mưa rào

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (29/10), khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sẽ có các đợt mưa rào rải rác nhưng cường độ không lớn, nền nhiệt giảm nhẹ so với những ngày trước. Khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn diện rộng trong hôm nay.

Sau nhiều ngày oi nóng, hôm nay (29/10), khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo ngày mai (30/10), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trời mát.

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Khu vực đồng bằng, ven biển miền Bắc hôm nay xuất hiện các cơn mưa rào rải rác.

Tại miền Trung, đêm qua và sáng sớm nay (29/10), phía Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Đông Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa rào rải rác, có nơi mưa to, riêng Nam Quảng Trị, Huế và Đông Bắc Đà Nẵng mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/10 đến 3h ngày 29/10 có nơi trên 100mm như các trạm Triệu Ái (Quảng Trị) 123mm, Bạch Mã (Huế) 186mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 197mm.

Dự báo từ sáng đến chiều tối 29/10, phía Nam Quảng Trị, Huế và Đông Bắc Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30- 60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ đêm nay mưa giảm.

Ngoài ra, ngày và đêm 29/10, Thanh Hóa qua, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ), phía Nam Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hòa cũng có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên hôm nay ít mưa, gió nhẹ, riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

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