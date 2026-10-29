Tổng thống Trump dốc sức giữ quyền lực, ông Obama tung đòn phản công

TPO - Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân chủ vừa đến Ohio và Georgia. Đây là 2 địa điểm diễn ra cuộc đua quan trọng trong bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 - sự kiện sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội Mỹ trong 2 năm tiếp theo.

Cựu Tổng thống Barack Obama vận động ở Ohio ngày 24/10. (Ảnh: AP)

Tuần vận động tranh cử cuối cùng diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump gần chạm mức thấp kỷ lục, khi người Mỹ ngày càng bất mãn với chi phí sinh hoạt cao và cuộc chiến với Iran. Những yếu tố này đang đe dọa thế đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện và Hạ viện.

Ông Trump dành vài tuần gần đây để trực tiếp vận động tranh cử. Ông dự kiến sẽ xuất hiện cùng Thượng nghị sĩ Jon Husted của bang Ohio. Ông Husted đang cạnh tranh với cựu Thượng nghị sĩ Sherrod Brown thuộc đảng Dân chủ, tạo nên một trong những cuộc đua cạnh tranh gay gắt nhất. Kết quả cuộc đua này sẽ góp phần quyết định liệu đảng Cộng hòa có giữ được lợi thế 53 - 47 tại Thượng viện hay không.

Trong khi đó, ông Obama dự kiến sẽ xuất hiện cùng Thượng nghị sĩ Jon Ossoff của đảng Dân chủ ở bang Georgia, người đang cạnh tranh với Hạ nghị sĩ Mike Collins thuộc đảng Cộng hòa. Bang này có mức độ cạnh tranh cao trong các cuộc bầu cử liên bang gần đây đến nỗi cả 3 cuộc đua Thượng viện gần nhất tại đây đều phải tổ chức vòng bầu cử lại.

Tuy nhiên lần này, các nhà phân tích độc lập nhận định thượng nghị sĩ đương nhiệm thuộc đảng Dân chủ đang ở vị thế thuận lợi để giữ ghế.

Ông Obama duy trì sự hiện diện tương đối kín đáo cho đến tuần vừa qua, khi ông quay trở lại đường đua vận động với những bài phát biểu gay gắt chỉ trích tổng thống đương nhiệm.

Tổng thống Donald Trump vận động ở Ohio ngày 28/10. (Ảnh: AP)

“Những lời hứa bị phá vỡ”

Người Mỹ đã đi bỏ phiếu từ nhiều tuần nay. Theo Phòng thí nghiệm Bầu cử thuộc Đại học Florida, hơn 39 triệu phiếu đã được bỏ. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần nhất - diễn ra năm 2022 dưới thời Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ, tổng cộng 45,9 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm.

Các nhà phân tích độc lập nhìn chung đánh giá cơ hội giành đa số tại Hạ viện của đảng Dân chủ là đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện được dự báo sẽ quyết liệt hơn, bởi đảng Dân chủ cần giành thêm ghế tại những bang vốn có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa, chẳng hạn như Ohio, Iowa hoặc Alaska, để đạt 51 ghế cần thiết cho thế đa số.

“Tôi chỉ nghĩ đảng Cộng hòa đã mất liên hệ với thực tế. Họ không hiểu điều gì thực sự đang diễn ra, và có cảm giác như họ đã thất hứa với người dân”, Joshua Brazezicke, 26 tuổi, một quản lý bất động sản đến từ Albrightsville, bang Pennsylvania, cho biết. Gần đây, anh đã chuyển đăng ký cử tri từ nhóm độc lập sang đảng Dân chủ.

Pennsylvania là nơi diễn ra 4 cuộc đua Hạ viện có tính cạnh tranh cao, góp phần quyết định đảng nào sẽ kiểm soát cơ quan này.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã thực hiện một số biện pháp nhằm giảm bớt giá năng lượng, đồng thời cam kết chi hàng tỷ đô la để hỗ trợ trực tiếp cho hàng triệu người Mỹ. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh ông tìm cách lấy lòng các cử tri MAGA tại khu vực nông thôn - những người có thể không thường xuyên tham gia bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ngày 27/10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết lạm phát “vẫn ở mức cao”, nhưng quyết định giữ nguyên lãi suất, quyết định chờ thêm dữ liệu kinh tế và trì hoãn tăng lãi suất cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chủ tịch Fed Kevin Warsh nói với các phóng viên rằng “yếu tố chính trị không đóng vai trò nào trong quyết định này”.

Báo The New York Times đưa tin các trợ lý của bà Mary Peltola - ứng viên Thượng viện của đảng Dân chủ tại Alaska, đã phối hợp với các luật sư trong chiến dịch tranh cử và tìm cách hút một phần phiếu bầu vốn dành cho Thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan Sullivan thuộc đảng Cộng hòa.

Đại diện của bà Peltola chưa trả lời đề nghị bình luận về thông tin này.

Ông Trump đã đăng thông tin này trên mạng xã hội và tuyên bố bà Peltola phải chịu trách nhiệm về điều mà ông gọi là “MỘT VỤ LỪA ĐẢO NGƯỜI DÂN MỸ”.

Tại Michigan, ứng viên đảng Cộng hòa Mike Rogers và ứng viên đảng Dân chủ Abdul El-Sayed đang cạnh tranh quyết liệt cho chiếc ghế Thượng viện sẽ được bỏ trống sau khi Thượng nghị sĩ Gary Peters thuộc đảng Dân chủ rời nhiệm sở. Cả hai chiến dịch đều dựa vào đồng minh nổi tiếng để khích lệ người ủng hộ và tăng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu.

Ông Rogers dành cả ngày vận động tranh cử cùng Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas trong chuyến đi bằng xe buýt qua 4 điểm, kết thúc tại Imlay City, một cộng đồng nhỏ ở phía đông bắc thành phố Detroit.

Trong khi đó, ông El-Sayed dự kiến tham gia sự kiện vận động trực tiếp đến từng hộ gia đình vào buổi tối tại khu vực Downriver, phía tây nam Detroit, cùng Thượng nghị sĩ Peters và Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin, cũng thuộc bang Michigan.

Mặc dù các số liệu thăm dò tổng hợp cho thấy ông El-Sayed đang dẫn trước với khoảng cách sít sao, chiến lược gia Dennis Lennox của đảng Cộng hòa tại Michigan cho rằng ông Rogers vẫn có vị thế thuận lợi, với bộ máy vận động thực địa mạnh mẽ.

Ông Lennox nhắc đến tuyên bố của chiến dịch tranh cử ông Rogers rằng, tính cả các nhóm đồng minh, họ đã gõ cửa hơn 7 triệu hộ gia đình.

“Lần đầu tiên kể từ mùa bầu cử năm 2014, Michigan thực sự có một chiến dịch tranh cử đúng nghĩa”, ông Lennox, người không tham gia bất kỳ cuộc đua liên bang nào, nói với Reuters.