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Pháp luật

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13 đối tượng mang hung khí, rượt đuổi đánh nhau trên đường phố

Nguyễn Thảo

TPO - Một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mang dao, rựa, vỏ chai bia rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can.

Ngày 28/10, thông tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 đối tượng mang hung khí nguy hiểm, rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố.

Đáng chú ý, trong số này có 2 sinh viên và 1 học sinh THPT. Trong số 13 đối tượng này có 7 người dưới 18 tuổi.

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Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 7/6, Bùi Trung Hiếu (24 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập thì bị một số đối tượng chiếu đèn pin vào mặt và dùng ná cao su bắn đá trúng người.

Bực tức vì bị tấn công, Hiếu gọi điện rủ khoảng 30 đối tượng mang theo dao, rựa, vỏ chai bia và nhiều hung khí khác quay lại địa điểm trên đánh trả thù. Khi đến nơi, do không tìm thấy nhóm đối phương nên các đối tượng di chuyển đến đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập thì phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ven đường.

Sau đó, cả 2 nhóm đã cầm hung khí rượt đuổi đánh nhau, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại khu vực.

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

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#hung khí #đánh nhau #mẫu thuẫn #gây rối #Đắk Lắk

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