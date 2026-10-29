Nâng cao nhận thức về HPV với thông điệp 'Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên'

Trong cuộc sống, phụ nữ thường đảm nhiệm nhiều vai trò và theo đuổi nhiều ưu tiên: phát triển sự nghiệp, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái hay những mục tiêu riêng. Sức khỏe của chính mình đôi khi chỉ được chú ý khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Hòa chung không khí tháng 10, tháng dành riêng để gửi trao yêu thương đến nửa kia thế giới, MSD Việt Nam khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức về HPV với thông điệp “Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên”, nhằm khuyến khích phụ nữ chủ động tìm hiểu thông tin khoa học về HPV và các bệnh lý liên quan, nhận biết các biện pháp dự phòng và trao đổi với nhân viên y tế để lựa chọn những giải pháp phù hợp.

Chiến dịch được triển khai đến hết tháng 12 năm 2026, với sự phối hợp chuyên môn của Hội Y học Dự phòng Việt Nam, cùng sự đồng hành của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, người mẫu Cao Thiên Trang và nhà sáng tạo nội dung số Hoàng Thị Ngọc Anh. Từ những vai trò và trải nghiệm khác nhau, mỗi người chia sẻ một câu chuyện riêng về những điều mình ưu tiên và mong muốn bảo vệ trong cuộc sống.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Nguyễn Thủy An, Quản lý Y khoa, MSD Việt Nam, cho biết: “Tại MSD, chúng tôi tin rằng những tiến bộ khoa học chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được chuyển hóa thành những giải pháp giúp cộng đồng sống khỏe mạnh hơn. Trong lĩnh vực phòng ngừa HPV, điều quan trọng không chỉ là cung cấp kiến thức khoa học mà còn là khuyến khích mỗi người chủ động hành động để bảo vệ sức khỏe của mình.

Bà Nguyễn Thủy An, Quản lý Y khoa MSD Việt Nam, chia sẻ ý nghĩa của chiến dịch và khẳng định cam kết lâu dài của MSD trong việc thúc đẩy y tế dự phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ảnh: Thành Luân.

“Thông qua chiến dịch này, chúng tôi mong muốn góp phần tạo ra nhiều cuộc trò chuyện cởi mở hơn về HPV và các bệnh lý liên quan, giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về các biện pháp dự phòng hiện có và chủ động trao đổi với nhân viên y tế để đưa ra những quyết định phù hợp cho sức khỏe của bản thân. Đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của MSD nhằm đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy y tế dự phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.”

Khi bảo vệ bản thân cũng là bảo vệ những điều mình trân trọng

Thông điệp “Ưu tiên bảo vệ mình là bảo vệ điều mình ưu tiên” được xây dựng từ một thực tế quen thuộc: nhiều phụ nữ dành phần lớn thời gian và sự quan tâm cho gia đình, công việc và những người thân yêu, trong khi sức khỏe của bản thân thường được ưu tiên sau cùng. Chiến dịch mong muốn truyền tải thông điệp rằng việc quan tâm đến sức khỏe không chỉ dành cho chính mình mà còn là một phần của hành trình gìn giữ những điều có ý nghĩa trong cuộc sống.

Với Ninh Dương Lan Ngọc, việc chăm sóc sức khỏe là nền tảng để một người phụ nữ có thể tiếp tục công việc, theo đuổi đam mê và những lựa chọn của riêng mình. “Sức khỏe cần được ưu tiên, vì đó là thứ giúp mình có thể tiếp tục công việc, theo đuổi đam mê và đi đường dài với những điều mình lựa chọn.”

Đồng hành cùng chiến dịch, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ góc nhìn của người phụ nữ theo đuổi sự nghiệp: Sức khỏe là nền tảng để đi đường dài với đam mê. Ảnh: Thành Luân.

Trong khi đó, Cao Thiên Trang chia sẻ từ trải nghiệm của chính mình rằng phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn cần dành sự quan tâm cho bản thân: “Tôi nhận ra phụ nữ hoàn toàn xứng đáng ưu tiên chính mình, trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn.”

Tham gia chiến dịch từ góc nhìn của một người từng điều trị tổn thương tiền ung thư, người mẫu Cao Thiên Trang mong muốn nhắn gửi chị em phụ nữ: Ưu tiên chính mình để có thể tiếp tục với những mục tiêu xa hơn. Ảnh: Thành Luân

Với Hoàng Thị Ngọc Anh, câu chuyện bắt đầu từ vai trò của một người mẹ và mong muốn có thể khỏe mạnh để tiếp tục đồng hành cùng gia đình trong những cột mốc phía trước: “Tiếc nuối không phải là lúc tôi phát hiện mình mắc bệnh, mà là khi nhận ra mình có thể đã chủ động phòng ngừa từ sớm hơn.”

Từ hành trình điều trị tiền ung thư cổ tử cung, chị Hoàng Thị Ngọc Anh (trái) gửi gắm đến những người phụ nữ đang vun vén cho tổ ấm: Ưu tiên bảo vệ mình để bảo vệ điều mình ưu tiên. Ảnh: Thành Luân.

Câu chuyện phòng ngừa HPV cần được quan tâm chủ động

HPV là một loại virus gây ú nhú ở người. Phần lớn các trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng và có thể tự đào thải. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm dai dẳng với một số tuýp HPV nguy cơ cao có thể dẫn đến các tổn thương tiền ung thư, ung thư và các bệnh lý liên quan, trong đó có ung thư cổ tử cung.

HPV có thể lây truyền không chỉ qua quan hệ tình dục; có thể bao gồm tiếp xúc thân mật, da kề da với vùng bị nhiễm HPV. Bất cứ ai nhiễm HPV đều có thể lây truyền cho người khác mà không hề hay biết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gần như tất cả các trường hợp ung thư cổ tử cung đều có liên quan đến nhiễm HPV nguy cơ cao dai dẳng. Tại Việt Nam, theo dữ liệu GLOBOCAN, 2024 ước tính có 8.274 phụ nữ được chẩn đoán mắc mới ung thư cổ tử cung và 4.110 trường hợp tử vong do căn bệnh này. Trong khi đó, tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung vẫn còn khoảng cách so với nhu cầu, với mức 28,2% được ghi nhận trong các tài liệu triển khai Kế hoạch hành động quốc gia.

Những dữ liệu này cho thấy phòng ngừa và phát hiện sớm tiếp tục là những trụ cột quan trọng trong việc giảm gánh nặng ung thư cổ tử cung. Đáng chú ý, Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035, được Bộ Y tế ban hành theo Quyết định 358/QĐ-BYT, xác định nâng cao hiệu quả dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị là những định hướng quan trọng trong công tác phòng chống hai bệnh ung thư này. Kế hoạch đồng thời nhấn mạnh vai trò của truyền thông, nâng cao nhận thức và đa dạng hóa các hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm dân cư.

Dự phòng HPV không phải là câu chuyện của riêng một nhóm phụ nữ nào. Mỗi người có hoàn cảnh, ưu tiên và nhu cầu sức khỏe khác nhau. Vì vậy, việc tiếp cận thông tin khoa học đáng tin cậy và trao đổi với nhân viên y tế có thể giúp mỗi người đưa ra những lựa chọn phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của bản thân.

Ba câu chuyện khác nhau từ Ninh Dương Lan Ngọc, Cao Thiên Trang và Hoàng Thị Ngọc Anh cùng đưa HPV và các bệnh lý liên quan ra khỏi phạm vi của những thông tin y khoa khó tiếp cận, để trở thành một chủ đề gần gũi hơn với đời sống và những lựa chọn sức khỏe của phụ nữ.

Bởi đôi khi, quan tâm đến sức khỏe của chính mình không phải là đặt bản thân lên trên những người khác. Đó cũng là cách để mỗi người có thể tiếp tục hiện diện, chăm sóc và đồng hành cùng những điều mà mình yêu thương và trân trọng.