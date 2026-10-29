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Người lính

Mỹ và Nhật Bản nhất trí lập cơ sở sản xuất tên lửa cho tiêm kích F-35

Bình Giang

TPO - Washington và Tokyo vừa nhất trí thành lập một cơ sở tại Nhật Bản để cùng sản xuất tên lửa không đối không tiên tiến tầm trung. Đây là động thái mới nhất của hai đồng minh lâu năm trước những mối quan ngại chung về tình hình an ninh khu vực.

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Từ trái sang, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth chuẩn bị rời đi sau khi chụp ảnh chung trước thềm cuộc họp bốn bên tại Cebu, Philippines, ngày 28/10. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi công bố thông tin trên trong cuộc họp báo tối 28/10 tại tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, nơi ông gặp Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Ông Koizumi cho biết các tên lửa được sản xuất - trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác mang tên “Chiến dịch Supercharge” - sẽ có “ý nghĩa thiết yếu đối với máy bay F-35”. Ông không cung cấp thêm chi tiết về thỏa thuận.

Máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất là một trong những dòng máy bay tiên tiến nhất thế giới và đang được quân đội Nhật Bản sử dụng.

Trong cuộc gặp ngắn với ông Hegseth tại Cebu, ông Koizumi nói rằng hai bên đã “chia sẻ cảm nhận về cuộc khủng hoảng trước tình hình khu vực ngày càng nghiêm trọng”, đồng thời nhất trí tăng cường năng lực răn đe và ứng phó của liên minh Nhật Bản - Mỹ, với tốc độ và cường độ chưa từng có.

“Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của một trật tự quốc tế tự do và rộng mở, dựa trên luật pháp, bác bỏ mọi nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, cưỡng ép hoặc các biện pháp khác”, ông Koizumi nói.

Tuy nhiên, ông thận trọng nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Trong cuộc gặp riêng hôm 28/10 với các bộ trưởng quốc phòng khu vực, ông Hegseth tiếp tục nhắc lại cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump về hỗ trợ phát triển năng lực răn đe.

Ông Hegseth không nêu đích danh quốc gia nào khi đề cập những quan ngại về an ninh khu vực.

“Cách tiếp cận của chúng tôi có thể được mô tả bằng ba từ: mạnh mẽ, kín đáo và rõ ràng. Đủ mạnh để răn đe các hành động cưỡng ép và gây hấn, đủ kín đáo để tránh leo thang không cần thiết hoặc những màn phô trương trước công chúng, qua đó để hành động tự lên tiếng”, ông Hegseth nói.

Theo ông Hegseth, thông điệp của Mỹ “đủ rõ ràng để bạn bè, đối tác và các đối thủ tiềm tàng hiểu chính xác lập trường của Mỹ, cũng như hiểu rằng chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình và lợi ích của các đồng minh, đối tác”.

Ông Hegseth từng cam kết với Philippines rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ hỗ trợ nước này xây dựng năng lực răn đe vững chắc.

Theo AP

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#Nhật Bản #Mỹ #Tên lửa

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