Quân A.P chọn cách công khai bạn gái không giống ai

TPO - Quân A.P chính thức ra mắt MV "3 phải 6 đừng", với hình tượng "The Boss" lạnh lùng nhưng không thể chống lại sức hút của bạn gái Lê Khanh.

Sau thời gian chuẩn bị, tối 27/10 Quân A.P trở lại đường đua âm nhạc với MV 3 phải 6 đừng. Ca khúc thuộc dòng nhạc pop có tiết tấu vừa phải, là sở trường của Quân A.P khi khoe được nốt trầm tự sự nhưng không quá bi lụy.

Âm nhạc trong 3 phải 6 đừng góp phần tạo nên không khí trẻ trung, đồng thời mở ra không gian để Quân A.P thể hiện màu sắc riêng ở sản phẩm lần này.

Trở lại với MV 3 phải 6 đừng, Quân A.P mang đến một sản phẩm được xây dựng trên concept hình ảnh giàu tính biểu tượng. Trong đó, nam ca sĩ hóa thân thành "The Boss" - người luôn sống trong thế giới tăm tối, ngăn nắp và vận hành theo những luật lệ nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của "The Girl" do Lê Khanh đảm nhận đã làm xáo trộn mọi trật tự vốn có, mở ra những thay đổi nằm ngoài dự tính của nhân vật.

Quân A.P vào vai ông chủ lạnh lùng, sống cuộc đời tăm tối nhưng không thể cưỡng lại sức hút của cô gái đáng yêu.

Sự đối lập giữa hai nhân vật trở thành điểm nhấn xuyên suốt MV. Một bên đại diện cho thế giới của lý trí, nguyên tắc. Bên còn lại mang đến những xáo trộn khó lường, mối liên kết giữa "The Boss" và "The Girl" còn gợi mở cuộc va chạm giữa lý trí và cảm xúc.

Quân A.P cho biết ê-kíp sản xuất muốn tìm một nhân vật nữ có nét tương đồng với nam ca sĩ, do đó đã mời Lê Khanh tham gia: "Quân và Khanh đã biết nhau từ lâu, tạo hình nhân vật nữ trong 3 phải 6 đừng mà ê-kíp muốn hướng tới cũng có nhiều nét tương đồng nên đã mở lời với Lê Khanh. May mắn quá trình làm việc diễn ra rất suôn sẻ, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Khanh".

Sau khi ra mắt MV 3 phải 6 đừng, Quân A.P cũng tiết lộ EP mới có tên Hóa điên sẽ được ra mắt vào 3/11. Điều này cho thấy sự chăm chỉ trong hoạt động âm nhạc của Quân A.P.

Dù bận rộn nhiều lịch trình, show thực tế nhưng thứ anh hướng đến sau cùng vẫn là sản phẩm âm nhạc cá nhân dành cho khán giả.

Thời gian qua, Quân A.P được yêu mến khi là một thành viên của Running Man Vietnam. Từ biệt hình tượng "hoàng tử ballad" điềm tĩnh, anh gây bất ngờ khi lăn xả hết mình, tạo nên yếu tố "hài ngầm" và mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Ngoài ra chất maknae pha “boy phố” càng khiến Tám Quân trở nên gần gũi, duyên dáng hơn trong lòng người hâm mộ.

Quân A.P và bạn gái bên nhau 14 năm. Hồi tháng 7, anh đăng nhầm ảnh cưới tại Italia, làm dấy lên tin đồn cả hai đã bí mật kết hôn.

Bạn gái Lê Khanh từng học cùng trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng tại Hà Nội với Quân A.P. Cả hai đã ở bên nhau từ thời học sinh khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Lê Khanh và Quân A.P từng gây chú ý với khoảnh khắc tình cảm trên sân khấu Anh trai say hi hồi tháng 4.

Bạn gái Quân A.P hiện có 79.000 người theo dõi trên Instagram, trong khi TikTok đạt hơn 186.000 follower. Cô thường chia sẻ những bí quyết làm đẹp, tư vấn mỹ phẩm và tham dự các sự kiện thời trang với vai trò KOL.