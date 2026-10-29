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Thế giới

Tổng thống Nga Putin gây bất ngờ khi ca ngợi tỷ phú Elon Musk

Bình Giang

TPO - Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi tỷ phú Elon Musk là thiên tài, đồng thời cho biết Nga mới chỉ bắt đầu triển khai hệ thống internet vệ tinh nhằm cạnh tranh với mạng Starlink của ông.

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Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: AP)

Phát biểu này gây chú ý vì Starlink - do công ty SpaceX của tỷ phú Musk phát triển - đã được quân đội Ukraine sử dụng xuyên suốt cuộc xung đột với Nga. Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động vận hành máy bay không người lái và liên lạc trên chiến trường.

Tổng thống Nga Putin đưa ra nhận xét trên khi nghe Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Maksut Shadayev trình bày. Ông Shadayev cho biết Nga đã phóng hơn 30 vệ tinh trong quá trình xây dựng hệ thống giống như Starlink.

“Khoan đã, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là bước đi đầu tiên của chúng ta. Elon Musk là một thiên tài, ông ấy thực sự là một thiên tài”, Tổng thống Putin nói. Khi đó, ông đang có mặt cùng một nhóm lãnh đạo châu Phi tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Mátxcơva.

Trả lời câu hỏi của ông Putin, ông Shadayev nói rằng tỷ phú Musk đã đưa hơn 5.000 vệ tinh quỹ đạo thấp vào hoạt động. Tuy nhiên, theo trang theo dõi độc lập Orbital Radar, con số thực tế hiện gần 10.000 vệ tinh.

“Trên 5.000 vệ tinh, trong khi chúng ta mới chỉ bắt đầu những bước đi đầu tiên. Nhưng chúng ta tự hào vì đã khởi động công việc này và bắt đầu thực hiện một cách độc lập”, ông Putin nói và cho biết nhiệm vụ hiện nay là “chuyển từ chất lượng sang số lượng”.

“Chúng tôi đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ, trong đó có ông Musk, bởi trên quỹ đạo, điều rất quan trọng là không cản trở lẫn nhau và duy trì một mức độ kỷ luật, trật tự nhất định”, ông cho biết.

Starlink sử dụng chòm vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp hơn nhiều so với các vệ tinh viễn thông địa tĩnh truyền thống, qua đó rút ngắn thời gian tín hiệu truyền đi.

Ukraine phụ thuộc rất lớn vào hệ thống này cũng như Starshield - phiên bản dành cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, đầu tháng này, Ukraine phàn nàn về tình trạng hạn chế tốc độ kết nối, ảnh hưởng tới khả năng đánh chặn máy bay không người lái tấn công và buộc nước này phải hủy bỏ một số chiến dịch.

Những trục trặc đó càng làm gia tăng căng thẳng giữa Kiev và Washington, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận mua dầu diesel của Nga, đồng thời gây sức ép buộc Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga và nói rằng đã đến lúc người Ukraine thay thế tổng thống của mình.

Cuối tuần qua, Ukraine cho biết Starlink và Starshield đã hoạt động đầy đủ trở lại. Tuy nhiên, ông Musk cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ của SpaceX.

Các quan chức Nga trước đây cũng từng dành lời khen tỷ phú Musk. Năm 2025, ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Putin phụ trách các vấn đề đầu tư, cho biết Nga mong muốn hợp tác với ông Musk trong sứ mệnh lên sao Hỏa.

Theo Reuters

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#Elon Musk #Tổng thống Putin #Starlink #Internet vệ tinh

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