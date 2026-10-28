Người dân thuận tiện kiểm tra sức khỏe và mua thuốc nhờ cú bắt tay giữa An Khang và MEDLATEC

Nhằm tháo gỡ nỗi lo đường sá và cảnh chờ đợi khi thăm khám y tế, Nhà thuốc An Khang vừa bắt tay cùng hệ thống y tế MEDLATEC, mở ra giải pháp xét nghiệm tận nhà tiện lợi, chuẩn xác với chi phí hợp lý cho mọi gia đình.

Chủ động phòng ngừa bệnh đã trở thành nhu cầu thiết yếu giúp mỗi người bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, xét nghiệm đóng vai trò quan trọng vì giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và bệnh lý tiềm ẩn, từ đó có hướng điều trị kịp thời và tối ưu chi phí.

Dù vậy, không ít người từng trì hoãn, e ngại việc xét nghiệm vì những bất tiện như phải dậy sớm, di chuyển đến cơ sở y tế, chờ lấy số xét nghiệm rồi tiếp tục tìm nơi mua thuốc. Từ đó, việc chủ động kiểm tra sức khỏe cho bản thân và gia đình đôi khi trở thành một bài toán đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

Nhà thuốc An Khang với sự kiên định đi theo triết lý cốt lõi lấy giá trị tử tế làm kim chỉ nam vẫn luôn thấu cảm sâu sắc những nỗi trăn trở đó. Vì thế, đơn vị này quyết định bắt tay cùng hệ thống y tế MEDLATEC để mang đến giải pháp chủ động, thuận tiện cho người dân.

Sáng 28/10, đại diện 2 đơn vị đã có buổi ký kết đánh dấu hợp tác chính thức

MEDLATEC là hệ thống khám mchữa bệnh với thế mạnh về dịch vụ xét nghiệm, đáp ứng trên 2.000 danh mục xét nghiệm đa chuyên khoa. Đây cũng là đơn vị tiên phong triển khai dịch vụ lấy mẫu tận nơi trên toàn quốc giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chờ đợi và di chuyển. Với sự hợp tác này, An Khang với chuỗi hơn 500 nhà thuốc và đội ngũ dược sĩ có chuyên môn vững vàng sẽ là điểm kết nối giúp người dân tiếp cận dịch vụ xét nghiệm của MEDLATEC dễ dàng hơn.

An Khang luôn đảm bảo nguồn hàng minh bạch và có đội ngũ dược sĩ nhà thuốc tư vấn tận tâm

Cụ thể, khách hàng của An Khang có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm tại MEDLATEC, đặc biệt là dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi. Bên cạnh đó, MEDLATEC còn có các gói khám sức khỏe với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng An Khang. Ở chiều ngược lại, khách hàng của MEDLATEC sẽ được hưởng mức giá ưu đãi hơn khi mua thuốc tại chuỗi hệ thống Nhà thuốc An Khang.

Đặc biệt, với dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, những nỗi lo về rào cản khi xét nghiệm sẽ được giải quyết đáng kể. Với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính cần theo dõi các chỉ số định kỳ hoặc người ở xa bệnh viện, dịch vụ giúp giảm bớt gánh nặng di chuyển, nhất là khi sức khỏe hạn chế. Trong khi đó, phụ nữ mang thai và gia đình có trẻ nhỏ cũng có thêm lựa chọn thuận tiện khi cần thực hiện các xét nghiệm theo hướng dẫn chuyên môn. Đối với những người đang điều trị hoặc cần theo dõi sức khỏe lâu dài, việc lấy mẫu tại nhà còn góp phần duy trì lịch xét nghiệm, hỗ trợ bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh và đánh giá hiệu quả điều trị. Từ đó, người dân có thể giảm thời gian đi lại, hạn chế những bất tiện trong quá trình thăm khám mà vẫn bảo đảm thực hiện xét nghiệm theo chỉ định.

“Hợp tác cùng MEDLATEC là bước đi chiến lược tiếp theo của An Khang nhằm hiện thực hóa cam kết mang những dịch vụ y tế tiện ích, chi phí hợp lý đến gần hơn với từng hộ gia đình. Đây cũng là cách chúng tôi duy trì và lan tỏa giá trị "Tử tế" - từ những hành động nhỏ nhất mỗi ngày tại nhà thuốc cho đến những cái bắt tay quy mô vì sức khỏe cộng đồng” - bà La Ngọc Bảo Trân, Giám đốc Ngành hàng, Nhà thuốc An Khang phát biểu tại buổi ký kết.

Sự hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị giúp tối ưu quy trình kiểm tra sức khỏe cho người dân

Bên cạnh tiện ích dịch vụ, chương trình hợp tác còn mang đến quyền lợi về chi phí dành cho khách hàng hai bên. Cụ thể, từ ngày 25/8 đến hết ngày 31/12/2026, khách hàng An Khang được giảm 10% chi phí cho hơn 2.000 danh mục xét nghiệm tại MEDLATEC, khách hàng MEDLATEC được giảm 10% khi mua hàng tại Nhà thuốc An Khang theo danh mục và điều kiện áp dụng của chương trình.

Qua sự hợp tác với MEDLATEC lần này, hệ thống nhà thuốc An Khang đã mở rộng thêm lựa chọn dịch vụ y tế bên cạnh việc cung cấp thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là sự khẳng định cho triết lý “Lấy sự tử tế làm gốc”, tiếp nối chuỗi tiện ích vì cộng đồng như tích hợp VNeID, hợp tác với Medpro và VNVC. Qua đó, An Khang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm tựa sức khỏe đáng tin cậy của mọi gia đình, mang đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe linh hoạt, giúp người dân chủ động chăm sóc bản thân và nâng cao chất lượng cuộc sống.