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Pháp luật

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Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền 700 tỷ đồng qua đổi tiền điện tử USDT

Nguyễn Thành

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp làm bình phong, luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản rồi chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc khoảng 700 tỷ đồng.

Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (SN 1975) và Vũ Thị Thanh (SN 1978, cùng trú TP Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

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Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái).

Vụ án được điều tra từ đơn trình báo của một phụ nữ ở xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) bị lừa đảo qua mạng. Các đối tượng dụ nạn nhân đăng ký tài khoản trên những website như “Therealreal.cc”, “tiffa.tiffyfd.com”, thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Sau khi tạo lòng tin bằng những khoản lợi nhuận ban đầu, chúng yêu cầu bị hại chuyển ngày càng nhiều tiền vào các tài khoản chỉ định.

Với thủ đoạn khác, một nạn nhân khác tại phường An Hải (TP Đà Nẵng) bị dẫn dụ bởi chiêu trò “thanh toán nhầm đơn hàng COD”, sau đó được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu, tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, dòng tiền sau khi nhận được không được giữ nguyên mà liên tục chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó dùng để mua USDT trên các sàn Binance, OKX rồi chuyển vào ví điện tử do các đối tượng liên quan quản lý.

Điều tra xác định, nhóm đối tượng liên lạc qua Telegram, sang Campuchia gặp những người Trung Quốc điều hành hoạt động lừa đảo để thống nhất cách luân chuyển, chuyển đổi tiền. Một công ty được thành lập làm bình phong, đưa tiền của bị hại vào tài khoản doanh nghiệp rồi chuyển cho các đầu mối bán USDT.

Tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu và những cá nhân liên quan.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời kiếm tiền trực tuyến dễ dàng, không để lòng tham lợi nhuận hoặc tâm lý chủ quan khiến bản thân trở thành nạn nhân của tội phạm. Chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm tra kỹ mọi yêu cầu giao dịch và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường là những biện pháp quan trọng góp phần ngăn chặn tội phạm lừa đảo, rửa tiền trên không gian mạng.

#Công an TP Đà Nẵng #Rửa tiền #USDT #Lừa đảo trực tuyến #Tiền điện tử

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