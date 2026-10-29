Công an xác minh clip nam thanh niên chậm phát triển bị đánh hội đồng ở Lâm Đồng

TPO - Theo hình ảnh trong clip được đăng tải trên mạng xã hội, 3 đối tượng rượt đuổi một nam thanh niên trên đường. Khi nạn nhân ngã xuống vỉa hè, nhóm người liên tục đấm, đá vào vùng đầu, mặt và cơ thể. Mặc cho nạn nhân gào khóc và van xin, nhóm này vẫn không dừng đánh.

Ngày 29/10, lãnh đạo UBND phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Đơn vị đã chỉ đạo công an xác minh và làm rõ vụ việc sau khi clip ghi cảnh một nam thanh niên bị đánh lan truyền trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh trong clip được đăng tải tối 28/10, ít nhất 3 thanh thiếu niên rượt đuổi một nam thanh niên trên đường. Khi nạn nhân ngã xuống vỉa hè, nhóm người liên tục đấm, đá vào vùng đầu, mặt và cơ thể. Mặc cho nạn nhân gào khóc và van xin, nhóm này vẫn không dừng đánh.

Nam thanh niên bị đánh, đá liên tục vào người. Ảnh cắt từ clip.

Được biết, người đăng tải clip là ông D.T.N. (cha của nạn nhân, ở đường Phan Huy Ích, phường 3 Bảo Lộc). Theo ông N., con trai mình là anh D.Đ.C. (19 tuổi), có tình trạng khuyết tật trí tuệ và thể chất chậm phát triển.

Cuối tháng 7 vừa qua, gia đình ông N. có nghe hàng xóm phản ánh con trai bị đánh. Nhưng do sợ hãi, anh C. không kể lại sự việc. Khi được cha hỏi, anh cho hay từ tháng 7 đến giữa tháng 10/2026 đã bị nhóm thanh thiếu niên nói trên đánh ít nhất 3 lần. Bức xúc trước sự việc, ông N. đã nhờ người quen xin lại clip ghi cảnh con trai bị hành hung rồi đăng lên mạng xã hội và mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Ông N. cho biết thêm, nhóm thanh thiếu niên liên quan được cho là học sinh tại một trường THPT trên địa bàn phường 3 Bảo Lộc, trong đó có người học võ. Hiện gia đình mong muốn cơ quan chức năng xác minh và xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.