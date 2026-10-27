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Cứu sống nam thanh niên gặp nạn dưới sông Hương

Ngọc Văn

TPO - Phát hiện nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên xuống sông Hương, một người dân lập tức lao xuống dòng nước sâu để ứng cứu. Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP. Huế cũng phối hợp tiếp cận, cứu hộ, đưa nạn nhân lên bờ và chuyển đi cấp cứu.

Chiều 27/10, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH vừa phối hợp với lực lượng CSGT và người dân cứu một nam thanh niên nhảy từ cầu Dã Viên xuống sông Hương.

Trước đó, người dân ở gần khu vực cầu Dã Viên khi phát hiện sự việc đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng. Trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến hiện trường, một người dân đã dũng cảm nhảy xuống sông, bơi ra tiếp cận và hỗ trợ nạn nhân đang chới với giữa dòng nước.

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Lực lượng chức năng TP. Huế phối hợp người dân cứu sống nam thanh niên gặp nạn dưới sông Hương. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe bán tải, hai ca nô và các phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng đến hiện trường.

Xác định nạn nhân đang gặp nguy hiểm giữa dòng sông sâu, lực lượng cứu hộ nhanh chóng sử dụng ca nô tiếp cận, phối hợp với CSGT và người dân đưa nam thanh niên vào bờ an toàn.

Sau khi cứu lên bờ, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu.

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#sông Hương #cầu Dã Viên #cứu người #cứu nạn #Cảnh sát PCCC #TP. Huế

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