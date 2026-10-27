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Bụi mịt mù trên công trường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, người dân ’lĩnh đủ’

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Quá trình thi công tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng qua địa bàn xã Xuân Trường (tỉnh Ninh Bình) phát sinh bụi mù mịt, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân quanh khu vực.

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua tỉnh Ninh Bình có tổng chiều dài 52,9km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Nam Định cũ dài gần 27,6km, được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); đoạn qua tỉnh Ninh Bình cũ dài 25,3km, được đầu tư theo hình thức đầu tư công.

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Hình hài đoạn tuyến cao tốc CT.08 qua xã Xuân Trường

Tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 120km/h. Thời điểm này, dự án đang bước vào giai đoạn thi công quan trọng.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thôn Liên Trung, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình (khu vực tỉnh Nam Định cũ), quá trình thi công dự án phát sinh bụi cát mù mịt, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân sống gần khu vực công trường.

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Đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục nền đường

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại xã Xuân Trường, đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục nền đường, cầu. Thời điểm ghi nhận, bụi đất từ công trường thi công nền đường phát tán ra đường giao thông và bay vào nhà dân.

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Quá trình thi công tuyến cao tốc phát sinh bụi mù mịt kéo dài

Ông Phạm Văn Kình (trú thôn Liên Trung, xã Xuân Trường) cho biết, bụi đất từ công trường thường xuyên bay vào nhà, ngay cả khi gia đình đã đóng kín cửa.

“Nhà tôi ở ngay gần khu vực thi công tuyến cao tốc nên bụi cát bay vào nhà rất nhiều. Ngày nào tôi cũng phải quét nhà, lau dọn vài lần nhưng cát bụi vẫn bám đầy, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Tình trạng này đã diễn ra khá lâu. Người dân chúng tôi hiểu đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với địa phương nên cũng rất chia sẻ với đơn vị thi công. Tuy nhiên, những ngày hanh khô, bụi bay mù mịt ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt. Chúng tôi mong đơn vị thi công sớm có biện pháp để hạn chế bụi”, ông Kình nói.

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Dù đóng cửa cả ngày, bụi vẫn bay vào nhà nên người dân phải thường xuyên lau dọn

Tương tự, ông Phạm Văn Viện (trú thôn Liên Trung) cũng cho biết, tình trạng bụi đất từ công trường thi công dự án cao tốc CT.08 đã ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của gia đình, đặc biệt vào những ngày nắng hanh, gió lớn.

“Từ khi dự án được đổ đất, cát phục vụ thi công, tình trạng bụi bắt đầu xuất hiện. Trời mưa thì đỡ, còn trời nắng là bụi mù mịt. Dù cửa nhà tôi thường xuyên đóng nhưng bụi vẫn bay vào nhà. Những hôm gió to, bụi bay như sương mù, người đi đường rất khó quan sát”, ông Viện cho hay.

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Thời tiết hanh khô, nhiều gió khiến bụi phát tán rộng.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Xuân Trường cho biết, khu dân cư thôn Liên Trung có vị trí gần cao tốc CT.08 đang thi công. Qua nắm bắt tình hình, địa phương ghi nhận có tình trạng bụi tại khu vực này.

“Thời điểm này đang vào mùa hanh khô nên việc thi công dễ phát sinh bụi. Chính quyền địa phương sẽ có ý kiến với đơn vị thi công và Ban Quản lý dự án, đề nghị tăng cường các biện pháp như thường xuyên phun nước tại công trường; đồng thời yêu cầu xe chở vật liệu phải che chắn, tránh để đất, cát rơi vãi, phát tán bụi ảnh hưởng đến đời sống người dân”, đại diện Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Xuân Trường nói.

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#Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng #Ô nhiễm bụi #Thi công công trình #Ảnh hưởng môi trường #Xuân Trường

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