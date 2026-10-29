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Giải trí

Cảnh khỏa thân gây sốc

Tú Oanh

TPO - Joana Ribeiro trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện táo bạo trong "Clayface", bộ phim kinh dị thuộc Vũ trụ DC. Nữ diễn viên Bồ Đào Nha đảm nhận vai Mia Torrez, nhân vật có thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng là mắt xích quan trọng dẫn đến bi kịch của nam chính.

Ra rạp Bắc Mỹ ngày 23/10, Clayface nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ kết hợp chất kinh dị thân thể với câu chuyện về tham vọng, danh vọng và sự tha hóa. Bên cạnh những cảnh bạo lực gây ám ảnh, sự xuất hiện của Joana Ribeiro cũng tạo chú ý bởi tạo hình gợi cảm và phân đoạn khỏa thân trực diện.

Cảnh khỏa thân bị cắt bỏ

Trong phim Ribeiro vào vai Mia Torrez - nữ diễn viên không có sự nghiệp nổi bật nhưng sở hữu sức ảnh hưởng đáng kể nhờ mối quan hệ với Markos Szabo (David Dencik), ông trùm tội phạm có thế lực tại Gotham. Mia gặp Matt Hagen (Tom Rhys Harries) - nam diễn viên đang trên đà nổi tiếng - tại hộp đêm. Bất chấp lời cảnh báo về người tình nguy hiểm của Mia, Matt vẫn lao vào mối quan hệ với cô.

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Joana Ribeiro vào vai người tình của ông trùm trong Clayface.

Cuộc gặp gỡ này trở thành bước ngoặt của câu chuyện. Khi phát hiện Matt qua lại với bạn gái, Markos nổi giận, hành hung và hủy hoại gương mặt nam diễn viên.
Từ một ngôi sao đang lên, Matt rơi vào khủng hoảng, tìm cách phục hồi ngoại hình bằng phương pháp thử nghiệm và dần biến thành quái vật Clayface.

Joana Ribeiro gây chú ý ngay đầu Clayface với tạo hình hở bạo tại hộp đêm. Đáng chú ý hơn là cảnh sáng hôm sau, khi nhân vật Mia Torrez nằm khỏa thân bên cạnh Matt Hagen.

Cảnh quay trực diện bị cơ quan kiểm duyệt Ấn Độ yêu cầu cắt bỏ trước khi phim ra rạp tại thị trường này.

Theo Bollywood Hungama, Hội đồng Kiểm duyệt Điện ảnh Ấn Độ yêu cầu cắt hoặc thay thế hai phân đoạn khỏa thân trong phim, với tổng thời lượng 24 giây.

Một cảnh dài 19 giây và cảnh còn lại dài 5 giây. Một trong những phân đoạn bị yêu cầu chỉnh sửa có sự tham gia của Ribeiro. Thông tin này cho thấy mức độ táo bạo của hình ảnh trong bản phim được trình chiếu tại thị trường Ấn Độ.

Tuy nhiên, không nên chỉ nhìn cảnh khỏa thân như yếu tố câu khách. Mia được xây dựng theo hình mẫu femme fatale, kiểu nhân vật nữ quyến rũ, bí ẩn và có khả năng đẩy người khác vào tình thế nguy hiểm. Trang phục gợi cảm, cách tiếp cận chủ động và mối quan hệ với ông trùm tội phạm góp phần tạo nên hình ảnh một người phụ nữ sử dụng sức hút để khẳng định vị thế.

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Joana Ribeiro khỏa thân trực diện trên màn ảnh rộng.

Los Angeles Times mô tả nhân vật Mia do Ribeiro thủ vai là một femme fatale đầy sức sống. Dù không phải nhân vật trung tâm, Mia góp phần kích hoạt chuỗi sự kiện khiến Matt đánh mất ngoại hình, sự nghiệp và cuối cùng là nhân tính.

Joana Ribeiro là ai?

Joana Ribeiro sinh ngày 25/3/1992 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Trước khi theo đuổi diễn xuất, cô học kiến trúc. Sau đó, Ribeiro bắt đầu xây dựng sự nghiệp qua các bộ phim truyền hình Bồ Đào Nha, trong đó có Dancin' Days, Sol de Inverno, PoderosasPaixão. Vai diễn trong Dancin' Days cũng giúp cô được đề cử giải Quả cầu vàng Bồ Đào Nha.

Ribeiro từng bước mở rộng hoạt động sang điện ảnh, góp mặt trong The Man Who Killed Don Quixote (2018) của đạo diễn Terry Gilliam, đóng cùng Adam Driver và Jonathan Pryce. Cô tiếp tục tham gia Fatima (2020), Infinite (2021) và một số dự án truyền hình quốc tế.

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Joana Ribeiro bắt đầu gây dựng tên tuổi tại Hollywood.

Năm 2020, Ribeiro được lựa chọn vào chương trình European Shooting Stars của European Film Promotion, sáng kiến giới thiệu những gương mặt diễn viên trẻ triển vọng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình đưa tên tuổi cô vượt ra ngoài thị trường Bồ Đào Nha.

Với Clayface, Ribeiro lần đầu tham gia Vũ trụ DC, đồng thời góp mặt trong một dự án Hollywood thuộc thể loại kinh dị thân thể. Vai Mia không có thời lượng xuất hiện lớn, nhưng giữ vị trí quan trọng trong bước ngoặt cuộc đời Matt Hagen.

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#Joana Ribeiro #Clayface #Mia Torrez #Vũ trụ DC #cảnh khỏa thân #cảnh khỏa thân gây sốc #cảnh phim bị cắt bỏ

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