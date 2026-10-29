Vì sao người đàn ông 55 tuổi quyến rũ nhất năm 2026

TPO - Noah Wyle, ngôi sao phim truyền hình "The Pitt", được tạp chí People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2026. Quyết định gây tranh luận trên mạng xã hội, khi một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên không nổi bật về ngoại hình, trong khi người hâm mộ đánh giá cao sức hút, tài năng và phong thái của anh.