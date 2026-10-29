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Giải trí

Vì sao người đàn ông 55 tuổi quyến rũ nhất năm 2026

​Tú Oanh

TPO - Noah Wyle, ngôi sao phim truyền hình "The Pitt", được tạp chí People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2026. Quyết định gây tranh luận trên mạng xã hội, khi một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên không nổi bật về ngoại hình, trong khi người hâm mộ đánh giá cao sức hút, tài năng và phong thái của anh.

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Ngày 27/10, People công bố Noah Wyle là chủ nhân danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất (Sexiest Man Alive) năm 2026. Ở tuổi 55, nam diễn viên được vinh danh trong giai đoạn sự nghiệp thăng hoa trở lại nhờ bộ phim truyền hình The Pitt. Ảnh: People.
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Ngay sau thông báo, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến phản đối. Một số người cho rằng Wyle không phải gương mặt nổi bật nhất về ngoại hình và đặt câu hỏi liệu People có thể chọn ứng viên khác hay không. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Shawn Hatosy, bạn diễn của Wyle trong The Pitt, xứng đáng được cân nhắc hơn. Những cái tên như Patrick Dempsey và Jonathan Bailey cũng được nhắc đến trong các cuộc tranh luận. Ảnh: People.
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Người hâm mộ khẳng định tài tử 55 tuổi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu. Họ tin sức hút của anh không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn nhiều yếu tố khác như tài năng, phong thái và tính cách. Một số còn cho rằng việc bây giờ mới vinh danh Wyle là muộn. Ảnh: People.
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Trong The Pitt, Wyle vào vai bác sĩ Michael “Robby” Robinavitch tại một trung tâm cấp cứu ở Pittsburgh. Nhân vật có chuyên môn, giàu kinh nghiệm nhưng cũng mang những tổn thương và áp lực nghề nghiệp. Vai diễn giúp nam diễn viên tạo sức hút với khán giả không chỉ bằng diện mạo mà còn qua diễn xuất.
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Theo Charlotte Triggs, Tổng biên tập People, Wyle là người chuyên nghiệp, thực sự tử tế và có sức hút mạnh mẽ trên màn ảnh. Bà nhấn mạnh danh hiệu không đơn thuần dành cho người có ngoại hình đẹp, mà còn xét đến thần thái và phẩm chất cá nhân. Ảnh: People.
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Trước The Pitt, Wyle được đông đảo khán giả biết đến với vai bác sĩ John Carter trong ER, loạt phim y khoa ra mắt năm 1994. Sự trở lại với vai diễn bác sĩ nổi bật sau nhiều thập kỷ tạo nên sức hấp dẫn riêng, đặc biệt với những khán giả đã theo dõi anh từ thời trẻ.
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Wyle giành hai giải Emmy liên tiếp ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình chính kịch nhờ vai diễn trong The Pitt. Thành tích củng cố vị thế của anh tại Hollywood và khiến tên tuổi nam diễn viên được nhắc đến thường xuyên hơn trong năm 2026. Ảnh: Esquire.
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Tháng 4, Wyle được trao ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Từ thành công của The Pitt đến sự ghi nhận dành cho những đóng góp lâu dài, anh đang trải qua giai đoạn nổi bật hiếm có sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí. Ảnh: Just Jared.
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Chia sẻ với People, nam diễn viên cho biết ban đầu anh tưởng thông tin là trò đùa và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được vinh dự này. Wyle còn hài hước nói rằng danh hiệu có thể khiến anh trở thành đề tài trêu chọc của bạn bè và gia đình. Ảnh: People.
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Theo People, việc lựa chọn còn phụ thuộc vào mức độ được công chúng quan tâm, những điều thú vị mà ứng viên đang làm và phẩm chất ngoài đời. Với Wyle, tài năng diễn xuất, sự chuyên nghiệp, hình ảnh người đàn ông trưởng thành và thành công trở lại đã tạo nên sức hút vượt ra ngoài diện mạo. Dù vậy, tranh cãi cho thấy danh hiệu này không phải thước đo khách quan về vẻ đẹp, mà phản ánh quan niệm quyến rũ của một tạp chí và thời điểm văn hóa nhất định. Ảnh: People.

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