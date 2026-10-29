Vì sao người đàn ông 55 tuổi quyến rũ nhất năm 2026

TPO - Noah Wyle, ngôi sao phim truyền hình "The Pitt", được tạp chí People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2026. Quyết định gây tranh luận trên mạng xã hội, khi một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên không nổi bật về ngoại hình, trong khi người hâm mộ đánh giá cao sức hút, tài năng và phong thái của anh.
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Từ Versailles đến Hà Nội, những thanh âm, tuyệt phẩm khí nhạc và aria bất hủ từng vang lên tại một trong những biểu tượng văn hóa lừng danh nhất Châu Âu sẽ hiện diện tại Nhà hát Hồ Gươm trong hai đêm 29 - 30/10 tới đây.
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TPO - Cầu thủ Kylian Mbappe có phát ngôn không phù hợp về Trung Quốc, thổi bùng phẫn nộ của hàng trăm triệu người dân, khiến anh bị xóa tên khỏi mạng xã hội, quảng cáo, thiệt hại hàng chục triệu Euro.
TPO - Hàng chục triệu nhân dân tệ kinh phí và hai năm sản xuất không giúp “Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự” chinh phục khán giả phòng vé. Thất bại bước đầu của bộ phim làm dấy lên hoài nghi liệu AI thực sự giúp ngành điện ảnh giảm chi phí, hay chỉ chuyển gánh nặng từ trường quay sang khâu xử lý và hoàn thiện tác phẩm?
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TPO - Hai đêm concert Big Bang tại Mỹ Đình thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, tổng thu du lịch Hà Nội dịp sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chuyên gia, nếu du khách chỉ đến xem biểu diễn rồi rời đi, thành phố mới khai thác được một phần cơ hội. Bài toán đặt ra là làm thế nào để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và đưa lợi ích kinh tế lan tỏa ra ngoài khu vực sân vận động.
TPO - Từng được ca ngợi là nữ doanh nhân có thể thay đổi ngành y tế, Elizabeth Holmes nay trở thành tâm điểm của bộ phim tài liệu "You Can See Everything". Phim tài liệu dài 174 phút tăng doanh thu trong tuần thứ hai ra rạp, cho thấy sức hút dai dẳng của nhân vật từng gây chấn động Thung lũng Silicon.
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TPO - Tối 25/10 tại Hà Nội, đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2” trong khuôn khổ Ngày thanh toán số Việt Nam 2026 thu hút đông đảo khán giả với sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và công nghệ sân khấu hiện đại, mang đến những màn trình diễn giàu hiệu ứng thị giác.
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