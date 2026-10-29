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Pháp luật

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Công an đang vây bắt 2 phạm nhân trốn trại A2 trên núi

Phùng Quang

TPO - Sau khi bắt giữ được 2 trong số 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt 2 phạm nhân còn lại tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 29/10, các lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn tại khu vực núi Hòn Dữ, thuộc thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

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Lực lượng công an chốt chặn quanh khu vực núi Hòn Dữ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang triển khai công tác truy bắt. Tại khu vực hồ Đá Mài, lực lượng công an và an ninh trật tự cơ sở được bố trí chốt chặn, không cho người dân qua lại hoặc đi vào khu vực rừng. Trên núi Hòn Dữ xuất hiện nhiều tiếng nổ liên tiếp.

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Núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Theo người dân địa phương, từ tối 28/10, sau khi lực lượng chức năng xác định, khoanh vùng khu vực 2 phạm nhân đang lẩn trốn, một số người dân am hiểu địa hình, đường đi đã hỗ trợ dẫn đường cho công an tổ chức truy bắt.

“Trên núi Hòn Dữ, địa hình khá hiểm trở, đường đi rất khó khăn. Trên đó chỉ có một số người lên làm rẫy, còn lại khá hoang vắng. Mong công an sớm bắt được các đối tượng còn lại để người dân yên tâm”, bà Lê Thị Trúc Hà (trú thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm), cho biết.

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Cảnh sát cơ động truy bắt các phạm nhân lẩn trốn.

Trong sáng 29/10, trao đổi qua điện thoại, anh Lê Khắc Kim (người cùng thôn Xuân Lâm) cho biết, từ tối hôm trước đến nay, anh đã hỗ trợ lực lượng chức năng dẫn đường để truy bắt 2 phạm nhân Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn. Sau đó, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C. Vào tối 28/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai). Duy bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

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#Trại giam A2 #Khánh Hòa #Bộ công an #Phạm nhân

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