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Pháp luật

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Bắt tạm giam nữ giám đốc vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Tân Lộc

TPO - Hồ Thị Kiểng, giám đốc một công ty thủy hải sản ở Cà Mau vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến thu mua tôm và mua đất làm dự án.

Sáng 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa bắt tạm giam bị can Hồ Thị Kiểng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú (trụ sở tại xã Phong Thạnh, Cà Mau), để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hồ Thị Kiểng bị tố giác có hành vi đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu, và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, với tổng số tiền liên quan hơn 34,8 tỷ đồng.

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Công an thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Hồ Thị Kiểng.

Từ năm 2021 đến tháng 7/2023, lợi dụng mối quan hệ làm ăn với ông N.S.Đ., (trú phường Tân Thành, Cà Mau), Kiểng nói cần vốn thu mua tôm nguyên liệu, đề nghị ông Đ. rót tiền đầu tư và được hưởng hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm mua vào.

Để tạo lòng tin, Kiểng chỉ đạo kế toán công ty lập các phiếu mua tôm có số lượng, giá trị mua, dù thực tế không có giao dịch tương ứng. Tin tưởng các chứng từ này, ông Đ. nhiều lần giao tiền nhưng Kiểng không thanh toán theo thỏa thuận.

Qua điều tra, số tiền liên quan đến hành vi Kiểng chiếm đoạt của ông Đ. hơn 17,2 tỷ đồng.

Hồ Thị Kiểng còn huy động tiền của ông T.C.H. (ngụ TPHCM) với thoả thuận để mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa và trồng cây thuốc Nam, nhưng khi nhận tiền Kiểng đã không thực hiện đúng thỏa thuận.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận tiền của ông H., Kiểng mua đất không đúng vị trí đã thống nhất, sau đó chuyển nhượng lại cho ông H. với giá thấp hơn số tiền đã nhận. Số tiền còn lại, Kiểng nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn trả cho ông H. Theo tài liệu điều tra, số tiền liên quan đến hành vi Kiểng chiếm đoạt của ông H. hơn 17,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân liên quan đến việc Kiểng ký hợp đồng mua bán, thanh lý máy móc, thiết bị tại doanh nghiệp nhưng không bàn giao tài sản sau khi nhận tiền đặt cọc. Các nội dung này đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

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#Hồ Thị Kiểng #Công ty Thiên Phú #Cà Mau #lừa đảo chiếm đoạt tài sản #hơn 34 #8 tỷ đồng #thu mua tôm #giao dịch đất

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