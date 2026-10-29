Hình ảnh cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng đồng phạm tại tòa

TPO - Mr Pips khai đã thành lập nhiều công ty tại Việt Nam đến mức "không thể nhớ hết tên". Bị cáo cũng không đứng tên, không giữ chức vụ trong những doanh nghiệp này mà chỉ tham gia điều hành. Lý do, vì Mr Pips muốn “giấu” khách hàng vì biết không thể tránh khỏi khiếu kiện.