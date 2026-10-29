Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Hình ảnh cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng đồng phạm tại tòa

Hoàng An

TPO - Tòa mở phiên xử ông Lê Đức Giang (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) cùng 10 đồng phạm với cáo buộc nhận tiền "tạo điều kiện" cho nhóm doanh nghiệp sang nhượng mỏ cát, khai thác vượt giấy phép, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng ngân sách Nhà nước. Sau phần thủ tục, do vắng 1 bị cáo và gần 30 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, tái mở vào ngày 12/11.

thanh-hoa.jpg
Sáng nay (29/10), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép xảy ra tại Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát và các đơn vị liên quan.
thanh-hoa-410.jpg
Trong đó, bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
thanh-hoa-6317.jpg
Bị xét xử cùng tội với ông Giang có các bị cáo: Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa).
thanh-hoa-3431.jpg
Các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Thiên An Phát); Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc (cùng là thành viên góp vốn tại Công ty Thiên An Phát); Nguyễn Công Bắc, Trần Văn Linh và Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty CP xây dựng và thương mại Thanh Tâm) bị xét xử về 1 trong 3 tội các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Trốn thuế”.
thanh-hoa-5265.jpg
Cáo trạng xác định cựu Phó chủ tịch Lê Đức Giang nhận 180 triệu đồng dưới dạng quà biếu nhân dịp lễ, tết.
thanh-hoa-7887.jpg
Các cựu cán bộ cấp dưới của ông Lê Đức Giang mỗi người nhận từ vài chục triệu đồng "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp chuyển nhượng mỏ cát, khai thác vượt giấy cấp phép, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Xem thêm

#Phó chủ tịch Thanh Hóa #Phó chủ tịch Lê Đức Giang #Nhận tiền #Cát tặc

Cùng chuyên mục

Cảnh sát cơ động truy bắt các phạm nhân lẩn trốn.

Công an đang vây bắt 2 phạm nhân trốn trại A2 trên núi

TPO - Sau khi bắt giữ được 2 trong số 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt 2 phạm nhân còn lại tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Đề xuất xử lý hành vi chuẩn bị phạm tội: Không phải cứ nghĩ trong đầu là bị xử lý hình sự

Đề xuất xử lý hành vi chuẩn bị phạm tội: Không phải cứ nghĩ trong đầu là bị xử lý hình sự

TPO - Cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết đã rà soát, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về phạm vi các tội danh cần phải bổ sung trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội. Việc xử lý hành vi này tập trung vào một số tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng nhằm ngăn chặn kịp thời hậu quả.

Ba đối tượng bị khởi tố tại Vĩnh Long sau khi đe dọa chủ nhà, dùng vũ lực bắt 3 con gà để trừ nợ. Hai bị can bị bắt tạm giam để điều tra.

Hăm dọa đòi nợ thuê, tiện tay bắt luôn 3 con gà

TPO - Ba đối tượng đến tìm anh L.T.P (Vĩnh Long) đe doạ để đòi nợ cho người khác, rồi bắt 3 con gà của anh P. để trừ nợ, bị chủ nhà ngăn cản thì các đối tượng đã dùng vũ lực rồi rời đi.

Nhóm đồng phạm của Mr Pips và Mr Hunter.

Luân phiên 'ốp' nạn nhân nạp thêm tiền, cấp dưới của Mr Pips hỏi: 'Chị muốn đau đầu một ngày hay nhiều ngày?'

TPO - Khi bị đánh cháy tài khoản, bị hại van xin để lấy một nửa số tiền đầu tư nhưng cấp dưới của Mr Pips đã trấn an bằng cách yêu cầu nạp thêm tiền để gỡ. Khi khó thuyết phục, các đối tượng đã "chuyền" nạn nhân cho nhân viên khác để tiếp tục "ốp" nạn nhân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe