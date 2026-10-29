Hình ảnh cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng đồng phạm tại tòa

TPO - Tòa mở phiên xử ông Lê Đức Giang (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) cùng 10 đồng phạm với cáo buộc nhận tiền "tạo điều kiện" cho nhóm doanh nghiệp sang nhượng mỏ cát, khai thác vượt giấy phép, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng ngân sách Nhà nước. Sau phần thủ tục, do vắng 1 bị cáo và gần 30 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, tái mở vào ngày 12/11.
TPO - Hồ Thị Kiểng, giám đốc một công ty thủy hải sản ở Cà Mau vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến thu mua tôm và mua đất làm dự án.
TPO - Sau khi bắt giữ được 2 trong số 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt 2 phạm nhân còn lại tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
TPO - Cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết đã rà soát, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về phạm vi các tội danh cần phải bổ sung trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội. Việc xử lý hành vi này tập trung vào một số tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng nhằm ngăn chặn kịp thời hậu quả.
TPO - Lợi dụng đêm khuya, rạng sáng, Hà Thị Hằng cùng hai đồng phạm đi xe máy qua các tuyến đường, khu dân cư ở Hưng Yên, sử dụng súng bắn điện bắt trộm chó, mèo rồi mang đi tiêu thụ. Công an xác định nhóm này liên quan 4 vụ trộm cắp vật nuôi tại nhiều địa bàn.
TPO - Một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mang dao, rựa, vỏ chai bia rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can.
TPO - Võ Hoàng Duy - 1 trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 khi bắt giữ lại cho biết, đã vào rừng lẩn trốn suốt từ thời điểm ra khỏi trại đến nay.
TPO - Võ Hoàng Duy - một trong bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
TPO - Ba đối tượng đến tìm anh L.T.P (Vĩnh Long) đe doạ để đòi nợ cho người khác, rồi bắt 3 con gà của anh P. để trừ nợ, bị chủ nhà ngăn cản thì các đối tượng đã dùng vũ lực rồi rời đi.
TPO - Trong lúc kiểm tra địa bàn vào đêm khuya, Công an phường Thuận Giao (TPHCM) phát hiện 6 người đang đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền, cùng 2 người có hành vi cảnh giới.
TPO - Cựu cán bộ công an Nguyễn Thanh Phong (anh trai bị cáo Nguyễn Thanh Tâm - người tình của Mr Pips) khai, dù em gái giữ giúp Nguyễn Đức Nam khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng nhưng 'không mang gì về nhà'.
TPO - Nguyễn Hoàng Hải điều khiển xe máy điện lạng lách, tạt đầu các phương tiện va chạm với xe máy của Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt. Từ mâu thuẫn này, cả ba dừng xe lao vào đánh nhau giữa đường và bị Công an phường Thới An, TPHCM bắt khẩn cấp.
TPO - Mr Pips khai đã thành lập nhiều công ty tại Việt Nam đến mức "không thể nhớ hết tên". Bị cáo cũng không đứng tên, không giữ chức vụ trong những doanh nghiệp này mà chỉ tham gia điều hành. Lý do, vì Mr Pips muốn “giấu” khách hàng vì biết không thể tránh khỏi khiếu kiện.
TPO - Mr Hunter nói muốn dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ, gồm vàng, tiền mặt, ô tô, bất động sản để nộp khắc phục hậu quả cho bản thân và thay cho một số bị cáo khác mà anh ta cho rằng không được hưởng lợi, chỉ làm công ăn lương.
TPO - Cơ quan chức năng đang điều tra vụ đánh nhau xảy ra trong đêm tại xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.
TPO - Khi bị đánh cháy tài khoản, bị hại van xin để lấy một nửa số tiền đầu tư nhưng cấp dưới của Mr Pips đã trấn an bằng cách yêu cầu nạp thêm tiền để gỡ. Khi khó thuyết phục, các đối tượng đã "chuyền" nạn nhân cho nhân viên khác để tiếp tục "ốp" nạn nhân.
TPO - Được nhân viên của Mr Pips giới thiệu nạp tiền đầu tư qua ví Ngân Lượng của Shark Bình, người phụ nữ rót 6 tỷ đồng và bị chiếm đoạt.