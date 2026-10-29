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Pháp luật

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Nữ 'cẩu tặc' và đồng bọn chuyên dùng súng điện bắn chó, mèo ở Hưng Yên

Minh Đức

TPO - Lợi dụng đêm khuya, rạng sáng, Hà Thị Hằng cùng hai đồng phạm đi xe máy qua các tuyến đường, khu dân cư ở Hưng Yên, sử dụng súng bắn điện bắt trộm chó, mèo rồi mang đi tiêu thụ. Công an xác định nhóm này liên quan 4 vụ trộm cắp vật nuôi tại nhiều địa bàn.

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Hà Thị Hằng, Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Mạnh (từ trái sang phải) tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên).

Ngày 29/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ Hà Thị Hằng (SN 1987), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992, cùng trú tại phường Thái Bình) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1967, trú tại xã Bắc Thái Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin người dân phản ánh trên mạng xã hội về tình trạng mất trộm chó tại xã Vũ Quý, lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, xác định Hằng và Mạnh có liên quan đến vụ việc.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ Hằng, Mạnh và Ngọc còn liên quan đến 3 vụ trộm chó khác tại các xã Thư Vũ, Bình Định và Hồng Vũ.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng thường hoạt động vào đêm khuya hoặc rạng sáng, sử dụng xe máy di chuyển qua các tuyến đường, khu dân cư để tìm kiếm vật nuôi. Khi phát hiện chó, mèo, chúng dùng súng bắn điện để bắt rồi mang đi tiêu thụ.

Dùng hung khí tấn công người dân

Cũng tại Hưng Yên, cơ quan công an đang điều tra vụ việc liên quan đến nhóm 4 đối tượng bị cáo buộc chuẩn bị công cụ, phương tiện để trộm chó, mèo tại các xã Tiên Lữ và Ngự Thiên.

Các đối tượng gồm Đàm Văn Kha (SN 1991), Nguyễn Bá Đức (SN 1990), Nguyễn Bá Bình (SN 1990) và Đỗ Bá Dũng (SN 1989), cùng trú tại xã A Sào.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tối 19/9, trong quá trình thực hiện hành vi, nhóm này bị cáo buộc đã dùng hung khí tấn công khiến một người dân bị thương, sau đó bỏ trốn.

Đến ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 4 người về tội “Cướp tài sản”, theo điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Hưng Yên nhận định, tình trạng trộm cắp chó, mèo và vật nuôi không chỉ gây thiệt hại tài sản, gây bức xúc trong nhân dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn khi các đối tượng sử dụng hung khí, tấn công người phát hiện hoặc ngăn cản.

Để phòng ngừa, cơ quan công an khuyến cáo người dân chủ động quản lý vật nuôi, không thả rông tại đường giao thông hoặc nơi công cộng, nhất là vào ban đêm; gia cố cổng, hàng rào và lắp đặt camera giám sát tại những vị trí phù hợp...

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#Công an tỉnh Hưng Yên #Trộm cắp vật nuôi #Tội phạm hình sự #Cướp tài sản #An ninh trật tự

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