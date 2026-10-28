Đường hơn 3km thi công 3 năm vẫn dang dở, người dân khổ sở đi lại

TPO - Sau 3 năm triển khai, dự án nâng cấp, mở rộng đường trục xã Phước Mỹ cũ (nay thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) vẫn còn nhiều đoạn dang dở do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Dự án với tổng chiều dài 3,3km, điểm đầu từ khu vực cây xăng Hiệp Hòa (khu phố Thanh Long) đến đoạn cống Ông Hoàng (khu phố Long Thành). Tổng vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng hơn 160 tỷ đồng do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP. Quy Nhơn (cũ) làm chủ đầu tư.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất phường Quy Nhơn Tây được giao đại diện chủ đầu tư dự án.

Phần đầu tuyến nhiều đoạn đã hoàn tất việc mở rộng, tạo diện mạo khang trang cho khu vực.

Dự án từ cây xăng Hiệp Hòa đến đường vào Khu công nghiệp Long Mỹ được nâng cấp, mở rộng nền đường lên 27m; đoạn từ đường vào Khu công nghiệp Long Mỹ đến cống Ông Hoàng được nâng cấp, mở rộng lên 19m.

Ban đầu, dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2024. Thế nhưng, đến nay, công trình vẫn còn khối lượng công việc tồn đọng lớn.

Theo ghi nhận, phần đầu tuyến (từ cây xăng Hiệp Hòa đến trụ sở Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây), nhiều đoạn đã hoàn tất việc mở rộng, thảm nhựa, xây dựng vỉa hè, tạo diện mạo khang trang cho khu vực. Tuy nhiên, một đoạn dài khoảng 1km hiện vẫn còn dở dang, mặt đường ngổn ngang đất đá.

Đoạn cuối tuyến đường thi công còn dang dở, ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông.

Tuyến đường được mở rộng tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân, tuy nhiên nhiều hạng mục còn dang dở.

Theo người dân khu vực, đường làm nham nhở kéo dài, nhiều đoạn gồ ghề khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

“Khi có thông tin làm đường, người dân rất vui mừng, nhưng dự án kéo dài quá lâu. Mùa nắng thì bụi bặm, mùa mưa lại sình lầy. Cũng mong công trình sớm hoàn thành, vừa cải thiện mỹ quan, vừa có đường đi lại an toàn”, ông Phạm Văn Nguyên (45 tuổi, khu phố Thăng Long, phường Quy Nhơn Tây) chia sẻ.

Người dân phản ánh tình trạng bụi bặm, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn do tuyến đường thi công chậm.

Ông Đặng Thành Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây, cũng nhận thấy việc dự án triển khai chậm đã gây khó khăn cho người dân trong quá trình đi lại.

Theo ông Phong, dự án được chuyển giao từ TP. Quy Nhơn (cũ) về địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Trong quá trình tiếp nhận, địa phương vừa triển khai dự án, vừa nghiên cứu, rà soát các quy định mới của Luật Đất đai để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Hiện, còn vướng mắc đoạn cuối tuyến qua khu phố Long Thành, UBND phường đang đẩy nhanh công tác xét duyệt, thực hiện các chính sách hỗ trợ, bồi thường nhằm sớm giải phóng mặt bằng. UBND phường cũng đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất phường đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình.