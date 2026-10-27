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Quỹ ông Đinh Văn Nơi hỗ trợ giúp phẫu thuật cho một bệnh nhân nghèo ở Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Một lao động nghèo ra Phú Quốc mưu sinh, không may bị nhiễm trùng dẫn tới hoại tử bàn chân, vừa được hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị từ quỹ do ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc chỉ đạo lập và đóng góp.

Tối 27/10, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, quỹ hỗ trợ cấp cứu do ông Đinh Văn Nơi vừa chỉ đạo thành lập, hỗ trợ kinh phí đã quyết định chi trả toàn bộ tiền phẫu thuật và điều trị cho một bệnh nhân nghèo trên địa bàn đảo.

Theo đó, bà S. tới Trung tâm Y tế Phú Quốc cấp cứu trong tình trạng có nhiều bệnh nền nặng, như đái tháo đường, rối loạn lipid máu, thiếu máu cơ tim cục bộ; nhiễm trùng và đang hoại tử bàn chân, có nguy cơ nhiễm trùng huyết.

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Bà S. được quỹ do ông Đinh Văn Nơi hỗ trợ đã chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật, điều trị tại Phú Quốc. Ảnh: H. Dung

Bác sĩ Lê Quang Thuộc (Trung tâm Y tế Phú Quốc) cho biết, bà S. buộc phải phẫu thuật xử lý phần bàn chân để ngăn nhiễm trùng lan rộng, dự kiến thời gian điều trị kéo dài.

Do bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại không tham gia bảo hiểm y tế, quỹ do ông Đinh Văn Nơi đã trích hỗ trợ 100% chi phí ca phẫu thuật, điều trị của bà S., với tổng số tiền gần 16 triệu đồng.

Người thân bà S. cho biết, bà S. mới từ bờ ra Phú Quốc mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Bà S. từng bị tai biến, mắc bệnh tiểu đường.

Trước đó, ngày 25/9, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đã tới kiểm tra, làm việc với Trung tâm Y tế Phú Quốc. Tại buổi làm việc, để có nguồn kinh phí hỗ trợ người bệnh khó khăn cần cấp cứu, ông Nơi đã chỉ đạo trung tâm lập Quỹ cấp cứu, và ông ủng hộ ngay 50 triệu đồng cho quỹ.

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